Ex-statussymbool staat nu weg te kwijnen op de hoek

„Een verlaten scooter kan je op straat gewoon herkennen”, vertelt de Amsterdamse fotograaf Peter Boer (1968). In zijn Sad Scooters-reeks portretteert hij scooters (officieel snorscooters of snorfietsen geheten) die door hun eigenaren achtergelaten werden in de hoofdstad. „Zo’n scooter staat in een dode hoek, tegen een muur, in de randen van de maatschappelijke activiteiten, met vuile banden, kapotte koplampen, zonder zadel, met gras dat eronder groeit. Die staat één te worden met de natuur.”

Foto Peter Boer

Boer is gefascineerd door de consumptiemaatschappij, vertelt hij: het idee dat mensen zulke mooie spullen hebben en ze met zoveel gemak de rug kunnen toekeren. „In de jaren ’90 begon de scooterhype: iedereen had er één. Zij waren een symbool voor vrijheid in de stad: je sprong erop en kon er vrolijk mee de stad in.”

Maar het beeld van onbezorgde Amsterdammers op hun ‘blije’ scooter veranderde in 2018, observeerde hij. Op 1 januari van dat jaar voerde Amsterdam vanwege de slechte luchtkwaliteit in de stad een milieuzone in: scooters (brom- en snorfietsen) met tweetakt- en viertaktmotor uit 2010 of ouder mochten de bebouwde kom niet meer in, tenzij ze een ontheffing toegekend kregen. Die maatregel geldt nog steeds. „Scooters waren echt onverwoestbaar – de mijne had ik twintig jaar – maar ze vervuilden wel de natuur”, stelt Boer. „De scooter werd van statussymbool ineens een paria.”

Foto Peter Boer Foto Peter Boer Foto Peter Boer Foto’s Peter Boer

Volgens cijfers van het CBS daalde in Amsterdam het aantal scooters op benzine in 2018 met 9 procent (het aantal elektrische brommers nam juist met bijna 45 procent toe). Snorfietsers moeten sinds 8 april 2019 in Amsterdam bovendien verplicht een helm dragen en mogen niet langer rijden op het fietspad, waar ze voor gevaarlijke situaties zorgden. Daarmee was de lol er wel helemaal vanaf. „En toen lieten veel mensen hun voertuigen gewoon op straat achter. Terwijl je ze ook kunt laten recyclen.”

Foto Peter Boer

Begin 2020 ging Boer in de stad op zoek naar verlaten scooters om ze te fotograferen, maar nog steeds blijft hij nieuwe tegenkomen. De afgedankte scooters vindt hij verspreid door heel de stad: in Zuid, IJburg, in het Vliegenbos in Noord. „Je kunt met Google Streetview letterlijk zien dat sommige scooters al jaren op één en dezelfde plek staan.”

Meer werk van fotograaf Peter Boer op www.peterboer.com

Foto Peter Boer Foto Peter Boer Foto’s Peter Boer

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 oktober 2020