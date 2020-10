Corona te ernstig voor spelletjes over soevereiniteit

Vergeet de superstaat: Europa is „een archipel”. In Steden lezen, de stille wording van Europa schetste de Duitse historicus Karl Schlögel in 2008 hoe globalisering het continent sinds de val van de Muur heeft veranderd. Nationale staten verliezen contouren, steden, regio’s en economische zones komen op of verliezen gewicht; jongeren, migranten, bejaarden, wetenschappers, shoppers en vakantiegangers vinden er nieuwe routes.

Dat Europa kent winnaars en verliezers, maar het straalt een verleidelijke energie uit. Niemand is er echt de baas. Uit de „ware hoofdsteden” – Rotterdam met zijn containers, grootmacht IKEA – „komen geen persverklaringen”, schreef hij opgewekt. Niet Brussel, of „verschaalde Europese idealen” houden het bijeen, maar het internet, goedkope vluchten, hogesnelheidslijnen, mobiele arbeid, het Engels als lingua franca en de Erasmus-studiebeurs.

Zo’n ‘informeel’ Europa, dat het moet hebben van bewegingsvrijheid, fysiek en mentaal, ligt sinds dit voorjaar stil. Maar ook zonder Covid-19 was de globalisering als de optimistische kracht die Schlögel erin zag, al op haar retour. De natiestaat maakt in Europa een stevige comeback, en niet alleen in Brexit-Brittannië.

In de coronacrisis ligt dat ‘eigen land eerst’ trouwens voor de hand. Maar al is gezondheidsbeleid in Europa een nationale bevoegdheid, samenwerking tegen een virus dat zich niet aan grenzen houdt, had toch logisch geleken. In plaats daarvan trokken Europese landen nationaal ten strijde. Het gevecht om de mondkapjes, de warwinkel aan reisbeperkingen – het was vooral ieder voor zich.

Zonder doorslaand succes. Zoals een afzonderlijke staat van middelgroot, Europees kaliber evenmin een oplossing heeft voor klimaatopwarming, migratie, of de dominantie van Facebook en Google. „De natiestaat kwijnt niet weg, maar keert ook niet terug naar zijn oude glorie”, schreef Jan Zielonka, hoogleraar politieke wetenschappen in Oxford en Venetië, deze maand in de New Statesman. „Covid-19 laat zien dat meer publiek gezag nodig is, behalve op het nationale ook op lokaal en internationaal niveau.”

Europese regeringsleiders hebben op een videoconferentie een meer gezamenlijke coördinatie voor tijdens de tweede Covid-19-golf bepaald. Resultaat: een gezamenlijke quarantainerichtlijn, centraal ingekochte testen, corona-apps moeten ‘met elkaar praten’ en gegevens over besmettingen en opnames moeten beter worden gedeeld.

Krachten bundelen

Deze week werd een poging daartoe gewaagd. Nu een tweede golf de eerste dreigt te overstijgen en het ene na het andere land weer in lockdown gaat, deed Brussel een oproep de nationale krachten te bundelen. Alleen zo kunnen we – in de woorden van Charles Michel, president van de Europese Raad – „een tragedie vermijden”.

Het voor donderdagavond geplande video-overleg daarover van de 27 regeringsleiders verliep nu ook tegen de achtergrond van die andere tragedie, de nieuwe terreuraanslag in Nice, op donderdagochtend.

Drie doden bij mesaanval in Nice, Macron spreekt van terroristische aanslag

Op het menu erna stond onder meer de standaardisering van nieuwe sneltesten, zorgen dat corona-apps ook tijdens reizen in Europa met elkaar kunnen ‘praten’ – van groot belang nu de grenzen dit keer open moeten blijven – en afspraken over eenduidige quarantaineregels. Bovendien moet nu al worden nagedacht over het uitrollen van toekomstige vaccins en het bestrijden van desinformatie daarbij. „Als te veel mensen bang zijn voor een vaccin, kan dat de hele operatie ondermijnen”, aldus Michel.

Een initiatief om beleid te stroomlijnen was welkom. Eerder kwam Brussel laat uit de startblokken, bijvoorbeeld bij het gecoördineerd aankopen van veelbelovende vaccins voor 440 miljoen Europeanen. De ‘Europese president’ zei nóg iets opmerkelijks. Coronabeleid „op onmiskenbaar Europees niveau” is „een pijler van stabiliteit”, zei hij. „Wat nodig is, is een ‘Unie van tests en vaccins’.” Dit ging dus ook over die oude vraag: wie runt de Unie?

Het was geen toeval dat de Nederlandse premier Rutte (VVD) na de vergadering ‘hapte’. Hij prees weliswaar het nut van „coördinatie”, maar zei ook dat „het initiatief echt van de lidstaten [moet] komen”. „Bij het bestrijden van de [...] crisis heeft Europa geen meerwaarde.”

Het is Ruttes vertrouwde, in bubbelfolie verpakte euroscepsis die je ook ziet als hij weer eens de Europese „eenheid in verscheidenheid” prijst of de noodzaak van „nationaal draagvlak” onderstreept. „Het begint en eindigt met de lidstaten”, zei hij twee jaar geleden tijdens een grote rede in Berlijn. „Brussel dient de lidstaten, niet andersom.”

Zet dat naast Angela Merkels woorden van dit voorjaar, bij haar voorstel, samen met de Franse president Macron, voor een Europees herstelfonds van 500 miljard euro: „Europa is het antwoord. De natiestaat alleen heeft geen toekomst. En wat Duitsland betreft: daarmee gaat het alleen goed als het goed gaat met Europa.”

Dus niet enerzijds de lidstaten en anderzijds Brussel, maar een vorm van ‘gezamenlijkheid’ waarbij de Brusselse organen en de lidstaten elkaar wederzijds versterken, omdat ze het geen van beide alleen afkunnen (en Brussel geen ‘staat’ is). Zo bezien lijkt die Unie wel wat op het raadselachtige quantumdeeltje uit de natuurkunde: zolang je niet onder het deksel kijkt, verkeert dat in twee toestanden tegelijk.

Brussel kan best een rol spelen, maar noem het dan geen ‘nieuwe EU-pijler’

Leerproces

Na afloop van de coronatop, waar weinig harde besluiten werden genomen, benadrukte Commissievoorzitter Ursula von der Leyen eveneens die gezamenlijkheid. Zij zegde een bedrag van 220 miljoen euro toe voor het spreiden van Covid-patiënten over Europese landen, waarbij haar Commissie wil helpen. Om zo’n systeem te laten werken, moeten de lidstaten Brussel dan wel van betrouwbare data voorzien. „Zo kunnen we van elkaar leren wat werkt en tegenstrijdige of verwarrende signalen vermijden.”

De coronacrisis is te ernstig voor „soevereiniteitsspelletjes” tussen Brussel en de lidstaten, zegt ook politicoloog Jan Zielonka desgevraagd vanuit Italië. „Dit probleem is zo complex dat je per deeloplossing het juiste bestuursniveau moet zoeken. Daarbij kan Brussel best een rol spelen, maar noem het dan niet ‘een nieuwe pijler van de Europese Unie’. Dat wekt alleen verwachtingen die je niet waar kunt maken. Ik ben doodmoe van zulke façadepolitiek.”

Als er een Europese coördinatierol is, hoort die volgens hem te liggen bij het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in Stockholm. Dat krijgt inderdaad een rol: het gaat samen met de RIVM’s uit de lidstaten een richtlijn opstellen voor gezamenlijk quarantainebeleid. Maar de naam van dat EU-agentschap viel op de persconferentie na de ‘coronatop’ maar één keer.

