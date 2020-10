Aardbeving van 6,6 raakt Turkse stad Izmir en Griekse eiland Samos, gebouwen in puin

Nabij de Turkse stad Izmir en het Griekse eiland Samos heeft vrijdag een aardbeving met een kracht van 6,6 plaatsgevonden. Dat hebben de Turkse autoriteiten bekendgemaakt. Het epicentrum van de aardbeving lag in de Egeïsche Zee, op zo’n 16,5 kilometer diepte en zo’n 33,5 kilometer van de Turkse kust. De Turkse Ramp- en Nooddienst heeft zoek- en eerstehulpteams naar de regio Izmir gestuurd.

Het is nog niet bekend of en hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken zijn zes gebouwen in het westen van de provincie Izmir verwoest. Turkse media melden dat er veel schade is aan gebouwen in de stad Izmir, de op twee na grootste stad van Turkije. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat sommige gebouwen zelfs volledig ingestort zijn.

De aardbeving is volgens internationale persbureaus ook op Samos en zelfs in Bulgarije gevoeld. Op Samos zouden, evenals aan sommige plekken aan de Turkse kust, overstromingen hebben plaatsgevonden. Ook waren er volgens persbureaus verschillende naschokken te voelen in Turkije en op het Griekse eiland.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gezegd direct aan het werk te zijn gegaan na de aardbeving. „Met alle middelen van onze staat staan we achter onze burgers die door de aardbeving zijn getroffen”, aldus Erdogan. Hij zou alle „relevante instituties en ministers” direct hebben ingeschakeld.

Het epicentrum lag in de Egeïsche zee, tussen Turkije en Griekenland.