18 jaar cel voor medeplichtigen aanslag in winkelcentrum Kenia

Twee mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de dodelijke aanslag op het chique winkelcentrum Westgate in de Keniaanse hoofdstad Nairobi in 2013, zijn vrijdag veroordeeld tot achttien jaar cel. Dat meldt persbureau AFP. De aanslag kostte 67 mensen het leven, onder wie een 33-jarige Nederlandse vrouw. De extremistische terreurgroep Al-Shabaab, gelieerd aan Al-Qaida, eiste destijds de verantwoordelijkheid op.

De vrijdag veroordeelde verdachten Mohamed Ahmed Abdi en Hassan Hussein Mustafa (beiden 31) werden begin oktober al door de rechtbank in hoofdstad Nairobi schuldig bevonden aan samenzwering en het verlenen van steun aan de vier aanslagplegers. Hoewel de twee elke betrokkenheid bij de terreuraanslag ontkennen, achtte de rechtbank bewezen dat het tweetal medeplichtig was. Een derde verdachte werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Op zaterdag 21 september 2013 rond 12.00 uur drongen vier mannen het luxueuze winkelcentrum in. Ze wierpen granaten en schoten op willekeurig gekozen mensen. Wat volgde, was een vierdaagse confrontatie tussen de politie en de aanslagplegers, waarna de autoriteiten meldden dat de vier aanslagplegers waren gedood. De aanval was volgens Al-Shabaab een vergelding voor een Keniaanse legerinval in Zuid-Somalië twee jaar eerder.

De terreurgroep pleegde de afgelopen jaren vaker aanslagen in Kenia. In april 2015 werden 148 mensen gedood bij een aanval op een universiteit in Garissa. Begin deze maand vielen nog zeven gewonden bij een aanval van Al Shabaab-strijders op een passagiersbus bij de Noord-Keniaanse stad Mandera.