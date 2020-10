Polen protesteert

Sinds het Poolse Constitutioneel Hof - dat onder politieke controle staat van regeringspartij PiS - vorige week donderdag vrijwel alle abortussen in Polen ongrondwettelijk verklaarde, gaan tienduizenden mensen, jonge vrouwen voorop, dagelijks de straat op. Ze roepen om het aftreden van de regering, het uitbreiden van abortusmogelijkheden en een einde aan bemoeienis van de katholieke kerk met hun persoonlijke leven. Sinds 1993 was abortus in Polen alleen legaal bij verkrachting, incest, levensgevaar voor de moeder of zware afwijkingen aan de foetus. Het Hof schrapte die laatste optie - 98 procent van alle legale abortussen in Polen - omdat het om discriminatie zou gaan. Ondanks de coronamaatregelen, en politici die dreigen met gewelddadige escalatie, zwellen de protesten elke dag verder aan. Woensdag namen volgens de politie 430.000 mensen deel aan 410 verschillende demonstraties.