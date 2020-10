Vijf tips aan schrijvers om Trump te verbeelden - mocht hij worden herkozen

In 2017 veranderde de Joker in de Koning. Enkele maanden eerder hadden mensen op hem gestemd „omdát hij krankzinnig was, niet ondanks dat”, schreef Salman Rushdie in 2017 in zijn roman The Golden House. De president in kwestie, die in het boek groenharig is, mocht weliswaar een ramp voor het land zijn, hij leek ideaal om als personage in romans te fungeren.

Enkele maanden daarvoor was over Donald Trump ook al de karikaturale roman Pussy van Howard Jacobson verschenen. Jonathan Lethem verwerkte hem in 2018 tot Beast Elect in The Feral Detective.

De president, die zulk geschikt materiaal is voor karikaturen, cartoons en stand-up comedy, blijkt echter ongeschikt als personage: hij is te karikaturaal. Er verschijnen letterlijk elke week boeken over hem – zeker ook van oud-medewerkers – maar romanschrijvers zien geen brood meer in de man zelf.

Het is een pijnlijke vraag, maar hij moet gesteld worden: wat vermag fictie nog, mocht Trump herkozen worden op 3 november? De verbazing die er vier jaar geleden nog was over een wereld vol alternatieve feiten, is verdwenen, en inmiddels is duidelijk geworden dat het geen zin heeft die met echte feiten tegen te spreken: alles heeft dezelfde waarde gekregen in de beeldvorming. De nuance lijkt niet meer in het midden te liggen – en is daarom niet meer herkenbaar als nuance. Vijf tips aan schrijvers om Trump te verbeelden, mocht hij de komende jaren nog in het Witte Huis zitten.

1. Schrijf een roman die wel over hem gaat, maar waarin hij niet voorkomt

Romans die een poging doen het land te begrijpen dat hem voortbracht, zonder hemzelf te portretteren, werken heel goed. Om enkele voorbeelden te noemen: Barbara Kingsolver schetste in Unsheltered (2018) de middenklasse van de VS rond de verkiezingen van 2016. En Ben Lerner zet in The Topeka School (2019) de wereld neer van de witte hogere middenklasse, de brave buitenwijken waar nooit iets lijkt te gebeuren maar waar het ongemak onder de oppervlakte borrelt. Er blijkt maar weinig nodig te zijn om de angst dat je alles kunt kwijtraken naar boven te krijgen; de angst waar de president zo behendig op inspeelt. Ook in Gary Shteyngarts Lake Success (2018) wordt een dergelijke afspiegeling van de Amerikaanse samenleving gegeven.

2. Besef dat fictie als wapen weinig effectief is tegenover leugens

De meest recente roman over Trumps beleid is Homeland Elegies van Ayad Akthar. De roman toont voortreffelijk wat er de laatste vier jaar met de president als personage is gebeurd. Heel even komt hij erin voor, namelijk wanneer hij op een golfkarretje zit om bij te komen van het bonzen van zijn hart, het hart ‘dat heen en weer wordt geramd binnen in die grote lege trommel’, en hij vervolgens naar een hartspecialist moet.

De rest van de roman gaat over een hartspecialist en diens zoon, tevens de schrijver van de roman, die bij vlagen tegen het memoir aanschuurt. Het is een uitstekende vorm voor een roman waarin je wel wilt kunnen zeggen dat ‘Trump een idioot is, maar zonder dat je inboet op het verhaal, of dat je dat moet uitleggen. Maak van de roman kortom een mengeling van fictie en non-fictie, want hoe wrang het verhaal ook is, de werkelijkheid is nog wranger.

3. Als je wilt dat hij het leest, gebruik dan zijn auteursnaam: Donald Trump leest alleen Donald Trump

Een roman is een machteloos wapen tegenover een president die nooit een boek leest. Dat hij meer boeken heeft geschreven dan gelezen, is in Amerika een running gag. Er was al een opvallend voorval toen hem als zakenman ooit werd gevraagd naar de boeken die hij op zijn nachtkastje had liggen. Hij kwam niet verder dan: „Ik herlees mijn eigen boeken momenteel.” Zelfs de Bijbel is kansloos. Trump mag die graag in de hoogte houden, de kans dat hij hem ooit heeft opengeslagen is gering (zie hiervoor het interview dat hij in augustus 2019 had met Bloomberg, waarin hij geen enkel Bijbelboek kon noemen). En hij wordt gesteund door een achterban die zich eveneens niets door literatuur laat zeggen.

4. Schrijf een roman in de vorm van (vervolg)tweets

In een vijandige cultuur waar dedain de boventoon voert als het om literatuur gaat, is een schrijver eigenlijk machteloos. ‘Twitterature’ kan een oplossing bieden. Het betekent namelijk niet dat je je tot een haiku, aforisme of miniem klein verhaaltje hoeft te beperken. Integendeel: sinds 2017 worden er al klassiekers op Twitter gezet (het Indiase epos Mahabharata was 2.628 vervolgtweets lang), maar ook de ‘twitternovel’ behoort inmiddels tot de mogelijkheden: honderden tweets achter elkaar en je hebt een verhaal. Het voordeel is dat wanneer het duimpje uitblijft, je weet dat dat niet je sterkste alinea was. Twitter Fiction Festivals zijn er in de VS al geweest.

5. Schrijven kan overal, verlaat het land

Dat is de keuze die topauteur Zadie Smith heeft gemaakt. Ze kon niet blijven werken in een land waar „een racistische idioot de macht” heeft (de omschrijving komt van Smiths broer in een verklaring aan de pers). In 2016 was Smith nog wel in de aanval gegaan tegen de man die de „mentaliteit van een zesjarige” had en die „overtuigd was van zijn eigen gelijk tot de grens van de waanzin”. Ze heeft het opgegeven. Wellicht is dat typerend voor de positie van schrijvers de komende jaren, als Trump er nog eens vier jaar zit, en de echte verbeelding tandeloos is gemaakt.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 oktober 2020