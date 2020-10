Aan het ontbijt vraag ik aan Joep (9) of hij wel een beetje aardig is voor de nieuwe stagiaire. Bij de les geschiedenis over de Romeinen heeft hij in elk geval goed opgelet: „Ja hoor, we geven haar brood en spelen.” „Oh ja?” „Ja, we gooien brood naar haar en gaan vechten in de klas.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl