Van de periferie naar het centrum van de macht: de lange mars van populistisch rechts in Amerika

Reaganland van historicus Rick Perlstein telt ruim duizend pagina’s maar kan worden herleid tot twee woorden: georganiseerde onvrede. Om de zoveel honderd bladzijden herinnert Perlstein je aan het belang ervan. Alsof hij je wil inwrijven: daar ging het allemaal om, in Amerika, in de tweede helft van de jaren zeventig. Georganiseerde onvrede.

Maar georganiseerde onvrede van wie? En waarover? Daarvoor moet je eerst het thema van zijn werk nader beschouwen. Reaganland is het laatste deel van een vierluik over de lange mars van populistisch rechts in de Verenigde Staten van de periferie naar het centrum van de macht. Van de verpletterende nederlaag van de Republikeinse presidentskandidaat Barry Goldwater in 1964 naar de wonderbaarlijke overwinning van Ronald Reagan in 1980 – het is volgens Perlstein een verhaal dat door ‘de verliezers’ is geschreven. Die verliezers, aanhangers en geestverwanten van Goldwater, waren mannen en vrouwen van de lange adem. Ze klopten in de jaren zestig het stof van de nederlaag af, hergroepeerden zich, overzagen het slagveld, smeedden een decennium later een coalitie en bedachten een koers richting de overwinning.

Dat verhaal wilde Perlstein aanvankelijk in drie delen vertellen. Maar eenmaal aangekomen bij de jaren zeventig nam zijn project monsterlijke proporties aan. De oplossing lag voor de hand: Perlstein splitste de jaren zeventig in twee delen: eerst The Invisible Bridge (2014) en nu dus Reaganland, in totaal ruim 1900 bladzijden. Het probleem is dat het laatste deel in theorie wel maar in praktijk niet zelfstandig kan worden gelezen. Wie er aan begint doet er goed aan in elk geval eerst het cruciale voorwoord en twee hoofdstukken van The Invisible Bridge tot zich te nemen.

In dat voorwoord schrijft Perlstein dat het ‘ook’ kan worden gelezen als een ‘soort biografie van Ronald Reagan, de redder’. Het was Reagan die, aldus Perlstein, de bevolking verloste van twee trauma’s: Vietnam en Watergate. Dat deed hij op karakteristieke wijze: door ze wit te wassen. Vietnam had volgens hem gewonnen kunnen worden als Amerikaanse soldaten ongestoord hun gang hadden kunnen gaan. En Watergate was een avontuur dat met de beste bedoelingen was aangegaan. Of die theorieën klopten deed er niet toe. Belangrijk was en is dat ze door een deel van de bevolking dankbaar werden ontvangen.

Amerikaanse onschuld

De basis van Reagans aantrekkingskracht lag niet zozeer in traumaverwerking als wel in – volgens critici ‘kinderlijke’ – trauma-ontkenning. De verheerlijking van Amerikaanse onschuld en hoop op een betere toekomst als electorale strategie. Kenners die hem wegzetten als oud, versleten, niet goed snik of tenenkrommend misten die kern van zijn band met de kiezers.

Zeker zo belangrijk zijn de twee hoofdstukken die Perlstein in The Invisible Bridge wijdde aan de opkomst van Nieuw Rechts. Georganiseerde onvrede kwam weliswaar tot bloei in de tweede helft van de jaren zeventig, maar de wortels ervan lagen in de eerste helft. Te beginnen in Boston en later in Charleston, in West Virginia. Het werd geleid door vrouwen die zich verzetten tegen, in Boston, de gedwongen integratie van wit en zwart in het openbaar onderwijs en, in Charleston, de seculiere lesstof, gericht op diversiteit, in het openbaar onderwijs. In een cruciale zin schrijft Perlstein dat Nieuw Rechts van zich deed spreken op plaatsen waar de electorale analisten ze rustig konden negeren, of hen als gekkies konden wegzetten.

Die veenbranden verspreidden zich na de verkiezing van Jimmy Carter in 1976. Het waren opnieuw vrouwen die de barricades van de contrarevolutie beklommen: tegen de acceptatie van homo’s in Miami en tegen de emancipatie van vrouwen in Alton, Illinois. Mannen sloten later aan, met hun eigen thema’s. Tegen belastingverhoging, tegen regulering van het bedrijfsleven, tegen vrije abortus en tegen de macht van de centrale overheid. Nieuw Rechts en Christelijk Rechts verenigden zich in The Moral Majority (1979), centrum van de coalitie die Reagan aan de macht bracht.

