Met nog enkele dagen te gaan voor de presidentsverkiezingen van dinsdag 3 november, is het volop campagnevoeren voor de Democratische uitdager van Donald Trump, Joe Biden. Hier is hij te zien in Atlanta. Een dag later bezocht hij Wilmington, in de staat Deleware, waar Biden en zijn vrouw samen hun stem uitbrachten. Om grote drukte en lange wachtrijen op 3 november te vermijden vanwege de extra maatregelen door de coronapandemie, brengen veel Amerikanen hun stem eerder uit. Al meer dan 74 miljoen kiezers deden dit, veel meer al dan de in totaal 58 miljoen Amerikanen die in 2016 hun stem vervroegd uitbrachten.

Foto Brian Snyder /Reuters