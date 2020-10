‘Wij zijn een heel uncool groepje’

In maart speelden ze hun laatste voorstelling voor 1.385 bezoekers in Melbourne, maar vanaf volgende week begint in Houten een tournee door Nederland met drie keer per dag een show voor 30 man. Dat is de nieuwe realiteit voor de vijf mannen van Släpstick.

Die naam van de groep is nieuw. Het was de titel van de geweldige, overal juichend ontvangen show waarmee ze als de Wëreldbänd sinds 2017 over de wereld tourde. „Variété op lachwekkend hoog niveau”, schreef NRC na de première. Hun internationale doorbraak was reden om een naam te kiezen die ze wel in het buitenland kunnen uitspreken. Wat ze maken is nu hoe ze heten.

De show waarmee ze de komende maanden optreden, heet Häppy Hour – een compilatie van een uur van eerder werk en enkele nieuwe nummers. In een garageloods op een industrieterrein in Westknollendam, die ook fungeert als opslag, repeteren de vijf onder leiding van regisseur Stanley Burleson de nieuwe stapjes. „I got the roaring twenties in my head”, zingt Rogier Bosman vrolijk. Het is vintage Släpstick/Wëreldbänd: de look and feel van vooroorlogs variété en comedy, gebracht met een moderne twist en een zelfbewuste knipoog. Burleson vraagt om wapperende handjes en heupwiegen als de Andrew Sisters. Ze oefenen ook een Duitstalige versie van Toto’s monsterhit Africa en Burleson laat de mannen de stapjes en het draaien keer op keer overdoen, tot ze het ritme voelen.

Net als in de stomme films die bij Släpstick de inspiratie vormen, zijn de scènes tekstloos en is de humor visueel en fysiek. Zoals onder meer in een zelfgemaakt slapstickfilmpje met Brigitte Kaandorp. Bovenal is hun muzikale virtuositeit de basis van veel grappen. Rogier Bosman, Willem van Baarsen, Ro Krauss, Sanne van Delft en Jon Bittman doorliepen alle vijf een klassieke opleiding op een conservatorium, en ze beheersen samen tientallen instrumenten en evenvele genres, van Balkanmuziek tot Argentijnse tango.

De muzikanten vonden elkaar in hun gevoel voor humor en hun drang om te entertainen, vertellen Bosman (1974) en Van Baarsen (1970) na de repetitie. Wat betekent slapstick voor hen? Bosman: „In het woordenboek staat dat het een jaren-20-, jaren-30-stijl is die groot geworden is door Charlie Chaplin, Buster Keaton en Laurel & Hardy.” Van Baarsen: „De term stamt van het met houten stokken tegen elkaar slaan voor de live begeleiding van de stomme film. Oorspronkelijk ging het ook om veel gooi-en-smijtwerk. Dat zouden wij ook wel willen, de hele tijd taarten gooien.”

Bosman: „Slapstick is altijd gebaseerd op een onbedoeld probleem. Zo vatten wij het op. Er moet iets gebeuren waardoor je per ongeluk in een situatie terechtkomt die niet de bedoeling was. En met de oplossing creëer je nieuwe problemen. Dat gebeurt zelfs bij City Lights of Modern Times, films van Chaplin die ook ontroerend én geëngageerd zijn. In Modern Times ziet Chaplin een vlag van een vrachtauto vallen. Hij pakt de vlag op en gaat achter de auto aan, maar onbedoeld loopt hij voor een horde demonstranten. Waardoor hij wordt opgepakt door de politie als hun leider.”

De twee mannen lachen bij de herinnering aan de scène, zoals ze steeds doen als ze een voorbeeld aanhalen.

Het bijzonder van zulke films is dat slapstick zijn komische kracht niet verliest.

Bosman: „Ik denk dat het geheim zit in de universele herkenning van de onhandigheid van mensen. We houden allemaal van Chaplin, een arme drommel met alleen maar pech. We zien de loser in onszelf en vereenzelvigen ons met hem. Terwijl de wereld vraagt om een glanzend en gelukkig bestaan, wijst slapstick op onze onvolkomenheden. Dat is heel uncool. Wij zijn ook een heel uncool groepje en dat stralen we uit. Ik denk dat veel mensen zich zo voelen. Iedereen laat zijn ei vallen. Iedereen staat op een ladder te kloten. Iedereen krijgt zijn auto niet in zijn achteruit.”

Van Baarsen: „Wij zijn de underdog en de underdog heeft ieders sympathie.”

Hoe bedenken jullie, binnen dat raamwerk, je grappen?

Bosman: „Willem bedacht een scène met een oude man die parkinson én alzheimer heeft. Die schreef hij helemaal uit, thuis aan tafel.”

Van Baarsen: „Ik had Unforgettable van Nat King Cole op de radio gehoord en bedacht hoe het zou zijn als je van dat liedje de tekst niet meer weet. Is dat een grap? Ik dacht van wel. Het zou een oude man moeten zijn. We speelden het en de anderen moesten lachen. Daarna bedacht ik wat er kan misgaan als de man het podium op moet. Zijn hand met de microfoon trilt. Iemand helpt hem, hij stopt zijn stropdas in zijn mond. Een looprek erbij. Daar kun je doorheen vallen. Je kunt erop zitten. Zo heb ik 65 handelingen beschreven en een logische volgorde uitgevogeld.”

Hebben jullie slapstick op jonge leeftijd leren waarderen?

Van Baarsen: „Ja, we zijn groot geworden met slapstickfilmpjes op tv.”

Bosman: „Onze opa’s en oma’s komen nog uit die tijd. Die zeiden: Je moet echt Laurel & Hardy zien.”

Van Baarsen: „Op de feestjes van oom Ben en tante Tiny droeg ik een streepjesshirt, bolhoed, zwarte broek en een wandelstok. Dan was ik Charlie Chaplin, met een snorretje. Ging ik heen en weer lopen, beetje waggelen.”

Dat slapstick nog aanslaat, betekent niet dat het iets voor iedereen is.

Bosman: „Mijn ouders zeiden ook wel: ik heb liever dat je mooie liedjes zingt in plaats van van die grappen maakt. Maar er wordt nog steeds slapstick gemaakt. Gisteren zaten we nog keihard te lachen om de nieuwe film van Sacha Baron Cohen. Met tekst, maar wel slapstick. Hetzelfde gold voor Monty Python, Tommy Cooper, Benny Hill, Rowan Atkinson als Mr. Bean. Op YouTube kijken we bijvoorbeeld Ridiculousness, Amerikaanse meuk met mensen die onderuit gaan, maar dan zie je wel soms een goede val. Ja, dat is er eentje, zeggen we dan.”

Slapstick vraagt om een perfecte timing. Repeteren jullie op de tel?

Bosman: „Zeker. Alles wat we doen, is ritmisch. Soms hebben we een klikwerk in ons oor, zoals bij de scène waarin we elkaar op de kop rammen met onze instrumenten. De reden is dat er geluidseffecten op tape bij zitten. Je moet op de tiende seconde nauwkeurig zijn, anders gaat het mis en dan sla je raak. Dat is wel gebeurd, met mooie bloedneuzen als gevolg.

„We proberen de show er ouderwets uit te laten zien, maar technisch gezien is hij heel geavanceerd. De piano speelt vanzelf, met bewegende toetsen. Er is video, de lampen lopen mee.”

Van Baarsen: „We zijn een team van negen. Wij vijven ontvangen applaus, maar die vier technici zijn van levensbelang.”

Een van de video’s is een dansje van Laurel & Hardy dat Van Baarsen en Ro Krauss live nadoen. Waarom dat filmpje?

Van Baarsen: „Sanne kwam met dat idee. Hij kent hun werk goed en ik vermoed dat hij dacht dat het een dansje was dat onze dikke en dunne wel zouden aankunnen.”

Bosman: „Het publiek waardeert het, merken we. Ik denk vanwege de herkenning en de melancholie die erin zit.”

Jullie zoeken die melancholie en nostalgie bewust op. Is dat een factor in het succes?

Bosman: „Zeker. Sinds we daar helder voor kiezen, zie je een boost in de waardering.”

Van Baarsen: „Iedereen snapt wat we doen. Ook jonge mensen die Laurel & Hardy niet kennen, voelen de melancholie die onder de nummers zit.”

Bosman: „Zonder dat contrast werken de grappen niet. Je kunt niet alleen maar doorstomen, je moet ook gas terugnemen om het publiek een gevoel van mededogen met die mannetjes te geven.”

Jullie uitdossing, met krulsnorren en puntbaardjes, grijpt ook terug naar die tijd. Hoe is het om zo rond te lopen?

Van Baarsen: „Rogier en ik zien er wel het gekst uit. Hij met zo’n doorlopende baronsnor, ik met deze puntige sikjes aan de zijkant. Ik zie er niet uit. Maar ja, alles voor kunst.”

Bosman: „Ik woon in West-Friesland, geen plek waar je met een pornosnor moet rondlopen. Maar ik vergeet het ook. Dan ga ik brood halen en denk ik: wat staan die mensen te lachen, wat is iedereen weer vriendelijk vandaag.”

Geen nieuwe show kunnen maken, optreden met restricties. Hoe is dat?

Van Baarsen: „We hebben zeven maanden nodig voor een nieuwe show, maar die tijd om samen te komen, was er niet. Niet iedereen wilde dat ook, onder deze omstandigheden.”

Bosman: „Een nieuwe show vraagt ook om een enorme investering, één tot anderhalve ton. Dat doen we met eigen geld. Bij 30 man publiek kan het een jaar of zestig duren voordat je dat terugverdient. Het is dus ook een financiële overweging. Maar er is vraag vanuit het publiek en theaters en wij spelen graag. Bovendien hebben we subsidie gekregen van het Kickstart Cultuurfonds. Dus we gaan dit gewoon doen. Voor onszelf, voor de mensen, voor de theaters die open kunnen blijven. Niemand van ons gaat na afloop in een dikke Mercedes naar huis, maar hopelijk heeft iedereen even onbezorgd gelachen.”

Släpstick: Häppy Hour. Tournee van 30 okt t/m 29 dec. Inl: . Tournee van 30 okt t/m 29 dec. Inl: slapstick.nl

Voorheen De Wëreldband

Släpstick, voorheen De Wëreldbänd, wordt in 1997 opgericht als muziekgezelschap. In 2005 volgt de stap naar het theater, met Lekker Warm. Ze worden ontvangen als „de Marx Brothers van de wereldmuziek”. Daarna volgen programma’s als Keet, Kopmannen en Playground. Met Släpstick in 2019 veranderen ze van naam. Daarnaast zijn de vijf leden zowel individueel als samen betrokken bij talloze producties, van onder meer Wende, Ellen ten Damme, Spinvis, het Residentie Orkest, Scapino Ballet, Sexteto Canyengue, Caro Emerald en Yo-Yo Ma.

Favorieten

Rogier Bosman: „‘Modern Times’ van Chaplin. Een gave combinatie van nutteloos geweld en engagement. En ‘Safety Last’ van Buster Keaton, met het hangen aan een torenklok die loskomt. Een klassieke scène, maar de hele film is een heerlijke aaneenschakeling van belachelijke, verkeerde keuzes. Keaton hield vol dat hij echt op grote hoogte hing. Tien jaar geleden vertelde een stuntman dat de scène met een decor op een dak van een gebouw was opgenomen. Prachtig toch?” Willem van Baarsen: „‘The Circus’ van Chaplin. Verschrikkelijk goed. Hij redt per ongeluk de show als de goochelaar ziek is. Wat er dan allemaal misgaat als hij gaat goochelen… Van overal komen er ganzen, ezels en andere beeste tevoorschijn. Elke keer als ik het zie, ga ik kapot van het lachen.”

