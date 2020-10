99 dingen om nu toch van te genieten

Toegegeven, het is niet de makkelijkste periode om de leuke kant van de kleine dingen te zien. De dagen zijn korter, de nachten langer – en het weer werkt meer tegen dan mee. Onder normale omstandigheden is de overgangsfase tussen lekker lang buiten en druilerige herfstdagen al een tijd waarin menigeen in een herfstdepressie schiet. Laat staan nu, nu we zo goed als vastgeklonken zitten aan de bank, de horeca tot nader order gesloten is en we onze sociale contacten moeten beperken.

Maar waar een deur sluit, gaat een raam open, luidt het cliché. Bij de pakken neerzitten is de makkelijke optie, maar je kunt jezelf ook uitdagen om de leuke dingen in het leven te zien. En in tegenstelling tot wat we vaak hopen en verwachten, hoeven dat niet altijd grootse dingen te zijn.

Het kan zelfs iets kleins zijn. Iets heel kleins. Minuscuul. Niet zichtbaar voor een ander.

We worden door een onzichtbare hand in een vrij ondefinieerbaar stramien geduwd. Het betekent dat we onze tijd anders móéten (negatief), maar ook kúnnen (positief) indelen. Thuiswerken is niet alleen weg zijn van collega’s en het koffiezetapparaat met gratis koffie. Het is ook een pannetje de hele dag op het vuur kunnen hebben omdat je thuis bent om erop te letten. Het is het beddengoed ’s ochtends in de wasmachine kunnen stoppen, ergens rond tienen alle lakens en slopen ophangen en ’s avonds met precies datzelfde, frisse beddengoed je bed weer opmaken. Het is eindelijk echt genieten van die bos bloemen die je elke week op tafel zet terwijl je normaal vijf dagen per week van huis bent. Het moment om elke dag een uitgebreide maaltijd op tafel te zetten, omdat je niet gebonden bent aan de reistijd die je doorgaans hebt tussen wonen en werken.

Elk nadeel heeft zijn voordeel, maar daar moet wel een beetje naar gezocht worden, voor gewerkt worden. Balen dat je met regenlaarzen naar buiten moet? Ja, maar dus ook een kans om als een gek in de plassen te springen.

Deze redactie vond 99 dingen, heel kleine dingen vaak, die het waard zijn om nog eens extra naar te kijken, te ervaren, te voelen, te proeven, aandacht aan te geven.

Want we kunnen wel allemaal onder een dekentje op de bank afwachten tot het weer wordt zoals we willen. Maar we kunnen de tijd ook benutten om het leven eens vanuit een ander perspectief te zien. Weet je wat, hang slingers op, gewoon omdat het kan, ook al is er niemand jarig. Normaal is het allemaal toch niet, dus laten we dan van het abnormale maar het beste proberen te maken.

