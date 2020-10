EU toonde sterk herstel in derde kwartaal

De economieën van de grootste Europese landen hebben zich in het derde kwartaal van dit jaar krachtig hersteld, maar de klap van het eerste en het tweede kwartaal hebben ze hiermee slechts gedeeltelijk goedgemaakt. Dit blijkt uit cijfers over de groei van het bruto binnenlands product (bbp) die Europese statistische bureaus vrijdagochtend bekend maakten.

In totaal groeide de economie van de eurozone met 12,7 procent in het derde kwartaal, volgend op krimp van 3,7 en 11,8 procent in de eerste en tweede kwartalen, zo meldt Eurostat. Daarmee is de economie van het eurogebied nog steeds 4,3 procent kleiner dan een jaar geleden.

De Nederlandse bbp-cijfers komen op 13 november. De Duitse economie groeide in het derde kwartaal met 8,2 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor, na dalingen van 2 respectievelijk 9,7 procent in het eerste en tweede kwartaal. Zo steekt het Duitse bbp nog steeds ruim 4 procent onder het niveau van eind vorig jaar, aldus statistisch bureau Destatis. De Franse economie presteerde in het derde kwartaal relatief goed. De economische groei bedroeg maar liefst 18,2 procent, maar daarmee ligt het Franse bbp nog steeds 4,3 procent onder het niveau van voor de coronacrisis, aldus het Franse statistiekbureau Insee.

Spanje herstelde zich met een groeicijfer van 16,8 procent in het derde kwartaal niet erg sterk van de dubbele daling (5,2 respectievelijk 17,8 procent) in de kwartalen ervoor. Italië deed het wat beter met een groei van 16,1 procent, na krimp van 5,5 en 13 procent in de eerste twee kwartalen van dit jaar.

Sinds september (de laatste maand van het derde kwartaal) staat het economisch herstel weer onder druk. Mogelijk belandt de eurozone in het vierde kwartaal opnieuw in een recessie, door de opleving van het coronavirus en de lockdowns die regeringen nu opnieuw invoeren of overwegen.