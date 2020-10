Wereldleiders reageren geschokt op vermoedelijke aanslag Nice

Over de hele wereld wordt geschokt gereageerd op de vermoedelijke aanslag in een kerk in Nice waarbij donderdagochtend drie mensen om het leven zijn gekomen. Turkije zegt bijvoorbeeld de „gruwelijke aanval met de sterkste bewoordingen te veroordelen”, aldus het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Het ministerie stelt dat „iemand die zo’n vreselijke aanval kan uitvoeren op een heilige plaats, niet geïnspireerd kan zijn door religieuze, morele of menselijke waarden”.

Ook zegt Turkije solidair te zijn aan „het Franse volk”. Het ministerie maakt geen woorden vuil aan de spanningen die de afgelopen weken zijn ontstaan tussen Frankrijk en Turkije. De onderlinge betrekkingen verzuurden verder toen de Franse president Emmanuel Macron beloofde „islamitische separatisme” in zijn land aan te pakken en zich uitsprak voor de publicatie van spotprenten van de profeet Mohammed. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan stelde daarop dat Macron tegen moslims is en psychische hulp nodig heeft, waarna Parijs zijn ambassadeur uit Turkije terugriep. Ook schaarde Erdogan zich achter de boycot van Franse producten waartoe in sommige islamitische staten werd opgeroepen.

Het Vaticaan heeft eveneens gereageerd op het geweld, dat plaatsvond in een katholieke kerk. „De aanval van vandaag heeft dood verspreid op een plek bedoeld voor liefde en troost, het huis van de Heer”, zegt woordvoerder Matteo Bruni in een verklaring. „Het is een moment van pijn in een tijd van verwarring. Terrorisme en geweld kan nooit geaccepteerd worden”. De paus is op de hoogte gesteld en bidt voor de slachtoffers.

Lees ook: Drie doden bij mesaanval in kerk in Nice, onderzoek naar terreur

Ook in Nederland alert blijven

Ook andere regeringsleiders hebben gereageerd. Premier Mark Rutte (VVD) spreekt op over een „gruwelijke terreurdaad”. Hij stelt dat Frankrijk „niet alleen staat in de strijd tegen extremisme”. De chef van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg voegt toe dat ook in Nederland alertheid geboden blijft. Hij benadrukt dat een aanslag in Nederland nog steeds „voorstelbaar” is.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt op haar beurt „diep geraakt” te zijn door de „wrede moorden” in Nice, meldt persbureau AFP. Ook Duitsland is solidair aan het Franse volk, benadrukt zij. De Italiaanse premier Giuseppe Conte spreekt van een „laffe aanval”. Hij zegt dat „waarden van vrijheid en vrede sterker zijn dan het fanatisme, de haat en de terreur”. De Britse premier Boris Johnson vindt de aanval „barbaars” en stelt eveneens dat het Verenigd Koninkrijk zij aan zij staat met Frankrijk.

Bij de vermoedelijke aanslag in Nice kwamen donderdagochtend drie mensen om het leven. Dit was niet het enige geweldsincident op Frans grondgebied. Enkele uren na het incident in Nice bedreigde een man in Avignon voorbijgangers met een vuurwapen; hij werd doodgeschoten door de politie voor hij slachtoffers kon maken. In de Saoedische stad Jeddah probeerde een man bovendien het Franse consulaat binnen te dringen. Hierbij verwondde hij een bewaker met een mes, waarna hij werd opgepakt.

Lees ook: De islamitische wereld is boos op Macron