Boomers en zoomers van Florida bepalen lot van Trump

Wanneer Bob Hughes verklaart dat hij „in 2016 niet voor Trump stemde”, valt een ongemakkelijke stilte bij de Trump-fans om hem heen. Al snel stelt de roze-gebruinde pensionaris hen gerust: „Ik stemde wél op hem, maar vooral tégen Hillary”, verklaart hij met een schalks lachje, dat verraadt dat hij deze grap eerder maakte.

In vier jaar werd Hughes (64) groot fan van de president. „Ik vond hem en Clinton eerst beiden niks. En hij blijft grof, eigenlijk niet sociaal acceptabel. Maar Trump is geen politicus, hij doet exact wat hij zegt, schudt zaken op. Dit jaar steun ik hem 100 procent.”

Luis Manuel Martínez (60) ziet dat heel anders. „Ik heb in 2016 op Trump gestemd”, vertelt hij in het Spaans vanachter een mondkapje. „Ik geloofde echt dat hij goed zou zijn voor het land.” Trump spreekt als politici in zijn geboorteland, de Dominicaanse Republiek: grote woorden, grote beloften. „Ik geloofde hem.” Dit jaar echter heeft Martínez zonder twijfelen op de Democratische kandidaat Joe Biden gestemd. „Het biljet zit al op de post.”

Het grote verschil tussen beide zestigers? Hun privé-situatie na vier jaar Trump.

Hughes staat deze middag voor een splinternieuwe RV van zijn vriend Jim. De camper is uitgedost met vlaggen voor Trump en de politie. „Ik heb er zelf ook net een gekocht van mijn 401k.” Onder Trump groeit dit op de beurs belegde pensioenfonds maar door, jubelt hij. En nu wacht hij in Vero Beach – een rijke senioren-enclave halverwege de oostkust van Florida – op een optreden van presidentszoon Don Jr. Zonder mondkapje op zitten hij en andere Trump-fans dicht opeen in de schaduw van hun RV. Dat virus stelt weinig voor, bezweren ze.

Martínez daarentegen wacht deze ochtend in een kleine file op zijn voedselpakket van een kerk in Orlando. Die trekpleister in het midden van Florida is een spookstad sinds de pretparken en winkelcentra geraakt zijn door de epidemie. Martínez, die in een resort werkte, verloor in maart meteen zijn baan. Trump heeft het virus daarna niet goed aangepakt, vindt hij. „Ik leef op de zak van mijn kinderen”, zegt hij beschaamd.

In Florida móét Trump winnen

Kiezers als Hughes en Martínez bepalen dinsdag het politieke lot van de president. In Florida, elke verkiezing een even cruciale als onvoorspelbare swing state, móét Trump wel winnen, wil hij zicht houden op het Witte Huis. Als blijkt dat hij zijn thuisstaat niet opnieuw wint, zullen ook loyale media zijn kans op herverkiezing laag aanslaan. De president kan de uitslag aanvechten – en lijkt dat zeker van plan – maar hij zou ogen als een slecht verliezer.

Verkiezingen luisteren hier nauw: regelmatig is het verschil tussen een Republikein en een Democraat kleiner dan een procentpunt. Florida slingert zo, omdat het electoraat vele schakeringen kent. De Sunshine State is populair bij witte pensionado’s uit het hele land. Het noorden, deel van het Diepe Zuiden, is zeer conservatief. Het dichtbevolkte zuiden kent juist een jonge, etnisch diverse, meer progressieve bevolking. Hier vind je snowbirds (overwinteraars) en baby boomers, maar ook millennials en zoomers (generatie-Z, geboren na 1995).

Van die laatsten mogen velen dit jaar voor het eerst een president kiezen. Mateo Gómez (22) is één van hen en hij twijfelde lang, vertelt hij op de campus van de private, katholieke Barry Universiteit in Miami, waar hij een MBA volgt. En om zijn keus te maken, deed hij begin oktober mee aan een townhall met Biden.

Gómez vroeg hem: „Als u wint in november, zal er een leeftijdsverschil van 56 jaar tussen ons zitten. Mijn generatie-Z groeit op met schietpartijen op school, politiegeweld, protesten en kan zelfs geen fatsoenlijk salaris verdienen met een uitstekende vervolgopleiding, zoals ik zelf heb. Hoe kan u, een oudere witte man, mijn generatie de komende vier jaar vertegenwoordigen? En alstublieft Mr. Vicepresident, kunt u mij garanderen dat de Amerikaanse Droom nog bestaat?”

„Ik kan je dat garanderen. En weet je, wijsheid komt met de jaren”, antwoordde Biden. „Mijn kinderen en kleinkinderen, jullie zijn de toekomst. Ik reken op jullie.”

Uiteindelijk liet Gómez zich vooral leiden door het thema gezondheidszorg. Daarvoor hebben de Democraten een beter plan, meent hij. „Trump wil [zorgverzekering] Obamacare afschaffen, zonder dat hij duidelijk maakt wat het alternatief is – en dat midden in een pandemie...”

