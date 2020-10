Voorwaardelijke straffen voor verspreiden seksvideo Patricia Paay

Twee mannen hebben donderdag voorwaardelijke straffen opgelegd gekregen voor het verspreiden van de plasseksvideo van Patricia Paay in 2017. Het gaat om een voorwaardelijke celstraf van een maand, en een voorwaardelijke taakstraf van vijftig uur. Dat heeft de rechtbank in Haarlem gevonnist.

De straf voor de 32-jarige Michel V. is voorwaardelijk omdat hij „buiten zijn schuld onredelijk lang heeft moeten wachten op zijn berechting”, schrijft de rechtbank. Hetzelfde geldt voor Ernst van der S. (47).

‘Goede eer aangetast’

De zaak draait om een seksvideo van Paay en een man, die in 2017 zonder haar toestemming door V., die bekend is onder de alias Eendenvanger, en Van der S. openbaar werd gepubliceerd en via GeenStijl verder werd verspreid. Volgens de rechter hebben beide verdachten Patricia Paay „opzettelijk in een ongunstig daglicht gesteld, waardoor zij in haar eer en goede naam is aangetast.” Voor de rechter weegt mee dat Paay een BN’er is, waardoor het filmpje extra aandacht heeft getrokken. Verder oordeelt de rechter dat sprake is van inbreuk op het auteursrecht.

Paay stapte destijds zelf al naar de rechter, die haar in 2018 gelijk gaf en 30.000 euro boete oplegde aan de twitteraar en GeenStijl. Het Openbaar Ministerie besloot daarnaast over te gaan tot strafvervolging, waar nu de celstraffen uit zijn gekomen.

Voordat de video openbaar werd gepubliceerd, zou deze zijn rondgegaan op WhatsApp. Hoe en door wie het filmpje precies is uitgelekt, is niet bekend.

Tegen Michel V. was een maand celstraf geëist waarvan twee weken voorwaardelijk. Daar bovenop wilde het OM dat hij 250 euro boete zou krijgen. Voor medeverdachte Ernst van der S. vroeg justitie om tachtig uur taakstraf en tweehonderd euro boete.

