Afgelopen zomer zag ik een jongen met een afrokapsel en een geel T-shirt in Baltimore een groep demonstranten toespreken. „Het wordt tijd dat we op de politie bezuinigen”, riep hij door een megafoon. Een activist van Black Lives Matter, dacht ik. Bleek deze Brandon Scott de voorzitter van de gemeenteraad te zijn.

Het thema ‘politie’ is een strak gespannen snaar in heel Amerika. Sinds de dood van George Floyd eind mei hebben progressieve politici gepleit voor radicale hervorming van de politiekorpsen, waarvan ‘defund the police’ de radicaalste samenvatting is. President Trump heeft zich pal achter de politie opgesteld, en uit dankbaarheid steunen de meeste politievakbonden hem bij zijn herverkiezingscampagne. Voor lokale bestuurders betekent het dat zij goed moeten bedenken hoe zij zich tot dit thema willen verhouden.

De politie van Baltimore is berucht. Het korps staat sinds twee jaar onder curatele. Jaarlijkse overschrijding van het budget van 550 miljoen dollar met 30 à 40 miljoen. Agenten die tot gevangenisstraf zijn veroordeeld voor mishandeling en intimidatie van verdachten. Ten minste twintig leden van de eenheid die wapens opspoort, verduisterden geld en verhandelden in beslag genomen drugs. De officier van justitie presenteerde vorig jaar een lijst met 305 (van de 1.900) agenten die overtredingen hadden begaan. The Baltimore Sun trakteerde z’n lezers op een feuilleton over ‘Amerika’s meest corrupte politieploeg’.

Afgelopen week verscheen Scott als kandidaat-burgemeester met een goudgele das op de lokale tv-zender. Hij is als grote favoriet uit de voorverkiezingen gekomen. Via Zoom ging de Democraat in debat met twee opponenten.

„Je campagne om te bezuinigen op de politie is totaal onverantwoordelijk”, riep de Republikein Shannon Wright hem toe.

„Je hebt tien jaar lang niets gedaan”, zei de onafhankelijke Bob Wallace. „Hemel, je had een stoel op de eerste rij en je hebt niets veranderd.”

Ik denk aan de tientallen blokken verlaten huizen, uitgebrand of afgebladderd, die ik de afgelopen weken heb gezien.

„Ach wat”, zei Scott. „In Baltimore heeft alleen de burgemeester invloed op de politie. Geen van de burgemeesters heeft een vinger uitgestoken. Als ik burgemeester ben, zul je nog eens wat zien.”

„Weet je wat jij bent,” zei Wallace, „een gearriveerde politicus in een jong jasje”.

Ze spreken over de moorden in Baltimore – tweeduizend in vijf jaar – en over criminaliteit. Ik denk aan de tientallen blokken verlaten huizen, uitgebrand of afgebladderd, die ik de afgelopen weken heb gezien. Ik denk aan de honderden verslaafden die ik op elk uur van de dag voorovergebogen op straat zag staan. Aan de kinderen die voor de deur op de stoep zitten. Geen van de kandidaten spreekt daarover.

Kris Marsh, socioloog en onderzoeker van de politiecultuur in Maryland, begint daar juist meteen over als ik haar opzoek. „Baltimore is zwart en arm”, zegt ze. „De buitenwijken zijn wit en rijk. Dat is niet toevallig. De witten hebben de stad verlaten en hun geld meegenomen.”

Bij de politie vinden de bewoners geen bescherming, zegt ze. „Veel mensen uit dat korps die ik heb gesproken, zeggen zelf: ‘Met Baltimore wil je niets te maken hebben.’ De cultuur is corrupt, het leiderschap is corrupt. Zeg je er iets over, waarschuwen ze half grappend, dan loop je kans dood langs de weg te eindigen.”

Geen korpschef blijft langer dan drie jaar in deze „cultuur van agenten die bad asses proberen te zijn in plaats van de gemeenschap te dienen”, zei de in 2015 ontslagen commissaris Anthony Batts onlangs in een hoorzitting.

Marsh herkent de netwerken. Agenten die op elkaar lijken, zoeken elkaar op en versterken elkaars eigenschappen. Witte mannen, zwarte mannen, vrouwen, mannen van dezelfde leeftijd. „Sinds jaar en dag komen alleen agenten met goede contacten in de K9-eenheid, waar speurhonden worden getraind. Ze kennen iemand die er zit, of hun vader zat erbij. Geef buitenstaanders een kans.”

Hoe kan bureau Baltimore ooit weer gezond worden? Nu komen we op ‘defund the police’. Marsh zegt: „Er zijn korpsen die om hulp vragen. Die worden gebeld bij familieruzies of als iemand in een psychose raakt. ‘We spelen psycholoog, socioloog, dokter, mediator – alsjeblieft, neem die taken van ons weg.’ Agenten in het district waar ik nu werk, zeggen: herverdeel het geld over andere diensten. Dat is de oplossing.”

Donderdag bezoek ik de rechtbank van Baltimore – ook verplicht online. President James Bredar ontvangt de stedelijke politietop om de vooruitgang te peilen. In plaats van dienders te ontslaan, blijkt de directie 180 nieuwe te hebben aangenomen. Er valt een schaduw over het gezicht van rechter Bredar: „Het herstel gaat niet snel genoeg”, zegt hij, „zeker voor een stad met zo’n slecht functionerend apparaat.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 oktober 2020