Gómez’ uitgebreide familie jaagt dit angst aan: latino’s worden bovengemiddeld hard geraakt door de virusuitbraak. „Mijn oom, die altijd zeer pro-Trump was, zegt sinds Covid-19 toesloeg niet meer op hem te stemmen. Hij stemt nu niet vóór Biden, maar tégen Trump.”

Hoofdstad van Latijns-Amerika

Met Gómez, die in Colombia werd geboren en als tweejarige naar de VS kwam, is circa de helft van Zuid-Florida van Latijns-Amerikaanse komaf. Na Castro’s revolutie van 1959 gingen honderdduizenden Cubanen in ballingschap in en rond Miami. Zij kregen de afgelopen decennia gezelschap van tal van regio-genoten: Colombianen, Venezolanen, Haïtianen. Latino’s zijn dit jaar voor het eerst de grootste minderheid bij de stembus.

De eerste generatie Cubaans-Amerikanen vormt nog steeds een omvangrijk en zeer loyaal Republikeins kiezersblok in Florida. Maar hun kinderen, kleinkinderen en de andere latino’s stemmen vaker Democratisch. Zij menen dat de Koude Oorlog met Havana na een halve eeuw bijgelegd kan worden. Trumps voorganger Obama had dat goed in de gaten toen hij in 2014 – tegen de zin van de oude garde – de relatie met het Castro-regime normaliseerde en metropool Miami prees als „de hoofdstad van Latijns-Amerika”.

Kort na die détente vertrok Catherine Santana (20) toch van het eiland, vertelt de Cubaans-Amerikaanse. Ze is deze avond op een Republikeins studentenevenement in de wijk Little Havana in Miami. Hoofdspreker is Charlie Kirk, een gesjeesde student van 27, die onder Trump furore maakt in rechts-populistische kring. In een balzaal aan Calle Ocho, hoofdstraat van de Cubanen, roept hij op te gaan stemmen. „Alleen als we Miami winnen, winnen we Florida en alleen dan winnen we de republiek.”

De millennials en de zoomers zijn notoir onbetrouwbare kiezers. Santana echter heeft al vroeg gestemd – op Trump. Ze deelt Kirks vrees dat de VS onder Biden afglijden naar een socialistische heilstaat, zoals ook de president blijft herhalen. „Er is hier nu nog wel meer vrijheid dan in Cuba, maar die is in gevaar.”

Ze beklaagt zich over „censuur”, doelend op maatregelen die Twitter en Facebook nemen tegen desinformatie op hun platforms. Ook ziet ze Black Lives Matter als „marxistische organisatie”, die politiek-correct taalgebruik oplegt. Het doet haar denken aan Orwells 1984, een van de eerste boeken die ze na aankomst in de VS las (in Cuba is het amper te krijgen). En ze ervoer op school in Miami dat ze werd „geïndoctrineerd” door progressieve docenten.

Trump lijkt het dit jaar relatief goed te doen onder hispanics, wijzen peilingen uit. Als katholieke of evangelische christenen prijzen velen zijn anti-abortuskoers. Ook is racisme voor sommigen een minder groot thema dan voor zwarte of blanke progressieven. Latino’s zien niet ras maar migratiestatus als dé scheidslijn.

Murw naar verkiezingsdag

Op de Don Jr.-rally in Vero Beach horen presidentiële fans dat naast de ‘nepnieuwsmedia’ nu ook Silicon Valley tegen de president zou samenspannen. Zo weten veel Amerikanen niks over het „enorme schandaal” rond Hunter Biden, zoon van, dat door rechtse media rondgetoeterd wordt, maar dat Twitter en Facebook als desinformatie aanmerken. Bijna de helft van Don Jr.’s toespraak is gewijd aan Hunters harde schijf, waar belastende informatie op zou zijn aangetroffen. „Bidens Laptop Matters”, leest een protestbord.

Tegen dit decor van een pandemie, een recessie en straatprotest, slepen de VS zich murw gebeukt richting verkiezingsdag. De Democratische kiezer is niet erg enthousiast over Biden, maar zeer gemotiveerd Trump weg te stemmen en vreest dat de president een eerlijke stembusgang zal frustreren. De Republikeinse kiezer is dol op Trump, maar is ook argwanend of ‘ze’ hem wel ‘laten winnen’.

Met Trump-fan Miriam Poskanzer, een snowbird uit New York, gaat het „dankzij de president beter dan ooit”, vertelt ze in de rij voor Don Jr. De verkiezingen echter vreest ze met grote vreze. Ze heeft extra munitie ingeslagen. Want: „Aan beide zijden zijn er rotte appels. Wie er ook wint, het wordt sowieso lelijk.”

Race naar Witte Huis In de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 november houdt nrc.nl een liveblog bij over de race naar het Witte Huis. Amerika-Correspondent Bas Blokker en Amerika-redacteur Merijn de Waal doen verslag vanuit de VS. De nieuwsbrief Race naar het Witte Huis ontvangen kan ook – via nrc.nl/amerika.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 oktober 2020