Wegkijken

Perlstein doet uitputtend verslag van deze ontwikkelingen, maar daar laat hij het niet bij. Hij is niet alleen een gerenommeerde historicus maar ook een gehaaide provocateur.

Een beroepsgroep moet het in het bijzonder ontgelden: journalisten en commentatoren, die de opkomst van die georganiseerde onvrede niet serieus namen. Wat lag meer voor de hand dan dat ze in die houding zouden volharden? In feite sloegen zij bij het verslag en de interpretatie van het nieuws per definitie de plank mis.

Machteloze woede, als gevolg van jarenlang wegkijken, negeren en ontkennen – de Amerikaanse intelligentsia blonken er volgens Perlstein in uit.

Nieuw is dat standpunt niet. De historica en journalist Frances FitzGerald stelde in haar essaybundel Cities on a Hill (1981) al vast dat de poortwachters van de informatieverwerking – journalisten, peilers en politici – inclusief zijzelf zich bij de verkiezingen van 1980 hadden laten verrassen door het stemgedrag van evangelicals.

Boerenkinkel

Het bagatelliseren van Reagan en het negeren, ridiculiseren of minachten van diens achterban had, volgens haar, grote gevolgen. Je kunt een politicus en een beweging immers pas doorgronden als je die serieus neemt.

Perlstein maakt dat verzuim meer dan goed. Geen speech van Reagan of hij besteedt er aandacht aan, niet zelden door er hele lappen uit te citeren. En geen ontwikkeling in de complexe opkomst van The Moral Majority of hij neemt die uitgebreid onder de loep.

Van zijn manische stijl en hypergrondige aanpak moet je houden. Die maken zijn boeken niet makkelijk te verteren. En geen verhaallijn of hij wordt onderbroken. Dat doet echter niets af aan de originaliteit of de relevantie van zijn betoog. Een klein voorbeeld, met grote gevolgen. In Reaganland voert hij de invloedrijke dominee Jerry Falwell Sr. op, die door de pers, uiteraard ten onrechte, werd weggezet als ‘boerenkinkel’. Hij stichtte een religieus imperium (de huidige Liberty University), met een eigen gedragscode, onderwijssysteem en gezondheidszorg voor de volgelingen en leerlingen. Die werden onder zijn leiding van de wieg tot het graf verzorgd. Een aanhanger van het verfoeide ‘seculiere humanisme’, bron van de verloedering van de samenleving, hoefde je nooit tegen het lijf te lopen, zodra je je aan Falwell overleverde.

Zeven kinderen

Falwell haatte het Hooggerechtshof. Dat drukte naar zijn overtuiging met een aantal arresten – met name op gebied van de verplichte integratie van zwart en wit in het openbaar onderwijs – zijn progressieve en goddeloze stempel op de samenleving. Het Hof, aldus Falwell, bestond uit ‘negen idioten’.

Reagan, die zijn steun goed kon gebruiken, verplichtte zich tijdens de campagne van 1980 mede onder zijn druk tot de benoeming van behoudende rechters. Die geschiedenis zou zich in 2016 herhalen. Donald Trump verzekerde zich toen van de cruciale steun van conservatieve evangelicals met zijn belofte om rechtse rechters tot het Hof te benoemen. Een belofte waar hij zich tot de ontsteltenis van progressief Amerika aan heeft gehouden.

Destijds besefte Reagan al uit welke hoek de wind waaide. Een maand voor de verkiezingen van 1980 hield hij een rede op Liberty University. ‘De regering’, aldus Reagan, ‘moet zich niet willen bemoeien met het gezin. De regering is geen ouder. Zij weet niet meer van de opvoeding van kinderen dan een ouder. Ik denk dat we God nooit uit het klaslokaal hadden moeten verbannen.’

Amy Coney Barrett, dinsdag ingezworen als rechter bij het Hooggerechtshof, vrome katholiek en werkende moeder van zeven kinderen, had het hem niet beter kunnen nazeggen.

Wie de eerste decennia van de opkomst van populistisch rechts in Amerika wil doorgronden kan niet om Perlstein heen.



Rick Perlstein: Reaganland. America’s Right Turn 1976-1980. Reaganland. America’s Right Turn 1976-1980. Simon& Schuster, 1107 blz. € 39,99 ●●●●●

Rick Perlstein: The Invisible Bridge. The Fall of Nixon and the Rise of Reagan. (2014) The Invisible Bridge. The Fall of Nixon and the Rise of Reagan. (2014) Simon & Schuster, 854 blz. € 19,99 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 oktober 2020