Redactie Leven

Twee of drie vrienden uitnodigen om te komen eten en gesprekken te voeren die je niet hebt met grote groepen of in een restaurant. Je regelt zelf de muziek, het licht, wanneer je wat serveert én dus de sfeer. Er zijn allerlei kaartspellen te koop om openhartigheid af te dwingen, maar je kunt ook gewoon eens vragen: hoe gaat het nou écht met je? Of nog beter: wat heb je de laatste tijd gedaan? Dure pantoffels kopen en omrekenen wat de prijs per draagdag is. Best gek eigenlijk dat je voor je ‘werkschoenen’ betaalt wat je nooit voor een paar pantoffels over zou hebben. Reken eens uit wat die pantoffels per dag kosten als je ze de komende maanden elke dag aan hebt. En goede pantoffels, met een zool waarmee je de straat op kan om het vuilnis buiten te zetten, gaan jaren mee. Shaun the Sheep kijken. Een maskertje nemen. Eindelijk is het weekend niet meer alleen voor het doen van de was en het opruimen van het huis. Als je thuiswerkt kan dat gewoon tussen de bedrijven door. De was doe je ’s ochtends vroeg in de machine en haal je vlak voor je tienuurmomentje uit de trommel en hang je te drogen – heb je meteen een neutrale achtergrond voor je Teams/Zoom/Hangouts-vergadering (afhankelijk van het dekbedovertrek dat je hebt). En het kan ’s avonds gelijk weer op je bed. Languit met de kat op de bank liggen. In slow motion ontspullen: elke dag één ding wegdoen. Elke week het weeknummer aan geld opzij zetten. Week 1, 1 euro, week 2, 2 euro, enz. Levert je na een jaar ‘gratis’ 1.378 euro op. Voor 2021 alvast een mooi boekje voor een bullet journal aanschaffen. De bloemen die je elke week koopt zijn niet meer alleen om ’s avonds even naar te kunnen kijken – om vervolgens uitgedroogd en zonder dat je er écht van hebt kunnen genieten, in de gft-bak te belanden. Je kunt er nu elke dag de hele dag naar kijken. Komt die 15 uro per bos elke week eindelijk tot zijn recht. Een kaartje schrijven en dat meteen op de bus doen. Een brief schrijven. Katinka ‘Tinkebell’ Simonse doet het al jaren elke dag. Dat hoeft nou ook weer niet, maar als je bedenkt hoe leuk het is om een brief te krijgen, wordt het al minder erg om de moeite te nemen er eentje te schrijven. Aan een vriend of familielid aan wie je toch al minder tijd besteedt omdat je nu zelden of nooit naar hem of haar toe gaat. Grote woorden zijn nergens voor nodig. Gewoon vertellen wat je de afgelopen weken gedaan hebt, is genoeg. De markt op zaterdagochtend is zonder hoofdpijn van de vrijdagmiddagborrel leuker dan ooit. De mensen achter de kraam zijn vriendelijker en als je fit bent, is het een stuk makkelijker om je voor te stellen dat je die avond wél zin hebt in een roodschimmelkaasje. Geniet van de netheid. Alles is zo lekker schoon. Tafels in het café (toen ze nog open waren) plakken niet, toiletten worden vaker schoongemaakt, winkelwagens worden gedesinfecteerd. Met je bovenste knoop open in een Teams/Zoom/ Hangouts-vergadering zitten. Cadeautjes opsturen aan mensen die je even niet meer ziet. Of zelfs maandenlang niet (ze wonen in het buitenland en een weekendje overvliegen zit er niet meer in). Een paar handschoenen, een mooi boek, magneten voor op de koelkast: het maakt niet uit wat eigenlijk. Stop het in een grote envelop, doe die op de post en je voelt je weer even verbonden. Genieten van kliekjes. Met de lunch het restje curry met rijst van de avond ervoor opwarmen. ’s Ochtends geen ratrace met twee jonge kinderen. Want je partner werkt nu ook thuis en is niet langer