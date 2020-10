Shell wordt steeds ietsje minder een oliebedrijf

Shell verwacht dat zijn olieproductie niet meer zal terugkeren op het niveau van 2019. Dat zei bestuursvoorzitter Ben van Beurden donderdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Het is goed mogelijk dat vorig jaar „het hoogste punt” bereikt is, zei hij.

Tegelijk met de winstcijfers, die beter waren dan verwacht, maakte Shell bekend dat het tot 2025 meer dan de helft van zijn raffinaderijen afstoot. Van de veertien raffinaderijen blijven er slechts zes over. Een daarvan is Shells grote raffinaderij in Pernis, gekoppeld aan de chemische fabrieken in Moerdijk.

Alle olieconcerns bezuinigen zwaar door de coronacrisis. Juist donderdag meldde ExxonMobil dat het circa 14.000 banen schrapt. Bij Shell verdwijnen er 7.000 tot 9.000, zo was al bekend. Shells jaarlijkse investeringen dalen van zo’n 25 miljard naar 20 miljard dollar. Dat blijft de komende jaren zo.

Meer niet-fossiele zaken

Shell zal minder een oliebedrijf worden. Van Beurden zei donderdag dat de niet-fossiele activiteiten toenemen naar ongeveer een kwart van de jaarlijkse investeringen. Nu is dat nog 11 procent. Het gaat daarbij niet alleen om duurzame energie, maar bijvoorbeeld ook om de verkoop van elektriciteit en om boodschappen bij tankstations.

Tegelijk krimpen de olieactiviteiten van Shell. De verkoop van verschillende raffinaderijen, onder meer in de VS en in Denemarken, was na het begin van de coronacrisis al aangekondigd. Ook richt Shell zijn oliewinning voortaan op negen „kerngebieden” wereldwijd.

Het dividend gaat weer een beetje omhoog bij Shell

Shell maakte in het derde kwartaal een lichte winst van bijna 0,2 miljard dollar. Het verhoogt nu zijn dividend een beetje. In het voorjaar verlaagde Shell zijn dividend radicaal van 47 naar 16 dollarcent per kwartaal. Vanaf nu is dat 16,65 cent. Na de bekendmaking van de kwartaalresultaten steeg de beurskoers van Shell met 4 procent.

In het voorjaar had Shell nog een historisch verlies geleden van 18 miljard dollar, vooral door enorme afschrijvingen. Uit de dagelijkse bedrijfsvoering maakte Shell in beide kwartalen winst. Met name de omzet van tankstations bleef op peil.