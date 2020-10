Tot acht jaar cel voor beramen aanslag op Rotterdams politiebureau

Twee mannen die naar Nederland kwamen om een aanslag te plegen op een politiebureau, zijn donderdag veroordeeld door de rechtbank in Rotterdam. Het duo kreeg celstraffen tot acht jaar opgelegd. De mannen, aanhangers van terreurbeweging Islamitische Staat, zouden de terroristische aanslag hebben willen plegen met wapens en explosieven.

De mannen, die via Frankrijk en Duitsland uit Marokko naar Nederland waren gereisd, werden in juni 2018 opgepakt. Uit onderschepte internet- en telefoongegevens was gebleken dat zij een aanslag in Nederland beraamden. Zo hadden de mannen jihadistische websites bezocht met handleidingen over het gebruik van wapens en het vervaardigen van explosieven en bomgordels. In chats op sociale media werden foto’s van een politiebureau in Rotterdam gedeeld.

Op een telefoon van een van de twee mannen werd een afscheidsvideo gevonden, opgenomen op de Rotterdamse Erasmusbrug. In de video werd een boodschap gezongen die jihadistische strijders zingen als ze gaan sterven als martelaar. Ook zou het tweetal video’s hebben bekeken van de aanslagen in Berlijn, Parijs en Luik.

Naast het beramen van een terroristische aanslag is een van de twee mannen ook veroordeeld voor een gewelddadige straatroof. Hij moet acht jaar de gevangenis in. De andere man is ook veroordeeld voor het aanbrengen van vernielingen in de gevangenis waar hij werd vastgehouden. De rechtbank legde hem zeven jaar en negen maanden cel op.