om 6 uur ’s ochtends al vertrokken. Die smeert nu de boterhammen, jij staat nog even lekker onder de douche – je hebt geen stress want je hoeft straks niet netjes aangekleed en bepakt en bezakt (waar is mijn ov-jaarkaart?) de trein te halen. De partner brengt de kinderen naar school (héérlijk). Stopt daarna bij de bakker. En bij thuiskomst kunnen jullie rustig ontbijten. Geen fomo hebben, fear of missing out. Want je mist niks. Er is nergens een feestje gaande. Niemand doet iets. Je grote kinderen meer en intensiever zien en spreken, omdat ze corona hebben en bij jou komen uitzieken. De huismus in jezelf koesteren. Het komt nu enorm goed uit dat je vaak het liefst gewoon thuis blijft. ’s Ochtends de regen horen kletteren en weten dat je niet je regenjas aan hoeft. De kinderen zijn meer thuis. De bso is om de haverklap dicht omdat pedagogische medewerkers op een coronatest wachten, opa en oma willen niet meer oppassen want die zijn bang, veel clubjes (tekenles, boksen, toneel) zijn dicht. Dus zit het kroost na school thuis. Dat kan gezellig zijn. Tip: laat ze een kaart met een missie uit een bakje trekken (anders hangen ze uren achter schermen), zoals: maak van het poppenhuis een sushirestaurant, of: begin een dierenkliniek met verschillende afdelingen (pluchen honden, beren, My Little Pony’s). Jij moet misschien doorwerken maar kan wel grinniken om uitspraken als: ‘Hé, heb jij wel handgel gebruikt voordat je ’t varkentje een prik gaf?’ Of: ‘In dit dierenziekenhuis kunnen 50.000 mensen terecht’. Alvast speculaasbrokken kopen (185 gram voor 1 euro bij de Hema). Nu je thuiswerkt kun je makkelijk je lunchpauze gebruiken om niet te lunchen (want die boterham heb je toch al achter je scherm opgegeten), maar om bijvoorbeeld even naar de kringloop te gaan. Nog nooit hebben tweedehandswinkels het zo druk gehad: iedereen brengt zijn huisraad weg. Er is veel leuks (spelletjes, puzzels, schilderijen) en handigs (ovenschalen, sushistokjes en fietshelmen) te vinden. ’s Ochtends bedenken wat je tussen de middag én ’s avonds gaat eten en de boodschappen overdag kopen bij de groenteman/slager/bakker waar je anders niet komt omdat hij al ruim voor zessen gesloten is. Je kinderen zien op momenten dat je er normaal niet bent. Pubers blijken om 10 uur ’s ochtends koude pizza te eten, met ijskoffie in een shaker onder de douche te gaan en daarna weer in bed te kruipen met een zak pepernoten, om voor de tiende keer Friends (die waarin Phoebe ontdekt dat Monica en Chandler stiekem daten) te kijken. Als je daar een paar dagen niets van zegt en stil in een hoekje achter een scherm blijft zitten, vergeten ze dat je er bent en kun je waarnemen hoe ze zich in hun natuurlijke staat gedragen. Superinteressant voor wie een beetje antropologisch is aangelegd. Een wandeling maken vóór je werk. Werk hebben dat je thuis kan doen. Iets koken waar je de hele dag naar uit kunt kijken. De geur van rendang, gestoofd Indonesisch rundvlees, die de hele dag in huis hangt. De rode wijn voor de bœuf bourguignon in de pan gieten en er even boven hangen om dampen op te snuiven. Wel bedenken door welke geuren je het liefst omringd wordt. Misschien liever door kaneel of komijn dan door uien. En voor wie denkt dat je alleen vlees kunt stoven: een knolselderij die een paar uur in de over gaart, doet het ook goed qua geur. Werken met kaarsjes en zachte muziek maakt het meteen een beetje minder ‘werk’. Al kun je bij deze tip ook terugdenken aan de verloskundige die van de