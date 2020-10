Coronaproof: de magische theremin is jarig (100!)

Een muziekinstrument dat je niet aan hoeft te raken om geluid te produceren. En het instrument werkt het beste wanneer omstanders ten minste anderhalve meter afstand houden: bestond er ooit een meer coronaproof apparaat dan de theremin? De ijle, spookachtige klank van de met losse handen bespeelde wondermachine werd toegepast in thrillers en sciencefictionfilms uit de jaren 40 en 50. Later maakten popmuzikanten als The Beach Boys, de Pixies en Erikah Badu gebruik van het zweverige geluid van het onaanraakbare instrument.

De theremin produceert een delicate melodie wanneer je beide handen op de juiste manier in het elektromagnetisch veld tussen de opstaande en horizontale antenne beweegt. De verticale antenne is voor pitch (hoog en laag), de horizontale regelt het volume.

Precies honderd jaar geleden presenteerde de Russische uitvinder en natuurkundestudent Lev Sergeyevich Termen de eerste versie van de ‘etherphone’ aan zijn professor. Het apparaat was ontwikkeld voor het Russische leger en diende om de vijand op afstand te horen naderen, door middel van een elektromagnetisch veld dat bij beweging werd omgezet in een geluidssignaal.

Lev Termen was behalve wetenschapper ook cellist. Hij ontdekte dat het bereik en de toonbeheersing van zijn futuristische vinding overeenkwamen met die van de cello. Met wat kleine aanpassingen – het voetpedaal voor volumebeheersing werd een horizontale antenne – slaagde hij erin ‘De Zwaan’ uit Camille Saint-Saëns’ Carnaval der dieren te spelen. Kort daarop gaf hij zijn eerste recital.

Spion

In een verhaallijn die een spionageroman waardig zou zijn, werd Termen naar de Verenigde Staten gezonden om er zijn patent te verkopen. In New York begon hij een laboratorium annex (volgens sommigen) spionagenest en noemde zich voortaan Leon Theremin. Zijn nichtje Clara Reisenberg was een virtuoos violiste die de theremin beter bespeelde dan wie ook. Na haar huwelijk met Robert Rockmore gaf Clara Rockmore concerten in prestigieuze zalen als de New Yorkse Town Hall. Een technicus reisde met haar mee, want het apparaat dat veel weg had van een oude buizenradio was aan panne onderhevig.

Leon Theremin verkocht zijn patent aan de RCA Corporation, die het instrument even populair in Amerikaanse huiskamers wilde maken als het elektronisch orgel. Omdat de theremin berucht moeilijk te bespelen was eindigden veel exemplaren, zo gaat de legende, uit frustratie op de bodem van de Hudsonrivier. Tegenwoordig brengt een vintage RCA-theremin op veilingen meer dan 10.000 euro op.

Aliens

In 1929 was componist Dmitri Sjostakovitsj de eerste die de theremin in filmmuziek liet horen. Alfred Hitchcock paste de ontregelende klank met veel effect toe in zijn psychologische thriller Spellbound uit 1945. Filmcomponist Bernard Herrmann gebruikte het instrument om de dreiging van buitenaardse wezens te verbeelden in The Day the Earth Stood Still (1951). Vele sf- en horrorfilms volgden, telkens wanneer een enge situatie of de komst van vijandige aliens muzikaal moesten worden aangedikt. In Frank, de speelfilm uit 2014 over een merkwaardige bandleider met een hoofd van papier maché, wordt de door actrice Maggie Gyllenhaal bespeelde theremin aangeduid als de ‘Idiot Shriek’ (idiootgil).

Popmuziek

In de popmuziek was Brian Wilson van de Beach Boys de eerste die de sfeerversterkende mogelijkheden van de theremin inzag. Voor ‘Good Vibrations’ (1966) werd een verwant instrument ontwikkeld, dat bespeeld werd door met een vinger te schuiven op een glijdende schaal. Elektronisch pionier Bob Moog ontwikkelde zijn revolutionaire Moog-synthesizer aan de hand van het principe van de theremin. Hij maakte het kastje met antennes als eenvoudig bouwpakket beschikbaar voor duizenden. Nu, bij de honderdste verjaardag, brengt het door hem opgerichte bedrijf postuum een nieuwe versie uit (Robert Moog overleed in 2005).

Bij de Rolling Stones liet Brian Jones zijn theremin gieren in ‘Please Go Home’. Led Zeppelins Jimmy Page veroorzaakte een orgie van lawaai in het tussenstuk van ‘Whole Lotta Love’. Portishead (‘Mysterons’), Pixies (‘Velouria’) en Supergrass (‘Richard III’) benadrukten de melodieuze kwaliteiten van het instrument. ‘Wake Up’ van Two Door Cinema Club en ‘Stargasm’ van Mastodon zijn recente voorbeelden van de theremin als extra klankkleur. In Erikah Badu’s ‘Incense’ (2018) fungeert het geheimzinnige geluid als brenger van oosterse sferen. Exotisch of beangstigend: een theremin is altijd bijzonder.