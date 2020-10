Leider Starmer zet voorganger Jeremy Corbyn uit Labourpartij

Labourleider Keir Starmer heeft zijn voorganger Jeremy Corbyn geschorst en ook voorlopig uit de Lagerhuisfractie gezet. Reden daarvoor is dat Corbyn zich verzet tegen de conclusies van het onderzoek door de Britse mensenrechtencommissie EHRC, waarin staat dat er onder zijn leiding (2015-2020) veel te slap is opgetreden tegen antisemitisme binnen de partij.

Het langverwachte rapport over antisemitisme binnen de Labourgelederen is donderdag uitgekomen. De conclusie: de partijleiding deed de afgelopen jaren veel te weinig tegen het discrimineren en intimideren van onder meer Joodse partijleden.

De EHRC, de belangrijkste onafhankelijke diversiteits- en mensenrechtencommissie in het Verenigd Koninkrijk, concludeert dat er zeker op drie punten ‘onwettig’ werd gehandeld. Er was politieke bemoeienis met klachten over antisemitisme, de afhandeling werd gedaan door slecht getrainde medewerkers en er was soms sprake van intimidatie.

De huidige Labour-leider Starmer noemt deze donderdag „een dag van schaamte”, vanwege de bevindingen. Hij zegt de partijcultuur zo snel mogelijk te willen veranderen, iets wat hij al beloofde bij zijn aantreden eerder dit jaar.

Beschuldigingen

Het rapport raakt vooral de periode onder de vorige leider, Jeremy Corbyn. Die ruimde begin dit jaar het veld na een historische verkiezingsnederlaag. Zijn leiderschap werd sinds 2015 gekenmerkt door beschuldigingen van antisemitisme. Zo klaagden Lagerhuisleden met een Joodse achtergrond over stelselmatige pesterijen binnen lokale afdelingen, onder wie de uiteindelijk naar de LibDems vertrokken Luciana Berger.

Volgens Corbyn zelf deed hij wel degelijk genoeg om dergelijke zaken aan te pakken. Hij zou vooral het mikpunt zijn omdat hij zich al decennialang inzet voor de Palestijnse zaak, zo is vaak gesuggereerd.

Corbyn blijft zich ook nu verzetten tegen de conclusies van de EHRC. Volgens hem worden die om politieke redenen overdreven. Vanwege die reactie is hij door Starmer geschorst als partijlid en uit de Lagerhuisfractie van Labour gezet, waarmee de huidige leider wil aantonen dat het onderwerp hem menens is.

Labour wil naar aanleiding van de EHRC-bevindingen eigen onderzoek doen en tot die tijd blijft de schorsing in ieder geval van kracht. De vraag is echter of Corbyn ooit nog terugkeert als lid, omdat de centristische Starmer de uiterste linkervleugel van de partij, waar Corbyn ook toe behoort, al enige tijd op een zijspoor aan het zetten is.

