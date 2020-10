Engelse oud-international Nobby Stiles overleden (78)

De Britse voetballer Nobby Stiles, die met Engeland wereldkampioen werd in 1966, is vrijdag na een lang ziektebed overleden. Dat melden internationale persbureaus. Hij is 78 jaar geworden.

Stiles was een middenvelder die bekendstond om zijn harde spel. Het grootste deel van zijn carrière speelde hij bij Manchester United, waarmee hij in 1968 de Europa Cup won. Na het winnen van de wereldbeker met de Engelse nationale ploeg in 1966 (tegen West-Duitsland, 4-2) danste Stiles rond met de trofee in zijn ene hand, en zijn neptanden in de andere. Het zou een iconisch beeld worden.

Stiles leed aan prostaatkanker en dementie. Dat laatste schreef zijn familie toe aan het veelvuldig koppen tijdens zijn carrière. Zijn nabestaanden zetten zich de laatste jaren actief in om meer bewustzijn te creëren over het verband tussen koppen bij voetbal en hersenschade.

Lees ook dit onderzoeksverhaal over hersenschade na koppen: Hersenschade is er, maar ‘s werelds grootste sportbonden kijken weg