bevalling een feestje wilde maken met kaarsjes en zachte muziek: alsof je niet alsnog dat kind moest baren. Overdag in bad. De drie-boeken-challenge. Stel jezelf tot doel om drie steengoede klassieke boeken uit te lezen totdat dit hele gedoe voorbij is. En nu echt. Spellen spelen. Maakt niet uit wat, als het maar samen is, online of offline. Scrabble, Lego, Fortnite. Binnenkort komen de nieuwe PlayStation en Xbox uit. Onlinekoopjesjacht. De een zijn dood is de ander zijn brood. Het is tragisch voor alle kledingzaken en kledingwebsites, maar de uitverkoop was zelden zo goed voor klanten als nu. Juist mooie, tijdloze en duurzame kleding is straks in de uitverkoop betaalbaarder dan ooit. En dan is het op 27 november ook nog Black Friday. Iets moois kopen in een museumshop (en de hoge ‘shipping costs’ voor deze ene keer accepteren). Virtueel musea bezoeken. Als je in een drukke stad woont, leer je nu ineens je buren kennen – en die daarnaast, en die daarnaast. In april schuurden en schilderden we op de stoep ons tuinbankje. De ene buur na de andere liep langs, kwam kijken, maakte een praatje. Wie zijn die mensen op 396B eigenlijk? En gaat het wel goed met ze? Neem wat bloem, boter en suiker, of een pakje, bak iets lekkers en geef het aan de buren. Zomaar, omdat we toch niet veel beters te doen hebben. Bedenk dat het geweldig is om een fijn huis als ‘thuis’ te hebben. Je kunt mooie plantjes die misschien eigenlijk onkruid zijn tussen de tegels van je dakterras uitgraven en in universele potgrond opkweken. En plantjes kopen natuurlijk. Je eerste bonsai, je eerste vijgenboompje waar zes rijpe vijgen aan zijn gekomen (en er is er maar één in een merel verdwenen). Dat er universele potgrond bestaat! Dat er nog iets universeel is! Dankzij internet voelen verre vrienden nu dichterbij dan ooit. Je hebt nu altijd een smoes voor de mensen in wie je niet zo’n zin hebt. De dagelijkse wandeling en hoe je de planten waar je normaal aan voorbijloopt door de seizoenen heen ziet veranderen, in bloei komen, uitbloeien: de wisteria, de stokrozen, de hortensia’s. De iepen beginnen alweer te blozen! Tijdens die wandeling tellen hoeveel poezen je ziet. Overdag naar een film. Even een paar uur in je agenda blokken om die film te zien waar je ’s avonds misschien bij in slaap zou vallen. En daarna gewoon wat langer doorwerken. Of niet natuurlijk. Gebruikmaken van diensten als Picl en Pathé Thuis. Daarmee kun je recente en minder recente bioscoop- en arthousefilms op je tv streamen zonder abonnement, omdat je per film betaalt. Als je eindelijk weer eens je vrienden ziet, waardeer je dat veel meer dan voor corona. Elke week een kaartje sturen aan je moeder. Stekjes maken van de heg, om eindelijk eens die gaten op te vullen in het voorjaar. Je huis op orde houden. Als je er de hele dag tussen zit, is een vol aanrecht of een tafel vol met kranten en post niet te harden. En een de hele tijd opgeruimd huis geeft een fijn gevoel. Videovergaderingen waar je alleen maar passief bij hoeft te zijn kun je met een draadloze koptelefoon op ook stofzuigend of opruimend bijwonen. Je zou kunnen investeren in luxueuze schoonmaakproducten om jezelf voor de extra inspanningen te belonen. Thuis uit eten gaan. Goede restaurants hebben (uit nood geboren, dat wel) nu vaak een mooi take-away-menu. Bestel drie gangen. Kleed je mooi aan, trek hakken aan (je hoeft toch niet ver te lopen) en zet kaarsen op tafel. En brood met een schaaltje olijfolie. Wie niet naar z’n werk hoeft, kan