Advies: hogere eisen uitzendbureaus tegen uitbuiting arbeidsmigranten

Uitzendbureaus moeten aan hogere eisen voldoen om arbeidsmigranten beter te beschermen tegen malafide praktijken in de sector. Dat is een van de adviezen die het ‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’ onder leiding van voormalig SP-leider Emile Roemer vrijdag aan het kabinet doet. Uitzendbureaus zouden voortaan niet mogen opereren zonder certificaat dat toont dat ze zich aan gemaakte afspraken houden. Daarnaast zou uitzendbranche niet langer ook de huisvesting van arbeidsmigranten moeten regelen, vanwege de afhankelijkheidsrelatie die daarmee ontstaat.

De vergunningsplicht voor de uitzendbranche is jaren geleden opgeheven. Daardoor is het oprichten van een eigen bureau nu te makkelijk, vond ook een meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer eerder dit jaar. De uitzendbranche kent wel een keurmerk, maar dat is niet verplicht. Het merendeel van de bureaus heeft dit keurmerk niet, maar vinden desalniettemin genoeg opdrachtgevers. Deze bureaus kunnen de kwetsbare positie van arbeidsmigranten makkelijk uitbuiten.

Huisvesting

Verder moet er volgens het aanjaagteam een verbod komen op het verhuren van woningen aan migranten door uitzenders. Dat gebeurt momenteel vaak en daarmee is een werkgever tegelijkertijd de huisbaas, „waardoor arbeidsmigranten die hun baan verliezen ook meteen op straat staan”. De kosten hiervoor, maximaal 25 procent van het bruto minimumloon, wordt van het salaris afgetrokken. Veel van deze huisvesting is ondermaats, bleek eerder uit onderzoek van onder meer NRC.

Gemeenten moeten ook een vergunning kunnen invoeren voor verhuurders. Op die manier kunnen gemeenten beter ingrijpen wanneer de huisvesting van arbeidsmigranten niet op orde is. Daarnaast moet in bestemmingsplannen van gemeenten meer ruimte gemaakt worden voor deze huisvesting, zodat er meer voor deze groep mensen gebouwd kan worden en er in de toekomst minder woningschaarste zal zijn. In Nederland heerst een tekort van 120.000 bedden voor arbeidsmigranten. Naar schatting zijn er ruim 500.000 arbeidsmigranten uit andere EU-landen in Nederland.