’47-jarige man opgepakt in verband met aanslag Nice’

Een 47-jarige man is donderdagavond opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanval eerder die dag in een kerk in de Zuid-Franse stad Nice. Hierbij werden drie mensen gedood. Dat meldt de regionale krant Nice-Matin op basis van een bericht van het Franse persbureau AFP. De man zou de dag voor de aanslag in contact zijn geweest met de verdachte en zou hem hebben geholpen aan een telefoon.

De vermoedelijke aanslagpleger, die kort na de aanval werd neergeschoten door de politie, is een 21-jarige Tunesiër. Hij bleek een document van het Italiaanse Rode Kruis bij zich te dragen wat erop kan wijzen dat hij via Italië naar Frankrijk is gereisd. Zijn motief is nog niet bekend. Volgens Franse media zou hij (nog) geen asielaanvraag hebben ingediend en was hij niet bekend bij de autoriteiten.

Volgens getuigen riep de aanslagpleger meermaals „Allahoe akbar” tijdens de aanval, „God is groot” in het Arabisch. De Franse president Emmanuel Macron sprak donderdag over een „islamistische, terroristische aanslag” maar wilde geen uitspraken doen over de mogelijke motieven van de verdachte.

De 21-jarige Tunesiër stak donderdagochtend in de basiliek Notre-Dame de l’Assomption in Nice een vrouw en de koster van de basiliek dood. Hierna viel hij een vrouw aan die zwaargewond wist te vluchten naar een nabijgelegen café. Zij stierf korte tijd later aan haar verwondingen.