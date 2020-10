Zeker 140 doden bij ramp met migrantenboot voor kust Senegal

Voor de kust van Senegal zijn zaterdag zeker 140 mensen om het leven gekomen toen een boot met migranten in brand vloog en omsloeg. Dat meldt de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties donderdag. Volgens de VN gaat het om de dodelijkste scheepsramp met migranten dit jaar.

Zestig opvarenden zouden zijn gered door de Senegalese en Spaanse marine. Lokale vissers deden ook mee aan de reddingsactie. Volgens de VN is het aantal bootongelukken met migranten aan het toenemen. Sinds september zouden een kwart van de veertien uit Senegal vertrokken boten ongelukken hebben gehad. Aan boord van de betreffende vaartuigen zaten 663 mensen.

In een verklaring roept de VN in Senegal op „tot eenheid tussen regeringen, partners en de internationale gemeenschap om mensenhandel- en smokkelnetwerken te ontmantelen die profiteren van wanhopige jongeren”.

De meeste migranten vanuit Senegal proberen de Canarische Eilanden te bereiken. Dit jaar zijn er al zo’n 11.000 migranten uit Afrika gearriveerd op de Spaanse eilandengroep, terwijl vorig jaar nog geen drieduizend migranten daar aankwamen. Het aantal slachtoffers op de migratieroute tussen Senegal en de Canarische eilanden is ook opgelopen: van 210 doden in heel 2019 tot 414 doden, inclusief de bootramp op donderdag, in 2020.

Correctie (29 oktober 2020): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de scheepsramp op donderdag heeft plaatsgevonden. Dat moest zaterdag zijn. Dat is hierboven aangepast.