Boer zoekt jou

Het programma Opsporing Verzocht wordt korter en minder vaak uitgezonden. En het wordt voortaan gepresenteerd door Giel Beelen, die graag wat minder wil werken. Ik kijk altijd graag naar het misdaadprogramma, vooral naar de schimmige bewakingsbeelden waarop je allerhande ongenode gasten tuinen ziet betreden. Wat dat betreft verheug ik mij op opnamen van de bewakingscamera’s van de heer Rob Jetten, die dinsdagavond werd overvallen door een vijftal kinkels van Farmers Defence Force. Beetje ingewikkelde naam voor boze agrariërs die bij ons thuis gewoon De Veurtrekkers worden genoemd. Spreken ze ook alleen maar Engels? Op het filmpje dat ze op de stoep bij Rob hadden gemaakt hoorde ik ze vooral iets onverstaanbaars brabbelen. Dat zou best Engels geweest kunnen zijn. Boerenengels met lekker veel steenkolen.

Maar even tussen ons: het zijn toch gewoon Siciliaanse maffiamethoden om bij een politicus thuis aan te bellen en hem een cadeautje te overhandigen? Even duidelijk maken dat je weet waar hij woont. Rob was zo netjes om het boerenpresentje te accepteren, maar was uiteraard wel op zijn hoede. Niet zo heel lang geleden liepen deze zelfde fijnzinnige agrariërs namelijk nog met zijn doodskist te zeulen. En ze reden hem ooit klem met hun tractoren. Dat was trouwens ook een ludieke actie. Net als dit ziekenbezoekje. Nee, hartverwarmende jongens vol sprankelende humor, die boeren.

Later verklaarden ze dat het fruitmandbezoekje goed bedoeld was. Behalve Yvon Jaspers gelooft helemaal niemand dat. Jetten mag trouwens nog van geluk spreken dat de heren goed geluimd waren en daarom netjes aanbelden. Als ze boos zijn willen ze namelijk nog wel eens met een trekker je hele voordeur uit je pandje jassen. In Groningen weten ze daar alles van.

Iemand thuis opzoeken doe je gewoon niet. Je vecht met elkaar in het parlement, rollebolt verbaal over het Malieveld, scheldt malkander verrot in dorpse achterafzaaltjes, maakt elkaar voor alles uit op Twitter en je mag met je boosheid proberen om Ab Osterhaus wakker te houden tijdens een uitzending van Op1, maar je schendt niet iemands privédomein. Punt.

Zelf maak ik me al een tijdje puberaal vrolijk om het ordinaire speedbootje van twee miljoen euro dat onze Duitse koning zichzelf in deze crisis cadeau heeft gedaan. Daar mag ik graag over praten en schrijven, maar ik ga de goede man niet in zijn Griekse volkstuintje opzoeken. Denk ook niet dat ik ver kom.

Het intimideren van politici is in de mode. Het ergste is het natuurlijk gesteld met Geert Wilders, die al jaren gruwelijk gegijzeld wordt door enge moslimextremisten. Zij staan te trappelen om hem een kopje kleiner te maken. Dat is een fijne middeleeuwse traditie in die jolige kringen vol zichzelf relativerende lachebekjes. Wilders en Rutte houden hun rug gelukkig recht tegenover die enge Erdogan. Ondertussen ben ik zeer benieuwd naar de grote demonstratie op de Dam. Iets met Je suis Nice? Of is Zwarte Piet voorlopig nog steeds belangrijker?

Het zijn sombere tijden. Zeker nu de kroegen dicht zijn. Normaal kan je daar onder het genot van een paar glazen van het een of ander stevig uithuilen over alles wat niet goed gaat. Wie daar zeker aan toe is? Thierry! Die zag in enkele maanden zijn grote volkspartij verdampen tot een eenzame splinter. Nog even en hij moet fuseren met Henk Krol. Of nog erger: geld lenen bij Henk Otten. Ik begrijp dat Baudet vooral kwalijk wordt genomen dat hij in zee is gegaan met Lange Frans en zijn rare complotwappies. Dat zijn graancirkelfetisjisten die zeker weten dat we mondiaal geregeerd worden door Joodse, kinderbloeddrinkende pedofielen die via 5G-masten de corona ontvangen van de Joodse Chinezen. De kiezers van Thierry zijn daarom afgehaakt en gezellig teruggegaan naar Geert. Die is ook raar, maar daar fladdert geen bronstige Uil van Minerva door zijn geverfde hoofd. Wel goed nieuws dat Rutte blijft. Wist niet dat ik dat nog eens op zou schrijven.

En voor boze boeren die mij na dit stukje thuis willen bezoeken: ik woon tegenwoordig in het zalige Zutphen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 oktober 2020