Roberta McCain (1912-2020), moeder van presidentskandidaat John, bleef tot op hoge leeftijd eigenzinnig

Altijd als de destijds 71-jarige Amerikaanse presidentskandidaat John McCain tijdens zijn campagne in 2008 werd gevraagd of hij niet te oud was voor het hoogste politieke ambt had hij een snedige respons paraat. „Ik stel u even voor aan mijn moeder”, zei hij dan: de kwieke Roberta McCain die – 24 jaar ouder – ook mee was op campagne. Eerder deze maand overleed ze op 108-jarige leeftijd.

Dat Roberta McCain campagne voerde voor haar zoon, was niet vanzelfsprekend – en dat had niets met leeftijd te maken. Toen John eerder probeerde presidentskandidaat te worden – in 2000, in plaats van George W. Bush – negeerde zijn moeder de hele operatie. Toen zij later gevraagd werd naar haar radiostilte antwoordde ze eerlijk, met de directheid die haar typeerde: „Ik had nooit verwacht dat hij verkozen zou worden en het boeide me niet als hij het wel zou worden. Ik vond dat hij niet genoeg geld, ervaring of wat dan ook had.” Om af te sluiten met: „Het verbaast me dat hij nog zo ver is gekomen.

Roberta McCain werd in 1912 in Oklahoma geboren als dochter van Archibald Wright, een succesvolle oliebaron die de Verenigde Staten afspeurde naar nog onontdekte oliebronnen. Toen hij meer geld had vergaard dan hij van zijn levensdagen kon opmaken, ging hij met vervroegd pensioen. Roberta was nog een kind en herinnert zich vooral hoe haar ouders haar en haar tweelingzus Rowena meenamen op lange autovakanties door de VS. „We gingen naar de bron van de Mississippi, echt het kleinste stroompje dat je ooit gezien hebt”, aldus McCain tegen The New York Times. „Ook nam hij ons mee naar Lake Superior om ons over de Great Lakes te leren.”

Als eerstejaars student aan de University of Southern California in Los Angeles ontmoette Roberta de jonge marine-officier Jack McCain, die diende op een slagschip met een thuishaven aan het nabijgelegen Long Beach. Hun liefde werd afgekeurd door haar moeder, die een eenvoudige marinier te min vond voor haar dochter – wat ertoe leidde dat het jonge stel de benen nam en in 1933 trouwde in Mexico, boven een bar. „Ik besef nu hoe onvolwassen ik toen was”, vertelde Roberta 75 jaar later aan modeblad Vogue. „Ik nam het leven gewoon zoals het kwam.” Om te vervolgen: „Dat doe ik nog steeds.”

Roberta McCain bleef altijd eigenzinnig, maar was zeker niet roekeloos. Door haar huwelijk kreeg ze een roemrijk militair geslacht als schoonfamilie. Haar schoonvader voerde als viersterrenadmiraal het bevel over schepen in de Stille Oceaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Echtgenoot Jack klom op tot dezelfde rang en leidde Amerikaanse troepen bij de interventie in de Dominicaanse Republiek in 1965. Hun huis diende als salon voor machtige politieke figuren, contacten die hielpen man en zoon te laten stijgen in de militaire hiërarchie.

Zoon John werd als marinepiloot uitgezonden naar Vietnam. Daar werd hij in 1967 neergeschoten en gevangengenomen door communistische strijders. Hij zou vijfenhalf jaar in eenzame opsluiting doorbrengen en gefolterd worden in ‘Hanoi Hilton’, bijnaam van een beruchte gevangenis.

Roberta en haar man hoorden het nieuws toen ze op het punt stonden naar een diner met de Iraanse ambassadeur te gaan. Ze gingen naar het etentje en vertelden het nieuws aan niemand. „Al die tijd gaf die vrouw geen krimp”, zei tweelingzus Rowena later tegen Vogue.

Roberta McCain tussen haar zoon John en haar man Jack in 1961. Foto AP

Toen John in 1973 werd vrijgelaten, schold hij de mensen die hem al die jaren opgesloten en gemarteld hadden de huid vol. De diepreligieuze Roberta had hier geen begrip voor, belde John op en zei: „Ik kom nu naar je toe om je mond te spoelen met zeep.”

In 1981 stierf Jack McCain, na bijna een halve eeuw huwelijk. Roberta dacht aan de jeugdreizen met haar ouders en Rowena – en benaderde de laatste met de vraag of ze zin had om nog wat van de wereld te zien.

De decennia erna reisden ze samen meerdere maanden per jaar de wereld over. Soms wilde iemand geen auto verhuren aan twee vrouwen van eind tachtig. Daar liet de tweeling zich niet door uit het veld slaan – ze kochten een Mercedes, waarmee ze van München naar Oezbekistan reden. Hoge eisen stelde ze niet aan slaapplaatsen: licht en warm water waren voldoende. „Ik hoef geen hotel te verkennen, ik wil er alleen in slapen.” Roberta liet de auto in 2006 verschepen naar de VS, waar ze ermee geflitst werd toen ze met 180 kilometer per uur naar haar achterneef scheurde.

Oud worden zit in de familie. Roberta’s ouders werden 87 en 97 en haar tweelingzus stierf op haar 99ste. Door haar hoge leeftijd overleefde Roberta twee van haar drie kinderen. Ze had geen verklaring voor haar lange levensduur, vertelde ze Vogue. „Ik doe helemaal niets zoals het zou moeten. Ik sport niet en heb vandaag al een halve doos karamelpopcorn op. Ik heb een droomleven gehad en het was allemaal gewoon geluk.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 oktober 2020