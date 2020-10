Oudere man omgekomen door mishandeling vijf aanvallers in Arnhem

Een 73-jarige inwoner van Arnhem is in de nacht van woensdag op donderdag overleden aan de gevolgen van een mishandeling. Dat meldt de politie donderdag. De man werd rond 21.15 uur in de Spijkerstraat bewusteloos aangetroffen en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden. Via Burgernet is een oproep gedaan om informatie te delen over het incident. De politie zegt op zoek te zijn naar vijf mensen die mogelijk betrokken zijn geweest bij de mishandeling. Volgens de Gelderlander gaat het om een groep jongeren, over het algemeen gekleed in het zwart.

Over de verdere toedracht van het incident is niets bekend. De politie vond ook een fiets midden op straat. Deze was vermoedelijk van het slachtoffer. Omdat het onderzoek naar de dood van de man in volle gang is, wil de politie donderdag niet ingaan op inhoudelijke vragen.