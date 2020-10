Doe ons maar een extra kerstboom dit jaar

Op Eerste Kerstdag zal de familie van Marianne Schep (62) in de tuin staan. Het dijkhuis heeft een veranda met een overkapping. Terrasverwarming aan. Een barbecue onder een partytent. Iedereen in een dikke wintertrui, glas glühwein in de hand. Ziet u het voor zich? Marianne Schep wel. Nu al.

Het is nog (net) oktober, maar in veel huishoudens wordt al over Kerstmis gesproken. Want de corona-maatregelen houden tot in december aan, zo zeiden premier Rutte en minister Hugo de Jonge deze week. Viroloog Marion Koopmans van het Outbreak Management Team sprak al over een „Kerst met beperkingen”. Hoe vier je Kerst op afstand? Kan het familiefeest in coronatijd wel doorgaan? En zo ja, hoe dan?

Het is een vraag die veel van haar volgers bezighoudt, merkt Saskia de Laat (34). Zij begon tien jaar geleden het blog Christmaholic.nl, dat uitgroeide tot hét online Kerstplatform in Nederland. Kerst is altijd belangrijk, zegt ze. „Het lijkt in coronatijd nóg belangrijker.”

In coronatijd besteden mensen eerder en extra aandacht aan kerstsfeer in hun eigen huis, zegt De Laat. Ze hield een online enquête onder haar ruim elfduizend volgers op Instagram. ‘Gaan jullie eerder het huis versieren?’ De helft antwoordde met ‘ja’.

De tuincentra merken dat. Stephan Droogh, eigenaar van Intratuin Rhoon, zag dat klanten begin oktober al kwamen voor kerstinkopen. Normaal begint dat na de herfstvakantie. Nu zijn sommige modellen kunstkerstbomen al uitverkocht. „Mensen werken thuis, zijn veel thuis, zijn het beu.” Ze kopen ook meer, ziet hij. „Naast de ballen en een slinger, ook een ornamentje of een tweede kunstboompje.” Producten om zelf iets te knutselen lopen ook goed, zegt hij. „Of ze bouwen een klein kerstdorpje.”

Met zeker vijftig man werkte Droogh zes weken lang aan de ‘kerstshow’ in zijn tuincentrum, die verschillende loodsen in beslag neemt. Het resultaat is een kerstwereld vol fonkelende huisjes, kerkjes, bruggetjes, winkeltjes, fonteintjes en sneeuw. Heel veel kunstsneeuw. Bezoekers kunnen alles bewonderen vanaf „extra brede paden”, vanwege corona natuurlijk.

Foto David van Dam Kerstsfeer bij de Intratuin in Rhoon.

Foto David van Dam Foto David van Dam Kerstsfeer bij de Intratuin in Rhoon.

Foto’s David van Dam

Zelfs de slaapkamer

Ook Marianne Schep begint dit jaar eerder. Ze hangt begin november haar hele huis vol lichtjes en kerstversiering. Schilderijen gaan van de muur, kersttakken worden opgehangen. „Een kerstman, een kerstbeer met strik, een guirlande met belletjes langs de open haard, een kersttafereeltje (winterdorpje) op het dressoir. „Ik wil dat overal waar je kijkt, iets te zien is.”

Lees ook hoe de intocht van Sinterklaas er dit jaar uitziet

De Laat ziet talloze trends, zoals elk jaar. Van chique goud, glas en wit tot ‘kermiskerst’ in alle kleuren. Opvallend vindt ze de hang naar traditionele versiering. „Groen, rood, goud. Kersttakken en kransen met geruite linten. Dat zie je vaker in moeilijke tijden: dan neigen mensen naar nostalgie.”

Ze hoort vaak dat mensen dit jaar twee kerstbomen in huis zetten. Zelf brengt ze elke ruimte in kerstsfeer. „Zelfs de slaapkamer. Maar goed, ik ben een grote liefhebber.”

Hoe de kerstdagen er in die versierde huizen uit gaan zien, is nog onzeker. Een kerstviering thuis in kleine kring ligt voor de hand, zegt De Laat. Ze hoort ook dat mensen kerstbijeenkomsten willen spreiden. Dus pre-kerstdiner met een bevriend stel, met kerstontbijt met zusje. Kerstlunch met broer. Kerstdiner met ouders.