lekker thuis naar z’n eigen, schone wc. Als je wel weer een keer naar je werk gaat, is de trein bijna leeg. Zelfs in de tweede klas. Ook in de spits. Reserveren. Ja, gedoe. Maar het heeft ook wel wat: weten dat de afspraak echt, honderd procent doorgaat, in dat museum of bij die voorstelling. Je naam staat genoteerd en je wilt niet een van de toch al spaarzame plekken leeg laten. En dan geldt: hoe zekerder de reservering, hoe meer voorpret je ervan kunt hebben. Oude hobby’s oppakken (denk aan muziekinstrumenten). Met de plantenherkenningsapp opzoeken hoe allerlei planten heten die je op straat ziet. Met de app Google Lens richt je je smartphone op een plant, paddestoel of dier, en op je scherm verschijnt welke soort het is. Of zonder die app en gewoon samen raden, dat kan natuurlijk ook. Geluidsoverlast? Luister eens anders naar het gejoel van de kinderen in de speeltuin achter je huis of op het schoolplein even verderop. Wat fijn dat de scholen nog open zijn! Dat er kinderen buiten kunnen spelen! Dat is geen geluidsoverlast, dat is pure levenslust die je hoort. Nu al een plumpudding maken, die moet toch weken rijpen. Thuiswerken scheelt zeeën van tijd. En: je hebt een vrij uurtje tijdens de lunch. Ga lekker sporten in een lege sportschool, neem een snelle douche en spring weer achter de computer. Een beter geconcentreerde middag vind je nergens én je hebt je avond vrij. Er zijn geen festivals om naar uit te kijken, geen spectaculaire vakanties om te boeken. Terwijl ergens naar uitkijken elke saaie, nietsige week de moeite waard maakt. Wat ook werkt: dingen bestellen, hoe klein ook. De eerste twee lockdownweken in maart werden een stuk draaglijker toen om de dag wel een plant/bureau/beeldscherm/tweede beeldscherm (want de eerste was defect) werd bezorgd. Zelfs die set handdoeken die je via bol.com hebt besteld, wordt iets om naar toe te leven. De kantoortuin is dan niet meer wat-ie geweest is, de urban jungle in je woonkamer is meer in zicht dan ooit. Probeer je planten nog maar eens te verwaarlozen als je ze de hele dag om je heen hebt. De blokfluit blijkt het nog te doen en je kunt er ook popliedjes op spelen. Warm eten tussen de middag. Vroeger deed iedereen het. We zijn er alleen maar mee gestopt omdat we naar fabrieken en kantoren moesten die te ver van huis lagen om thuis te eten. Het kost misschien iets meer tijd, maar met collega’s in de kantine lunchen, of een loopje naar de haringkar, duurt ook geen vijf minuten. Vakantiefoto’s bekijken. Wandelschoenen kopen. Wandelen kan altijd en overal en wie tijdens de eerste lockdown heeft ontdekt dat-ie nooit meer zonder wil, mag nu geld steken in een paar goede schoenen. Dat hoeven geen hardcore bergschoenen te zijn. Er zijn ook sneaker- en outdoormerken die schoenen maken met een goed profiel voor stad en land. Soms nog best modieus ook. Maak een avondwandeling. Voor de lockdown liep je nooit ’s avonds een rondje door de buurt zonder doel: altijd was je ergens naar op weg. Nu is er tijd om te wandelen en naar binnen te gluren, kaarsen te zien branden en mensen gezellig samen voor de televisie te zien zitten. Voor de (grote) kinderen: op afstand, samen (of met meer) een film kijken met Teleparty (heette hiervoor Netflix Party) en ondertussen via Zoom praten. Als eentje de film stopt, stopt die bij iedereen. Kan prima vanuit bed. De dag beginnen met koffie en kranten op bed. Als je relatie goed is, kan-ie zomaar nog beter worden door alle tijd die je opeens samen doorbrengt.

