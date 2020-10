VS blokkeren topbenoeming bij WTO

Vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft de regering van president Donald Trump nog een klap uitgedeeld aan de door haar verguisde wereldhandelsorganisatie WTO.

De Amerikaanse delegatie bij de WTO blokkeerde woensdag de door de overige lidstaten geselecteerde kandidaat om de organisatie te gaan leiden, de Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweala.

Na beraad van de 164 leden in Genève verklaarde een WTO-woordvoerder dat alle lidstaten Okonjo-Iweala steunen behalve de VS, zo melden internationale persbureaus.

De functie van directeur-generaal van de WTO is vacant sinds de Braziliaan Roberto Azevedo eind augustus vervroegd vertrok bij de organisatie. Bij veel van de WTO-leden leeft de overtuiging dat het de beurt is aan Afrika om de handelsclub voor te zitten. Okonjo-Iweala was twee keer minister van Financiën van Nigeria en heeft een carrière van 25 jaar bij de Wereldbank achter de rug. Ze profileerde zich als outsider die de WTO kan helpen hervormen. De Europese Unie, die binnen de WTO als één blok opereert, schaarde zich vorige week achter Okonjo-Iweala, ondanks de voorkeur van enkele EU-lidstaten voor een andere kandidaat, de Zuid-Koreaanse Yoo Myung-hee. Zij wordt ook door de VS gesteund.

Crisis

De handelsorganisatie verkeert in een crisis sinds de VS eind vorig jaar het systeem voor geschillenbeslechting lamlegden. Door benoemingen te blokkeren, stelden de Amerikanen het zogeheten Beroepsorgaan, dat het laatste woord heeft bij handelsconflicten, buiten werking. De VS vinden dat de WTO te vaak oordeelt in hun nadeel en menen dat de handelsorganisatie de Amerikaanse soevereiniteit ondergraaft.

Bij de WTO in Genève zal met bijzonder veel spanning worden gekeken naar de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen van 3 november. Als Trump wint, is de kans groot dat de crisis bij de WTO voortduurt. De organisatie zal dan waarschijnlijk maandenlang zonder directeur-generaal blijven zitten. De lidstaten van de WTO bepalen de gang van zaken bij de organisatie. Over de benoeming van de directeur-generaal moet consensus bestaan. China en de EU steunen Yoo Myung-hee niet.

Als Joe Biden president wordt en zijn regering steunt volgend jaar alsnog Okonjo-Iweala, dan zou zij niet alleen de eerste WTO-chef uit Afrika zijn, maar ook de eerste vrouw die de organisatie voorzit.