Via deze sluiproutes ontwijken tabaksgiganten belasting – met Nederland in de hoofdrol

Route 1: Dividend

Allereerst is er de dividendroute: dochterondernemingen betalen in eigen land vennootschapsbelasting over hun winst, daarna sturen zij de nettowinst in de vorm van dividend naar een moederbedrijf in Nederland. Dit Nederlandse bedrijf stuurt het geld weer door naar zíjn moederbedrijf in het buitenland. Het doel: dividendbelasting ontwijken. Volgens de Europese Commissie kan deze route duiden op ‘agressieve belastingplanning’ door bedrijven.

Alle vier de tabaksgiganten gebruiken deze route: ze beschikken over een of meer Nederlandse holdings, waaronder tientallen buitenlandse dochterbedrijven vallen. Om een idee te geven: het Nederlandse bedrijf Philip Morris Investments B.V. is het moederbedrijf van de activiteiten in onder andere Rusland, Turkije, Indonesië, Marokko, Griekenland, Jordanië, Polen, Zuid-Afrika en Noorwegen.

Gemiddeld stuurden de tabaksfabrikanten in het afgelopen decennium 7 miljard euro dividend per jaar door Nederland. Bij Philip Morris gaat het jaarlijks om 1,8 miljard euro dividend, dat via Nederland naar Zwitserland wordt gestuurd. Bij Japan Tobacco gaat het per jaar om 1,7 miljard euro; na ontvangst in Nederland gaat het geld naar het moederbedrijf in Japan. De Britse concerns BAT en Imperial Brands stuurden 2,5 miljard respectievelijk 1 miljard euro per jaar naar hun moederbedrijven in het Verenigd Koninkrijk.

„Het doel van dergelijke structuren is doorgaans de belastingdruk op de dividendstroom zo laag mogelijk te krijgen”, legt Jan Vleggeert uit, hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden.

In veruit de meeste landen is dividend dat wordt uitgekeerd aan partijen in het buitenland onderworpen aan zogeheten bronbelasting: het bedrijf dat het dividend uitkeert, moet er eerst belasting over betalen. De tarieven variëren van 5 tot 25 procent. Maar sommige landen hebben in fiscale verdragen met elkaar afgesproken dat dividend dat bedrijven van het ene naar het andere land verplaatsen lager belast wordt, of zelfs helemaal niet. Nederland heeft met ongeveer honderd landen zulke verdragen. „Nederland liep op dit vlak jarenlang voorop”, zegt Vleggeert. „Voor multinationals is het voordelig om te zoeken naar de belastingverdragen die tot een zo laag mogelijke belastingdruk leiden. Treaty shopping noemen we dat.”

Meestal wordt het dividend bij gebruik van deze constructie in geen enkel land belast. De Nederlandse holding betaalt geen winstbelasting dankzij de zogeheten deelnemingsvrijstelling – de buitenlandse dochter heeft over de inkomsten al winstbelasting betaald. Wordt het geld daarna doorgestuurd naar een ander EU-land, of naar een land met een gunstig belastingverdrag, dan vervalt in Nederland ook de dividendbelasting (normaal gesproken bedraagt die 15 procent).

Uit de jaarverslagen blijkt dat de tabaksbedrijven inderdaad vrijwel geen belasting betalen over de dividendmiljarden die door Nederland stromen. De ontvangende landen Zwitserland, Japan en het Verenigd Koninkrijk heffen ook geen belasting over het dividend, dankzij de belastingverdragen met Nederland.

Ontwikkelingslanden lopen inkomsten mis

Het CPB schreef in 2019 in een rapport over belastingroutes dat moeilijk is vast te stellen hoeveel belasting bedrijven hiermee precies ontwijken: het gaat om complexe routes, waarbij Nederland „maar één schakel in de keten” is. Zeker is dat het rondgestuurde dividend zónder belastingverdragen met honderden miljoenen euro’s per jaar zou zijn belast.

Volgens de OESO lopen met name ontwikkelingslanden hierdoor belangrijke inkomsten mis. „Deze geldstroom gaat ten koste van het land waar de inkomsten oorspronkelijk vandaan komen”, zegt Arjan Lejour, hoogleraar belastingen en overheidsfinanciën aan Tilburg University. „In de praktijk gaat het dan inderdaad vaak om ontwikkelingslanden.”

Een voorbeeld is het dochterbedrijf van British American Tobacco in Kenia, een tabaksland bij uitstek. Wie door het Oost-Afrikaanse land reist, ziet duizenden en duizenden hectares landbouwgrond vol grote groene tabaksbladeren. Meer dan vijfduizend boeren verbouwen er tabak in opdracht van BAT, Kenia is de belangrijkste producent voor heel Afrika. Met een marktaandeel van bijna 80 procent is BAT in het land zelf praktisch monopolist. De sigaretten van BAT-merken als Embassy en Rothmans zijn er razend populair.

De lokale tak van BAT is behoorlijk winstgevend: 2019 was een relatief slecht jaar, toch maakte BAT Kenia omgerekend bijna 30 miljoen euro winst. Die winst wordt elk jaar volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders. De meerderheid van de aandelen in BAT Kenia (60 procent) is in handen van Molensteegh Invest B.V., gevestigd in Amstelveen. In 2019 betaalde het Keniaanse dochterbedrijf ruim 17,2 miljoen euro uit aan Molensteegh Invest. Omdat die vennootschap volledig onderdeel is van het BAT-concern, stroomde het geld vervolgens naar het moederbedrijf in Londen.

Dankzij het belastingverdrag tussen Nederland en Kenia uit 2015 hoefde BAT Kenia over de uitkering geen dividendbelasting te betalen. Zonder verdrag had die belasting in Kenia 10 procent bedragen. BAT bespaarde zichzelf dus 1,7 miljoen euro belasting door het geld via Nederland te sturen. De route via Molensteegh Invest bestaat al jaren, BAT hanteert in tientallen landen een vergelijkbare constructie.

Joel Gitali, voorzitter van anti-tabakslobbygroep KETCA uit Nairobi, hekelt deze fiscale handigheid. „In onze ogen maakt BAT misbruik van de legale mogelijkheden die er bestaan om winsten naar elders te sturen”, zegt hij aan de telefoon. „Ons land wordt op deze manier al jaren geëxploiteerd, terwijl onze overheid het geld heel hard nodig heeft.”