Er kan een hoop virtueel, zegt Marianne Schep. Zij heeft goede ervaring opgedaan met Pasen. Aan het paasontbijt zaten via Facetime de zus van haar partner, zijn broer in Australië. Zelf zaten ze bij zijn moeder, met eitjes en croissants. „Het was supergezellig. ’s Middags hadden we nog een virtuele paasborrel met mijn zus en zwager via Whatsapp.”

Kerstquarantaine

In Nederland gaan ook stemmen op voor een persoonlijke ‘kerstquarantaine’. Het plan is eenvoudig: Kerst is een familiefeest en om elkaar, maar vooral opa en oma, niet te besmetten, gaat iedereen twee weken voor kerst in quarantaine.

Gedragseconoom Eva van den Broek vindt het een goed idee, mits op vrijwillige basis. Het is best een extreme gedachte, maar er zullen zeker mensen zijn die het gaan doen, zegt ze. Van den Broek: „Mensen vinden het lastig om twee weken quarantaine vol te houden als vaag is wat de beloning is voor hun inspanning – meer vrijheden ergens in de toekomst. Maar in dit geval is de beloning heel helder: het vieren van een sociaal feest.

Lees ook: ‘Wie Kerst als dwangbuis ziet, kan nu ontsnappen’

„En je kunt het van te voren plannen en je erop instellen”, zegt Van den Broek. „ Dat is een sterke component want dan is de kans groot dat mensen het ook daadwerkelijk dóen. Je kan je tante niet meer laten zitten, als je beloofd had te komen. En je wilt haar al helemaal niet besmetten. Dus je móet wel in quarantaine twee weken voor kerst. Het heeft de kerstgedachte al in zich: door lijden tot genade komen.”

Voordeel is, zegt ze, dat je niet in je eentje hoeft te ‘lijden’. „Je hebt steun aan je oom, je broer, je nicht.”

Toch zullen er deze Kerst veel tradities sneuvelen. Of worden aangepast. Al dertig jaar kaasfonduen de zoons (34 en 30) van Marianne Schep op kerstavond bij haar. Er zijn dan cadeautjes en gedichten. „Hoe we dat dit jaar doen, weet ik nog niet. Ik hoop nog steeds dat dat door kan gaan. Anders misschien allemaal inbellen via Zoom of Teams en de computer aansluiten op de televisie. Dan heb je iedereen groot in beeld. Dat lijkt me erg fijn met Kerst.”

Kerstsfeer in Almelo. Foto Vincent Jannink

En hoe vieren we nu Halloween?

Halloween 31 oktober

Halloween-fairs, themafeesten en frightnights in aanloop naar Halloween, dat de afgelopen jaren in Nederland aan populariteit won, zijn afgelast. De trick or treat-tochten waarbij verklede kinderen langs de deuren gaan en snoep krijgen, mogen doorgaan, mits iedereen zich aan de basisregels houdt. Dus afstand houden en maximaal vier volwassenen per groep. Overigens raadt de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland het af om langs de deuren te gaan. Samengestelde groepen vormen een te groot risico op besmetting. Activiteiten in de klas of groep, kunnen wel, stelt de veiligheidsregio. Sint Maarten 11 november

Voor de kinderoptocht (waarbij vaak ook ouders meelopen) met lampionnen van uitgeholde suikerbiet of koolraap, geldt vooralsnog hetzelfde advies als voor Halloween: die mogen doorgaan mits de basisregels in acht worden genomen. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen zingen. Oudere kinderen en volwassen zingen niet mee. Ook hier regionale verschillen: de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland raadt af om het feest op straat te vieren en in groepen langs de deuren te gaan om liedjes te zingen en snoep op te halen. De gemeente Amsterdam heeft tips voor een corona-proof Sint Maarten: Laat je kind liedjes zingen voor de eigen deur of organiseer binnen een familie-karaoke met Sint Maartenliedjes. Intocht Sinterklaas 14 november

In veel gemeenten zal Sinterklaas wel binnenkomen maar in het geheim. Zo moet voorkomen worden dat belangstellenden komen kijken. Sint komt aan binnen de kaders van de noodverordening: dus op afstand, zonder drukte en zonder zingen. Sinterklaas 5 december

Pakjesavond met de héle familie kan dit jaar niet. Voor Sinterklaas geldt op dit moment dat het feest weliswaar gevierd kan worden, maar in kleine kring. Daarbij blijft het dringende advies gelden dat iedereen thuis maximaal drie personen van buiten het huishouden mag ontvangen.

Lees ook De Sint komt wel – maar in het geheim

NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 oktober 2020