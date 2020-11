Dankzij de vrijwilligers ligt de begraafplaats er zo netjes bij

Om half elf blaast Jan Lagendijk (74) op een fluitje. Koffie. Uit alle hoeken van de begraafplaats komen ze naar de thermoskannen bij het baarhuisje lopen: de metselaars, de ijzerwerkers, de beletteraars, de vrouwen van de groenploeg. Het is herfst, het blad verkleurt, er fluiten vogels. De zon valt in banen van licht door de bomen van het bos. Het is net een uitvaartreclame.

Het is zaterdag, dit zijn vrijwilligers van de Stichting Noorderbegraafplaats Assen. Vandaag is „de harde kern” aan het werk, zegt voorzitter Jan Lagendijk: ongeveer twintig mannen en vrouwen van iets boven de zestig tot ver in de tachtig. Ze vijlen, lakken en wieden, trekken verzakte zerken recht, penselen sierlijke grafopschriften. Er is ook een ploeg op maandag en een op donderdag, sommigen gaan bijna dagelijks. Er is altijd wel wat te doen.

Aanslag verwijderen bijvoorbeeld. Met een krabber peurt Lukas Kwant (68) die van een neoklassieke grafzuil. „Een heidens werk”, zegt hij. Kwant, gepensioneerd onderwijzer, vatte zes jaar geleden het plan op om de begraafplaats onder handen te nemen. Hij woont ernaast, vanuit zijn huis zag hij het verval jarenlang met lede ogen aan. Kwant: „De geschiedenis van de stad ligt hier begraven. Bijna alle notabelen uit de negentiende eeuw.”

Zo staat het nu ook plechtig op de website van de stichting: „Op de in 1823 opgerichte Noorderbegraafplaats rusten allen die een aandeel hebben gehad in de ontwikkeling van de Drentse hoofdstad.” Burgemeesters zijn er begraven, maar ook rechtbankpresidenten en gouverneurs, zoals commissarissen van de Koning indertijd werden genoemd.

Foto Sake Elzinga Foto Sake Elzinga Foto Sake Elzinga Foto’s Sake Elzinga

Sinds de aanleg van de Zuiderbegraafplaats elders in het Asserbos, en vooral door de opkomst van crematie, was de Noorderbegraafplaats in onbruik geraakt, en overgeleverd aan de tand des tijds. In 2014 stapten Kwant, die dat niet langer aan kon zien, en een medestander, Lucas Ocken, naar de gemeente. Die ontving hen met open armen.

Poolshoogte nemen

Nu staan de staan de do’s en don’ts van het begraafplaatswerk in een convenant met de gemeente. Af en toe komt een ambtenaar poolshoogte nemen, maar verder krijgt de stichting de ruimte. En de begraafplaats leeft weer. Er worden weer bloemen gelegd, wandelaars, zelfs toeristen komen kijken hoe mooi het is geworden.

Dat lijkt het dubbele van begraafplaatsen, dat het te midden van al die doden tegelijk zulke aangename, rustgevende plekken zijn. Ook voor de levenden zijn het rustplaatsen, vinden de vrijwilligers die er werken: parken en parkjes zonder lawaai, opgeschoten jeugd en picknickresten. En het verleden ligt er letterlijk aan je voeten.

Uit cijfers van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen blijkt dat tweederde van de Nederlanders tegenwoordig kiest voor een crematie in plaats van een begrafenis. Maar de belangstelling voor funerair erfgoed is groot, veel begraafplaatsen worden druk bezocht. Op de Noorderbegraafplaats in Assen zijn intussen vijf bankjes neergezet die, in de woorden van de website, „van dit park een aangename rustplaats maken, waar je met genoegen even ontsnapt aan de hectiek van alledag”.

En dat kan op veel meer begraafplaatsen, zie je op het platform dodenakkers.nl. Daar heeft Leon Bok, ‘funerair adviseur’ van begraafplaatsbeheerders, de Nederlandse begraafplaatsen in kaart gebracht. Bok telt er 4.501, waarvan hij naar eigen zeggen 4.396 heeft bezocht. Volgens zijn gegevens zijn 816 begraafplaatsen gesloten, wat wil zeggen dat er geen nieuwe graven bijkomen (en 215 geruimd).

