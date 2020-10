Om kwart over negen klonk er geschreeuw

“Doodgeslagen in de Spijkerstraat, vreselijk voor nabestaanden en wat erg ook voor heel Arnhem.” Het bericht dat burgemeester Ahmed Marcouch donderdagmiddag op sociale media plaatst, verwoordt wat veel bewoners van de Arnhemse Spijkerstraat denken.

Een 73-jarige buurtbewoner werd daar woensdagavond doodgeslagen. Donderdagavond hield de politie vijf jongeren aan die verdacht worden van de mishandeling. Het gaat om een achttienjarige en vier minderjarige jongens uit Arnhem en omgeving.

„Het is een afschuwelijke misdaad”, zegt Marcouch donderdagavond aan de telefoon. „Vreselijk voor deze man en zijn nabestaanden. De impact op de buurt is groot.”

Op de plek waar de man zo zwaar werd mishandeld dat hij later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed, worden bloemen gelegd en staan groepjes omwonenden in de regen bij elkaar. Politieagenten, op zoek naar getuigen, ondervragen iedereen.

Slachtoffer bebloed op straat

Mink en zijn buurman Adi (ze willen geen achternamen geven, want „het gaat hier om een moord”) kijken toe vanuit hun raam. Ze wonen allebei in een appartement op de begane grond van een monumentaal pand, pal tegenover de plek waar de mishandeling plaatsvond.

Mink zat te eten met zijn vriendin toen hij om kwart over negen geschreeuw hoorde. Hij rende op zijn pantoffels naar buiten, zag “een paar jongens” wegrennen en hun slachtoffer bebloed op straat liggen. Samen met zijn vriendin verleende hij eerste hulp. Adi kwam ook naar buiten nadat hij buiten hoorde schreeuwen. Vanochtend hoorden ze dat de man het niet heeft overleefd. Het komt hard aan bij de buurmannen, zeggen ze bij Mink thuis op de grote zwarte hoekbank waar een kitten van zeven weken („Baby”) de boel onveilig maakt. „Het is heftig”, zegt Mink. “Ik blijf het beeld van die man voor me zien.”

“Ik kom uit Amsterdam en ben hier komen wonen om de rust op te zoeken”, zegt Adi. „Dat is dus niet gelukt.”

„Ik laat mijn meisje ‘s avonds niet meer alleen naar de auto lopen”, zegt Mink. „Er lopen hier vage gasten rond.” Adi knikt. Hij laat zijn hoogzwangere vrouw liever ook niet meer alleen op straat als het donker is. „Het is een mooie straat met prachtige huizen en nette mensen, maar er lopen ook veel junkies en andere aso’s rond.”

Statige vooroorlogse panden

De Spijkerstraat is het hart van het Arnhemse Spijkerkwartier. Een diverse wijk met telefoonwinkels en geldwisselkantoren naast kunstgaleries en hippe café’s. De buurt ontsnapte aan de bombardementen in 1944 en staat daardoor als een van de weinige plekken in het centrum van Arnhem nog vol statige vooroorlogse panden. De huizen zijn gewild: beneden- of bovenwoningen gaan voor een half miljoen grif van de hand.

Dat was niet altijd zo. Tot oud-burgemeester Pauline Krikke er in 2006 een einde aan maakte, stond het Spijkerkwartier bekend om raamprostitutie, tippelzones en drugsoverlast. De prostituees verdwenen, maar een deel van de overlast bleef. De wijk scoort nog steeds hoog in de officiële misdaadcijfers en bewoners voelen zich er minder veilig dan in andere Arnhemse wijken. „We hebben in Arnhem een aantal wijken waar de leefbaarheid en de veiligheid onder druk staat. Het Spijkerkwartier is er daar een van”, zegt Marcouch, die de aanpak van criminaliteit gaat „intensiveren”. „Het is een gemengde wijk met veel studenten, veel verkamering en dus veel overlast. De afgelopen tijd waren er twee schietpartijen. Dat doet iets met het veiligheidsgevoel van bewoners.”

Roze roos

„Het is een prachtige buurt, misschien wel de mooiste van Arnhem”, zegt een jonge buurtbewoner die een roze roos neerlegt op de plek waar de 73-jarige man werd doodgeslagen. „Er wonen veel jonge gezinnen, de sfeer is goed. Maar als ik hier ‘s avonds loop na het uitgaan, vind ik het soms best schimmig. Er hangen junks rond en er is pas nog geschoten hier om de hoek. En na gisteravond… Poeh. Ik ben echt geschrokken.”

Of de dodelijke mishandeling verband houdt met buurtcriminaliteit is nog niet duidelijk. De vijf jongens die donderdagavond zijn aangehouden, worden de komende dagen verhoord. Over hun motief is nog niets bekend.