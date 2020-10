Alsnog poging om rapper Akwasi vervolgd te krijgen

Een poging om rapper Akwasi alsnog vervolgd te krijgen voor zijn uitspraken op de Dam in Amsterdam wordt doorgezet. Namens een groep burgers dient advocaat Richard van der Weide deze vrijdag een klaagschrift in bij het gerechtshof. Met zo’n artikel-12-procedure kunnen klagers proberen alsnog vervolging af te dwingen. Dat lukt in ongeveer tien procent van de gevallen.

Tijdens de demonstratie op 1 juni zei Akwasi dat hij Zwarte Piet „hoogstpersoonlijk” op zijn gezicht zou trappen als hij hem in november tegen zou komen. Het Openbaar Ministerie oordeelde dat de rapper zich hiermee schuldig had gemaakt aan een strafbaar feit. Akwasi werd niet vervolgd omdat hij publiekelijk afstand nam van zijn uitspraken.

De twintig klagers, onder leiding van Pieter Hollenberg, werkzaam in de IT, menen dat het OM met twee maten meet. Bij een geldinzameling op internet refereerde Hollenberg aan de ‘blokkeerfriezen’. Zij werden vervolgd nadat ze in 2017 drie bussen met anti-Zwarte Pietactivisten tegenhielden.

Volgens advocaat Van der Weide vrezen zijn cliënten alsnog voor geweld door de uitspraken van Akwasi. „Wat als zij met hun kinderen bij een sinterklaasintocht staan, of zelf voor Zwarte Piet spelen? Zij vrezen dan eerder met geweld te worden geconfronteerd dan wanneer Akwasi zijn uitspraken niet had gedaan”, aldus Van der Weide.