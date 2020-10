Op zoek naar een verdwenen vader

Als theatermaker Michaël Bloos al lang is begonnen met vertellen komt componist Lucas Kramer gehaast het podium op. Zonder verder commentaar neemt hij plaats achter zijn instrumenten, en net zo onnadrukkelijk verlaat hij de ruimte 75 minuten later weer, geruime tijd voor het einde van de voorstelling.

De ongrijpbare aanwezigheid van de muzikant is slechts een van de manieren waarop Bloos een gevoel van vervreemding inzet in Istanbul, bericht van de andere kant. Hij baseerde de voorstelling op de zoektocht naar zijn vader, die onder invloed van een psychose in het najaar van 2017 op reis in Istanbul verdween. Samen met zijn zus wordt hij geconfronteerd met onwelwillende autoriteiten en hun eigen nauwelijks te onderdrukken paniek, terwijl ze in de miljoenenstad de stappen van een verwarde man proberen te traceren.

Naast Bloos en Kramer staat Gillis Biesheuvel op het podium, die door de maker werd gevraagd om zijn vader te spelen. Het is een geïnspireerde castingkeuze: niet alleen is het weldadig om Biesheuvel in een ernstigere, kwetsbaardere rol te zien dan we van hem gewend zijn, ook fungeert hij op meerdere niveaus als een soort vaderfiguur voor Bloos, die hem als docent op zijn toneelopleiding ontmoette. Zo ontstaat er een ontroerende, kwetsbare relatie tussen de twee spelers, die ernstig de afwezigheid van de vader proberen op te vullen.

In eerste instantie worden de rollen omgedraaid: Biesheuvel speelt de zoon, terwijl hij vertwijfeld naar zijn vader zoekt, en Bloos reconstrueert de gedachten van zijn vader – tot het hem te veel wordt om zo dicht bij diens psychose te komen. Door Kramers ritmische, multi-instrumentale composities, de muzikale tekst van Freek Vielen en het intuïtieve spel van de acteurs wordt de afgrond van de waanzin voelbaar – en daarmee ook de angst van de zoon om in de voetsporen van zijn vader te treden.

Theater Istanbul, bericht van de andere kant door Michaël Bloos / Stichting Nieuwe Helden. Gezien 28/10, Frascati, Amsterdam. Tournee t/m 8/12. Info: Gezien 28/10, Frascati, Amsterdam. Tournee t/m 8/12. Info: stichtingnieuwehelden.nl ●●●●●