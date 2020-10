Mrs. America, even scherpe als schijnheilige ‘Tante Tom’ (●●●●●)

Hebben we een grondwet om persoonlijke problemen op te lossen? Zo begint de Amerikaanse Phyllis Schlafly, halverwege de serie Mrs. America, haar messcherpe betoog. Het is het jaar 1973 en de conservatieve activiste neemt het in een debat op tegen feministe en schrijfster Betty Friedan. Het onderwerp waar ze over bekvechten: het Equal Rights Amendment. Dit voorstel tot wijziging van de grondwet om de gelijkheid voor vrouwen te garanderen, noemt Schlafly misleidend. „ERA zal jullie persoonlijke problemen niet oplossen. Het brengt je geen gelukkig privéleven. Het zal je man er niet van weerhouden je op middelbare leeftijd te dumpen voor een jonger model (…). Er is geen wetgeving te bedenken voor algemeen medelijden voor de vrouw van middelbare leeftijd.”

Bij die laatste opmerking knapt er iets in Friedan. De schrijfster van The Feminine Mystique – haar boek gaf in de VS aanzet tot de tweede feministische golf – bijt Schlafly toe dat ze een ‘Tante Tom’ is: een verraadster van haar sekse en „een heks die ze op de brandstapel wil gooien”.

Die laatste opmerking komt Friedan duur te staan. Ook al is de zaal van de Illinois State University gevuld met ERA-aanhangers, Schlafly komt als winnaar uit het debat.

Het twistgesprek – dat ook werkelijk heeft plaatsgevonden en opnieuw in 1976 - is een van de vele geslaagde scènes in Mrs. America, de historische miniserie van FX Networks en sinds deze maand te zien bij Ziggo. Niet alleen het leven van de conservatieve Schlafly – een sterke rol van Cate Blanchett – wordt uitgediept, in negen aflevering worden alle kanten van de Amerikaanse vrouwenbeweging uitgelicht. Dat doen de makers – het script is afkomstig van schrijfster Dahvi Waller ( Mad Men) – met behulp van historisch archiefmateriaal en door Schlafly’s ‘tegenstanders’ – waaronder Friedan, journaliste Gloria Steinem (Rose Byrne) en de eerste zwarte vrouwelijke presidentskandidaat Shirley Chisholm (Uzo Aduba) – een prominente rol te geven.

In tegenspraak

Wat meteen duidelijk wordt in deze, tot in de puntjes verzorgde seventies-serie, is de complexiteit van de strijd rond vrouwenrechten. Niet alleen staan deze vrouwen tegenover elkaar, ze strijden ook met zichzelf. Blanchett maakt van Schlafly, als aanvoerder van de ‘Stop ERA’-campagne, een krachtige, rationele vrouw die in stilte haar ware ambities wegdrukt. Terwijl ze beweert dat de rol van de vrouw nog altijd achter het aanrecht is, zijn haar persoonlijke aspiraties daarmee in tegenspraak. Een verwijt dat ze terecht naar het hoofd krijgt geslingerd. Zo zegt Friedan tijdens hun twistgesprek: „Je zegt dat de plek van de vrouw thuis is. Ondertussen reis jij het land af en keurt ons af omdat wij carrièremogelijkheden voor vrouwen willen. Daar kan ik niet tegen: de schijnheiligheid.”

Niet alleen Schlafly jaagt onvervulde dromen na, ook anderen worstelen. Zo zien we hoe Friedan, gescheiden van haar man, gekweld wordt door eenzaamheid en gebrek aan erkenning. En hoe de feministische politica Bella Abzug – die in 1970 een zetel in het Congres veroverde – tevergeefs het seksisme op ‘de Hill’ probeert te bestrijden.

Je kunt denken: tja, wat moeten we met die achterhaalde strijd in het huidige #MeToo-tijdperk? Maar de serieproducent FX begreep maar al te goed dat de thema’s van toen nu nog steeds doorwerken op de politieke agenda. Door de opstand die Schlafly onder conservatieve vrouwen wist te ontketenen, werd de ERA uiteindelijk door te weinig staten geratificeerd om de wijziging erdoor te krijgen. Bovendien gebruikte Schlafly, van oorsprong defensiedeskundige, de strijd over gelijkheid om een uitvoerige lijst op te stellen van vrouwen die een conservatieve kandidaat als Reagan wilden steunen – en met succes. Daarnaast richtte ze in 1972 het Eagle Forum op, een ultraconservatieve actiegroep die nog steeds traditionele gezinswaarden verdedigt.

En dat is nog niet alles, want nu, aan de vooravond van de Amerikaanse verkiezingen treedt er misschien wel een nieuwe Schlafly op de voorgrond. Nu afgelopen maandag een meerderheid in de Senaat heeft ingestemd met de benoeming van de conservatieve Amy Coney Barrett als nieuwe rechter in het Hooggerechtshof, kan de vrouwenbeweging het zwaar te verduren krijgen. Met zes conservatieve opperrechters, en maar drie progressieve, kunnen zaken als het homohuwelijk en abortus opnieuw een heet hangijzer worden.

Het maakt, kortom, Mrs. America juist interessant. En hoe controversieel en politiek incorrect Schlafly’s opvattingen ook zijn („Deugdzame vrouwen hebben zelden last van onwelkome seksuele voorstellen”), je kunt niet anders dan ook bewondering hebben voor haar snelle brein en vastberadenheid. Voor haar geldt wat ze uiteindelijk zelf over alle vrouwen beweert: „Ze zijn als theezakjes. Je kent hun kracht niet totdat ze in heet water terechtgekomen.”

Serie Mrs. America, 9 afl. van 50 min. Ziggo. ●●●●●