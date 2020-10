‘Kinderen geëxecuteerden in Nederlands-Indië lopen vergoeding veelal mis’

Kinderen van mannen die in de jaren veertig door Nederlandse militairen werden geëxecuteerd in toenmalig Nederlands-Indië, dreigen veelal niet in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. Dat bevestigt hun advocaat Liesbeth Zegveld donderdag naar aanleiding van berichtgeving door dagblad Trouw. Door een „juridisch trucje” in de schikkingsregeling die de regering eerder deze maand bekendmaakte, komt de staat mogelijk onder betaling van de vergoeding aan de meeste nabestaanden uit, stelt Zegveld.

Vorige week werd bekend dat deze kinderen een schadevergoeding van 5.000 euro kunnen claimen. Wel moeten zij kunnen aantonen dat hun vader werd geëxecuteerd. Ook staat in de schikkingsregeling dat de kinderen het verzoek moeten indienen „binnen een redelijke termijn”. Volgens Zegveld is dit een truc, omdat dit in juridische termen binnen twee jaar betekent. Alleen degenen die vanaf oktober 2018 weten dat ze kind zijn van een door een Nederlandse militair geëxecuteerde man, of degenen die dat eerder wisten en binnen twee jaar een zaak tegen de staat aanspanden, maken volgens haar kans op de schadevergoeding.

Zegveld zegt dat de Stichting Nederlandse Ereschulden, die zich inspant voor de slachtoffers, veel slachtoffers al jaren geleden op de hoogte heeft gebracht. Het lukte in de meeste gevallen niet om deze zaken binnen twee jaar voor te leggen aan de rechter. Daarvoor is de stichting te klein en de zaken te complex, aldus Zegveld. Volgens haar valt „bijna 99 procent” van de kinderen van geëxecuteerde militairen niet onder de nieuwe regeling. „Mensen die bijvoorbeeld in 2013 door de stichting op de hoogte zijn gebracht en waarvan de zaak in 2017 ingediend werd bij de rechtbank, maken nu geen kans op vergoeding.”

Niet voor iedereen

De staat hield jaren vol dat de kinderen geen recht hadden op een vergoeding, omdat de executies verjaard waren. Eerder dit jaar kende de rechtbank de schadevergoeding van 5.000 euro toe aan drie kinderen die Zegveld bijstond. Daarop besloot de staat niet verder te procederen, maar met een algemene schadevergoedingsregeling te komen. Met dit trucje komt de staat hier nu toch onderuit, zegt Zegveld. „In deze zaak is geschikt voor die drie kinderen, maar we kunnen het geen regeling voor iedereen noemen.”

Het ministerie van Defensie laat weten dat de staat „niet kan vooruitlopen op de beoordeling van individuele aanvragen die onder de regeling worden ingediend.” Hoe groot de groep is die nu geen vergoeding krijgt, kan het ministerie niet zeggen.