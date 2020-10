Een grote ramp, klein in beeld

Ergens tussen de beschouwingen over fundamentalistische gifmengers en de diepe scheuren in de Franse samenleving, landde ik in de apocalyps op NPO3. Niet die van de haatmoorden, ook niet die van de zuchtende ziekenhuiszorg, maar die van alle dagen: de klimaatramp. Waar ik dan weer niet op had gerekend, was dat ik binnen drie minuten kijken vijf keer in de lach zou schieten.

Want het vierdelige Code Rood (KRO-NCRV) toont ons een zinderende ondergang in vier seizoenen. De aflevering van donderdag was gewijd aan de herfst en wie herfst zegt, zegt schimmel. „Die tref je aan”, zei de voiceover terwijl de bijpassende beelden voorbijschoten, „in je badkamer, op je grote teen, onder Sinterklaas of in het bos”. In dat bos werden we rondgeleid door twee groenbelaarsde schimmelspecialisten, die zich liefdevol over tientallen paddestoelen bogen. Zorgen waren er ook: door de droge zomers schuift het paddenstoelenseizoen steeds verder op. Niemand weet hoe de onzichtbare schimmels zich onder de grond gedragen, somberde een van de mycologen. Hij woelde een stukje mos om. Snel legde hij het weer terug. „We moeten het hier in de oorspronkelijke staat achterlaten.”

Heerlijke mannen, maar Code Rood raasde door naar de spinnenzoeker. Deze Jinze Noordijk nam de kijker in de regen mee de hei op om te laten zien hoe onze autochtone kruisspin wordt overvleugeld door allochtonen als de wespspin. Maar waar was de wespspin? „Ze houdt zich angstvallig verborgen”, constateerde Noordijk sip. Omdat ook de inspectie van een boom op aanwezigheid van de schorsspin vruchteloos bleek, zette Noordijk koers naar een schuurtje. Daar kwam hij gelukkig niet met lege handen naar buiten. „Een dode spin”, kraaide de voiceover victorie. Code Rood weigert een rampzalige boodschap somber te brengen: of het nu de klimaatcrisis is of een mislukte spinnenjacht. Het in de schuur gesneefde exemplaar was trouwens een valse wolfsspin.

De óók aanwezige, alarmerende informatie over poolkappen en ‘tipping points’ brengt Code Rood met opgeruimde kunstmatigheid. Als een taxichauffeur achter haar stuur vertelt hoe ze in Limburg jaren geleden een wild zwijn aanreed, floept het beeld op zwartwit en verschijnt er, très Opsporing verzocht, ‘reconstructie’ op het scherm. Een ivoniehiaanse stem verklaart dat iedereen in de omgeving zich de botsing van de taxi met het zwijn „als de dag van gisteren” herinnert.

De zwijnenplaag in Valkenburg („ik rijd rallywedstrijden, ik ontwijk alles”, zegt een man trots) is óók een gevolg van de klimaatverandering. In zachte winters vriezen te weinig biggetjes dood. Bovendien geven eiken steeds meer eikels, waardoor de zwijnen zich overeten. De tannines in de noten bezorgen hun maagkrampen (pakje Rennies in beeld), vandaar dat ze op zoek gaan naar maagzuur remmende larven en maden in de grond. En woelen kunnen de zwijnen: het Limburgse grasland ziet eruit alsof een horde ploegscharen ’s nachts tot leven is gekomen, uit een schuur is ontsnapt en een duivelsdans heeft uitgevoerd.

Wat er te doen is tegen de oprukkende zwijnen? Een buurtbewoner is bij de kapper een zakje mensenhaar gaan halen. Hij strooit plukjes aan de rand van de tuin in de hoop dat de angstaanjagende geur de dieren rechtsomkeert zal doen maken.

Het eigenlijke onderwerp van dit programma is denk ik de mens, een diersoort die in zijn verwatenheid enige eeuwen meende het universum te bestieren, maar die nu zijn plaats weer begint te kennen. Geursporen uitzetten om je de concurrerende zoogdieren van het lijf te houden: Code Rood brengt een grote ramp mooi klein in beeld.

NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven