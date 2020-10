Kansspelautoriteit beboet maker videogame FIFA om gokelementen

De Nederlandse Kansspelautoriteit mag Electronic Arts (EA), de maker van de populaire voetbalvideogame FIFA, een dwangsom opleggen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag bepaald. De Kansspelautoriteit (Ksa) had twee dochterbedrijven van EA in 2019 ieder al dwangsommen opgelegd van maximaal 5 miljoen euro voor een overtreding van de Wet op de kansspelen. In het voetbalspelletje FIFA zitten volgens de autoriteit elementen die kunnen leiden tot kansspelverslaving.

Het gaat daarbij om de zogeheten loot boxes. Dat zijn pakjes met voetballers die het team van een gamer beter kunnen maken. Een gamer weet van tevoren niet wat er in de pakjes zit en heeft ook geen invloed op de uitkomst. Een gamer kan - met echt geld - zoveel pakjes kopen als hij of zij wil. Omdat de voetballers in de loot boxes verschillen in waarde, kan de uitkomst gezien worden als een prijs. Ook kunnen gamers spelers en pakjes verhandelen. Dit alles is volgens de Ksa een overtreding van de Wet op de kansspelen.

De Ksa heeft in de afgelopen twee jaar meerdere gamemakers benaderd vanwege gokelementen in videospelletjes. EA gaf uiteindelijk geen gehoor aan de oproep van de autoriteit om de loot boxes te verwijderen. Daarom legde de Ksa de spelbouwer de dwangsom op. EA voerde bezwaren aan, maar die zijn volgens de rechter ongegrond.

In Nederland wordt FIFA door zo’n 1,5 miljoen gamers gespeeld. Wereldwijd zouden er rond de 120 miljoen online-spelers zijn van de verschillende FIFA-edities. EA brengt ieder jaar in het najaar een nieuwe versie van de videogame uit.