Rustig winkelen en geholpen worden. Als shoppen niet aan je besteed is – omdat je voor de rekken staat en geen idee hebt waar je moet beginnen – dan is dit een goed moment om een winkel in te gaan. Vraag iemand van het personeel je te helpen met het vinden van een nieuwe outfit. Je paskamer zal worden vol gehangen met opties, ze zijn blij dat je er bent en dat ze wat kunnen doen. (Dit gaat niet over dure boetieks, daar is die service er hopelijk altijd wel. Denk aan winkels in het middensegment.) Nu je (bijna) niets meer koopt, eindelijk eens grondig door je garderobe gaan. Zelfs na weggeven of verkopen van wat je echt niet meer wilt of past, heb je veel meer dan je had gedacht. Herstel zelf wat kapot is, of breng het naar de kleermaker. Veel stomerijen bieden herstelwerk aan en ze kunnen het vast goed gebruiken nu er minder pakken hoeven te worden gereinigd. Voor je niet meer zo tijdelijke thuiswerkplek een goede stoel en lamp aanschaffen. Hoog tijd voor een mooie vulpen. En een bos rozen voor jezelf. En een nieuwe koffiebeker. En een zachte badjas (voor bij je urenlange ontbijt). Dat stoffige mondkapje. Weet je nog, dat gezegd werd dat die mondkapjes maar één keer meegingen? Mooi dat je het weer uit je broekzak trekt en voor de tiende keer achter je oren haakt. Of voor de twintigste keer. Toch heel wat geld uitgespaard de afgelopen tijd! Eindelijk eens al die klussen (laten) doen in je huis die eigenlijk al jaren gedaan moeten worden. Omdat je er elke dag tegenaan kijkt, is er geen weg meer terug. Intens bevredigend. Een foto-album voor een jarige maken. Niet iedereen houdt tijd over in coronatijd, maar als sporten en uit eten gaan wegvallen, kun je die uren gebruiken om projecten waar je altijd te laat aan begint, waardoor het niet afkomt, waardoor je er maar niet meer aan begint, toch een keer op te pakken. Een fotoboek samenstellen dus bijvoorbeeld. Je geen mol hoeven voelen in de winter. In de donkere maanden is het soms alsof je in een tunnel naar je werk moet en door hetzelfde donkere gat weer naar huis gaat, zonder ook maar een streepje daglicht te hebben gezien. Thuis kun je, nu de dagen korten, vaker het licht op zoeken. Buiten of binnen, als een poes in de vensterbank. Nu kun je die andere coup of haarkleur nemen die je stiekem altijd al wilde maar nooit durfde. Je ziet de komende tijd toch weinig mensen dus als het niet bevalt is het, mits je je hoofd niet kaal scheert, terug in de oude staat voordat iemand het doorheeft. Er zijn en blijven altijd romans. Reizen in je hoofd. Of met het onlinespelletje GeoGuessr – jaren geleden voor het eerst populair, maar nu ultiem binnenzit-entertainment. Het spel dropt je op een willekeurige plek in Google Maps, binnen een tijdsduur die je zelf instelt mag je daarna gaan uitvogelen waar je bent. Dat betekent wegmarkeringen lezen en snelwegnummers spotten – en wat is dat voor taal op die langsrijdende vrachtwagen? Je ziet unieke plekken overal ter wereld in al hun gewoonheid én je voelt je een ware topo-detective. Met een clubje een poll opzetten: wat is de mooiste filmkus, de gruwelijkste sterfscène, de beste zombie? Dan kijk je die film thuis tóch een beetje samen. En oh, de beste boy-meets-girl is die in American Honey, op We Found Love van Rihanna. Kijk zelf maar. Je in de buurt-app aanmelden als hondenoppas of -uitlater. Baasje blij, hondje blij, en jij komt er nog eens uit. Omring jezelf met mooie spullen. Door vintage design te kopen op Marktplaats en Etsy bijvoorbeeld. Marie Kondo komt na de derde golf wel weer. Stiekem overdag op de bank een dutje doen. Nagels lakken tijdens de Teams/Zoom/Hangouts-vergadering. Wel opletten dat je handen een beetje uit zicht blijven. Of de camera uitzetten. Zelden was er een beter moment om oude gewoontes, routines en hobby’s voorgoed in het pre-coronatijdperk achter te laten en iets nieuws te beginnen. Maakt eigenlijk niet uit wat: een club, een verzameling, een Facebook-groep of vlog, bedenk iets, maak iets, start iets. Begin een dankboekje. Er gaat ook heel veel goed en er is nog steeds veel om dankbaar voor te zijn. En de wetenschap is er duidelijk over: wie dagelijks opschrijft waar hij dankbaar voor is, voelt zich beter. Op villajacht op Funda. Zet de filters op de maximale prijs, zoek een droomhuis uit, stap in de auto en ga ernaartoe om er langs te rijden, lekker te gluren en je je nieuwe leven voor te stellen. Ambitieus inzetten mag. Schermen weg, tijdschriften tevoorschijn. Monocle, Vanity Fair, Wallpaper. En reistijdschiften, heel veel rijk gefotografeerde reistijdschriften. Dik papier met mooie artikelen en prachtige beelden: dat blijft de mooiste technologie die er bestaat. Ga naar het Maasvlaktestrand (bij Rotterdam). Ja, het is een roteind rijden, maar dat is het voor bijna iedereen. Tijdens de eerste lockdown liep je er soms alleen op het meest uitgestrekte strand van het land. Gênante sporten online oefenen. De downward dog ziet er bij de eerste yogales toch vaak anders uit dan hoort, en de eerste keer in lycra op een fiets stappen is waarschijnlijk wat ongemakkelijk. Maar nu kun je de eerste gênante stapjes anoniem online zetten. Yoga via bijvoorbeeld EkhartYoga, fietsen met Peloton. Haal alvast gezelligheid in huis met kerstversiering. Een slinger met lampjes, dennenappels met kaneelgeur, een eland aan de muur. Het antieke kerststalletje van oma kun je natuurlijk bewaren voor 25 december.

Illustraties Tjarko van der Pol.