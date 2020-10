Ziekenhuizen: kostenbesparingen door corona niet meer haalbaar

De afspraken tussen ziekenhuizen en de overheid over kostenbeheersing zijn door de coronacrisis niet meer realistisch. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in een brief aan Kamerleden. De tweede coronagolf „overschaduwt alles”, zegt NVZ-voorzitter Ad Melkert.

In het in 2018 afgesloten ‘hoofdlijnenakkoord’ staat dat ziekenhuizen hun kosten moeten beteugelen door in te zetten op digitalisering en minder onnodige zorg. Dat moest ervoor zorgen dat de uitgaven van ziekenhuizen in 2022 niet meer zouden groeien. Door alle extra kosten door corona en misgelopen inkomsten van normale zorg is dit volgens de ziekenhuizen niet meer haalbaar.

Het hoofdlijnenakkoord gold als een belangrijk instrument om de zorgkosten in de hand te houden. Ziekenhuizen zouden dit jaar gezamenlijk maximaal 0,6 procent mogen groeien in hun uitgaven en volgend jaar nog maar 0,3 procent. Ze vragen nu om die 0,6 procent te bevriezen tot na de coronacrisis. „We gingen voor volgend jaar uit van minder zorg terwijl we juist een inhaalslag moeten maken”, zegt Melkert.

1,2 miljard euro extra nodig

Voor het inhalen van de zorg die door corona is blijven liggen zeggen de ziekenhuizen de komende twee jaar nog 1,2 miljard euro extra van de overheid nodig te hebben. Dat zijn deels kosten voor extra personeel, legt Melkert uit. „Die inhaalzorg komt bovenop de zorg die we al doen.”

Om daarvoor personeel aan te trekken en te behouden hopen de ziekenhuizen volgend jaar opnieuw een CAO met een loonsverhoging te kunnen afspreken. Maar de overheidsbijdrage daarvoor gaat juist fors omlaag, omdat deze gekoppeld is aan de economische groei – en die valt tegen. De ziekenhuizen kunnen een loonsverhoging niet uit eigen zak betalen, waarschuwt Melkert. „De politiek moet meer ruimte geven. Het is onbestaanbaar dat wij de CAO-onderhandelingen ingaan met zo’n lage financiering.”

‘Schakel marktwerking uit’

In de brief doen de ziekenhuizen nog een ander voorstel: waar zij normaal concurreren, vragen ze nu voor heel 2021 de marktwerking uit te schakelen. Dat gebeurde eerder dit jaar al vanwege de noodzakelijke samenwerking tijdens de coronacrisis. Maar die gaat deze tweede golf nog intensiever door, waarbij de overheid ziekenhuizen ook dwingt patiënten van elkaar over te nemen. De ziekenhuizen noemen het dan ook „onbegrijpelijk” dat de Autoriteit Consument en Markt de zorgverzekeraars heeft opgedragen „concurrentie tot uitgangspunt voor de contractering in 2021 te nemen”. Melkert hoopt dat het kabinet een „principe-uitspraak” doet dat hier opnieuw vanaf mag worden geweken.

In de zomer werd een akkoord gesloten met verzekeraars, waarin werd afgesproken dat zij ziekenhuizen zouden compenseren voor coronazorg. Nu kijken de ziekenhuizen noodgedwongen naar de overheid. Melkert: „Enkele ziekenhuizen zitten er wat beter bij, maar de meeste hebben geen vet op de botten.”