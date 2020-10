Kleurloos CDA mist de boot

Het Amerikaanse kabinet van anti-multiculturalist Donald Trump bevat meer culturele diversiteit dan de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Er is een Afro-Amerikaanse en een Aziatisch-Amerikaanse minister en eerder zat er een ‘Latino’ minister in Trumps regering. In Nederland wachten we nog op de eerste biculturele staatssecretaris of minister van CDA-huize.

Dave Ensberg-Kleijkers was in 2012 kandidaat-Kamerlid voor het CDA. Hij is directeur-bestuurder van Jantje Beton.

Anders dan Trump streeft het CDA echter wel het ideaal van een veelkleurige, brede volkspartij na en zegt het een afspiegeling te willen zijn van de (multiculturele) samenleving. „Ik wil dat we een partij zijn van gewone mensen”, zei partijleider Hugo de Jonge begin dit jaar nog in NRC. Ook voor „de mensen in Rotterdam-Zuid”. Mooie woorden, maar daden blijven achter.

Van de 240 mensen die solliciteerden naar een plek op de kandidatenlijst hadden er veertien een migratieachtergrond. Vier van hen staan op de kandidatenlijst, waarvan slechts één op een verkiesbare plek. Terwijl Afro-Nederlanders in dit tijdperk van ‘Black Lives Matter’ schreeuwen om politieke representatie, is er geen enkele Surinaamse of Antilliaanse Nederlander te vinden op de kandidatenlijst. En dat was bij de vorige verkiezingen van 2017 ook al het geval. „Ze solliciteren niet!”, is dan de primaire reactie binnen de partij. Dat is deels waar. Maar ligt het uitblijven van sollicitatiebrieven van biculturele CDA’ers enkel aan henzelf of toch ook aan de partij?

Partij van boeren en witte Nederlanders

Het CDA is meer dan ooit een partij van dorpen, boeren en witte Nederlanders. En dat in een land dat meer en meer verstedelijkt en verkleurt. In 2019 behaalde het CDA de slechtste verkiezingsuitslag ooit bij provinciale verkiezingen. Een evaluatiecommissie concludeerde vervolgens dat het „het CDA vooral een offensief [moet] starten om ook weer herkenbaar en aantrekkelijk te worden in de grote en middelgrote steden […]. Om die brede volkspartij te zijn, moeten we nu kiezen voor een inhoudelijk perspectief, inspirerende boegbeelden. […] Er moet meer aandacht komen voor […] talentvolle kandidaten uit steden en meer focus op verscheidenheid: vrouwen, jongeren, biculturele kandidaten, etc.”

Met dit evaluatierapport is niets gedaan. Het ontbreekt aan een gevoelde urgentie vanuit de politieke top. Ondertussen voelen steeds meer biculturele CDA’ers zich minder thuis in de partij, onder andere ook vanwege de opvattingen op het gebied van immigratie en integratie. Door bovendien de derde plek op de kandidatenlijst beschikbaar te stellen voor een van de architecten van de Brabantse samenwerking met het in mijn ogen racistische Forum voor Democratie, geeft de partijtop een duidelijk signaal af.

Op naar een veelkleurige volkspartij

Veel biculturele Nederlanders zijn religieus en voelen zich van oudsher thuis bij een confessionele en waarden-gedreven partij als het CDA. Denk aan islamitische Nederlanders en de grote groep christenen met een migratieachtergrond in grote steden. Niet gek dus dat in 1994 maar liefst 37 procent van de Turkse Amsterdammers op het CDA stemde. Hoe nu verder? Drie concrete voorstellen.

Veranker in het verkiezingsprogramma een positieve, inclusieve en enthousiasmerende visie op de multiculturele samenleving. Geen gehuil meer over ‘de mislukte multiculturele samenleving’, maar een verheffende boodschap van ‘Wir schaffen das’. Ten tweede is er acute noodzaak voor scouting van bicultureel politiek talent. Het werven, binden en boeien van biculturele Nederlanders als lid en hen vervolgens goed begeleiden en coachen richting een politieke functie – op alle niveaus. Ten slotte is het organiseren van een veelkleurige volkspartij simpelweg chefsache. Dit is een taak van partijvoorzitter en politiek leider. Zij moeten continu uitstralen dat dit een topprioriteit is en daar in woord en daad aan werken, samen met CDA-leiders op provinciaal, lokaal en Europees niveau.

‘Willen’ staat in dit geval gelijk aan ‘kunnen’. Het CDA kan opnieuw de grootste politieke partij van Nederland zijn, waarin alle soorten Nederlanders zich in kunnen herkennen. Maar wil de partijtop dat ook?