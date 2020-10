Rustige nacht in Philadelphia door avondklok

Na twee nachten met protesten en rellen is afgelopen nacht rustig verlopen in de Amerikaanse stad Philadelphia. De lokale autoriteiten kondigden woensdag een avondklok af om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen. Daardoor is het voorlopig verboden om tussen 21.00 uur en 06.00 uur op straat te zijn in de stad. Vier mensen zijn aangehouden vanwege een overtreding van de nieuwe maatregel, meldt persbureau Reuters.

Zowel in de nacht van maandag op dinsdag als van dinsdag op woensdag werden volgens lokale media diverse winkels in de stad geplunderd. Meer dan 150 mensen werden aangehouden, tientallen politiemensen zouden gewond zijn geraakt bij rellen die ontstonden na demonstraties. De politie riep mensen in bepaalde delen van de stad via sociale media op binnen te blijven. De Nationale Garde werd eerder deze week opgeroepen om de hulpdiensten in Philadelphia bij te staan.

De onrust in Philadelphia ontstond na de dood van een zwarte man eerder deze week. De 27-jarige Walter Wallace liep maandag met een mes over straat en liet dit niet vallen ondanks een politiebevel. Er zou vervolgens veertien keer op hem zijn geschoten door twee politieagenten. Wallace kampte volgens zijn familie met psychische problemen.

Instutioneel racisme

Volgens de demonstranten is de dood van Wallace een voorbeeld van institutioneel racisme door politiemensen. De politie zei eerder al dat gehandeld werd na een melding over een gewapende, schreeuwende man. Op videobeelden is te zien hoe Wallace met het mes in de hand de twee agenten nadert. Als hij weigert het voorwerp los te laten, schieten zij hem neer.

De demonstraties in Philadelphia zijn een nieuw hoofdstuk in de Black Lives Matter-beweging die een nieuwe impuls kreeg na de dood van een zwarte Amerikaan in Minneapolis in mei dit jaar. George Floyd kwam toen om het leven door politiegeweld. Op beelden was te zien hoe een politieagent minutenlang met zijn knie op de nek van Floyd duwde. Daarna ontstonden in verschillende plaatsen in de Verenigde Staten protesten en demonstraties tegen politiegeweld.