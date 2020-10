‘Verdachte aanslag Nice is 21-jarige Tunesiër’

De man die ervan verdacht wordt donderdagochtend drie mensen te hebben doodgestoken in een kerk in de Zuid-Franse stad Nice, zegt een 21-jarige Tunesiër te zijn. Dat melden persbureau AFP en de Franse televisiezender BFM TV donderdag. Hij zou na zijn arrestatie verklaard hebben dat hij eind september op het Italiaanse eiland Lampedusa is aangekomen en begin oktober is doorgereisd naar Frankrijk.

De politie moet nog uitzoeken of zijn uitspraken kloppen. De man was niet bekend bij de Franse autoriteiten en zou ook (nog) geen asielaanvraag hebben gedaan. Of hij verklaard heeft wat hem heeft gemotiveerd drie mensen om te brengen, is niet bekend. De Franse president Emmanuel Macron zei daar eerder op donderdag geen uitspraken over te willen doen. Hij spreekt wel van een „islamistische, terroristische aanslag”.

Donderdagochtend rond 09.00 uur drong een bewapende man de basiliek Notre-Dame de l’Assomption in Nice binnen. Hier stak hij een vrouw en de koster van de basiliek dood. Vervolgens viel hij een derde persoon aan. Deze vrouw raakte zwaargewond en wist eerst te vluchten naar een nabijgelegen café, maar stierf daar korte tijd later aan haar verwondingen. Tijdens zijn daden riep de aanslagpleger meermaals „Allahoe akbar”: „God is groot” in het Arabisch.