Vooral in die laatste categorie dreigt verloedering, zegt hij: de beste manier voor behoud is gebruik. Dan krijg je inkomsten uit door nabestaanden te betalen grafrechten en kijken er mensen naar om. Bok: „Mijn advies: sluit nooit een begraafplaats. Mijn advies bij gesloten begraafplaatsen: ga ze weer gebruiken.”

Tientallen groepen

Ongeveer tweederde van de begraafplaatsen is eigendom van kerken of andere levensbeschouwelijke instellingen. Gemeenteleden doen het onderhoud ‘erbij’. Eenderde ligt op gemeentegrond. Er zijn tientallen groepen zoals die in Assen, zegt Bok. „Tiel is groot, Deurne, Helenaveen. Naarden, Apeldoorn, Amersfoort. Zeist.”

Die „menselijke factor” is volgens hem van belang: „De vrijwilliger, de ambtenaar die zich ervoor wil inzetten.” Dat gezegd hebbende: „Je kunt het verval afremmen, niet stopzetten. Natuursteen wil maar één ding: vervallen tot korrels. Uiteindelijk gaat het toch kapot.”

Niet als het aan de vrijwilligers van de Noorderbegraafplaats ligt. Vanmorgen zit Ria Ottens (62) „heerlijk zen te zijn” op een grafzerk. Met een kwastje en een bordje zwarte verf maakt ze het vervaagde grafopschrift weer leesbaar. „Rustplaats van Antonie van den Bosch”, komt letter voor letter tevoorschijn. „Geboren te Zwolle, 27 februari 1823, overleden te Assen, 20 maart 1898.”

„Het is zo mooi dat je weer zichtbaar maakt wat onleesbaar was”, zegt ze. „Tegelijk met de naam haal je die mensen weer tevoorschijn.” Haar man is jong overleden. „Het is fijn dat nabestaanden een herdenkingsplek hebben.” Ottens is adjunct-directeur op een school voor speciaal basisonderwijs, ze is een van de weinigen van de vrijwilligersgroep die nog werkt. „Normaal loopt mijn agenda over, hier ben ik alleen bezig met de letters die ik onder handen heb. Soms kom ik op een zaterdag niet verder dan één regel.”

Foto Sake Elzinga Foto Sake Elzinga Foto’s Sake Elzinga

Inkomsten komen uit donaties of van nabestaanden voor wie ze, zegt voorzitter Jan Lagendijk, „voor een zacht prijsje” een graf weer mooi maken. De gemeente legde drainage aan, herstelde het hoofdpad, plantte hagen en berken.

Het voordeel van een zo goed als gesloten begraafplaats als de Noorderbegraafplaats (enkel bijzettingen): overledenen mogen er blijven liggen. Op nog in bedrijf zijnde begraafplaatsen mogen ze slechts beperkt in vrede rusten, tien, twintig of dertig jaar. Tien jaar verlengen kost gemiddeld tweeduizend euro.

IJzer op ijzer

Bij het baarhuisje klinkt het geluid van ijzer op ijzer. Er komt een nieuw hek om het graf van Christiaan de Lussanet de la Sablonière, de eerste directeur van de Rijks HBS in Assen. „Voorzichtig. Een beetje naar links…Ja, zo.” IJzerwerker Gerke Holtrop (76) is vijftig jaar tandtechnicus geweest. Kronen en bruggen, het fijne werk. „Vandaar de handvaardigheid.” Zijn vader ligt daarginds, wijst hij. Die was bijna 103, „niet klein te krijgen”.

Van de meeste vrijwilligers ligt geen familie op de begraafplaats. Ze doen dit werk om allerlei redenen, maar vaak ook gewoon omdat het fijn is om jezelf na je pensioen nog nuttig te maken. Maarten Visser (85) heeft net zijn bladhark schoongespoeld. Zijn werkbroek zit onder de moddervlekken. Hij maakt zich niet druk: „Die wast mijn vrouw er wel weer uit.”

In zijn werkende leven was Visser hoofd van een basisschool in Gasteren. Vijf jaar geleden verhuisde hij met zijn vrouw naar een appartement in Assen. „Ik denk: wat moet ik hier. Ik miste m’n tuin. Ik miste m’n vijver.” Tijdens een rondleiding over de begraafplaats dacht hij: ik blijf hier. „Ik kan buiten werken, met het lijf bezig zijn. Heerlijk.”