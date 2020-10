Kabinet, onderschrijf dat verbod op kernwapens

De atoombommen in 1945 op Hiroshima en Nagasaki kostten aan meer dan 200.000 mensen het leven. Zo’n ongekende massavernietiging moeten we nooit meer willen. Dat vond ook Honduras dat afgelopen weekend als vijftigste land het verdrag tot het verbod op kernwapens ratificeerde. Hierdoor treedt de overeenkomst in werking en gaat het kernwapenverbod in januari aanstaande in.

Bas Bijlsma is oud-diplomaat en onafhankelijk adviseur op het gebied van internationale vrede en veiligheid.

Als land van vrede en internationaal recht mag Nederland hier niet bij achterblijven. Volgens opinieonderzoek zijn twee op de drie Nederlanders er voor. Daarnaast verplichten bestaande internationale afspraken de regering de ambitie hoog te houden en alles te doen om kernwapenarsenalen te ontmantelen.

Een van die afspraken is het Non-proliferatieverdrag uit 1968. Dit verplicht Nederland en kernmachten als de VS en Rusland om toe te werken naar „complete [nucleaire] ontwapening”. Het stelt daar alleen geen tijdslimiet voor. Het gevolg: 52 jaar later zijn er wereldwijd nog steeds naar schatting 13.410 kernkoppen in omloop.

En in plaats van afbouwen, constateert de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV), in een door de regering verzocht advies, dat kernmachten hun arsenalen moderniseren, uitbreiden en „niet alleen aan het begin van een kostbare ronde in de nucleaire wapenwedloop lijken te staan maar mogelijk ook de drempel voor eventueel kernwapengebruik verlagen”.

Onderhandelen zonder resultaat

De tijd van eindeloos onderhandelen zonder resultaat moet dan ook voorbij zijn. De situatie wordt simpelweg te gevaarlijk. Daarom ontstond het idee voor een kernwapenverbod dat wel heldere tijdspaden naar complete ontwapening verplicht stelt. Want hoewel er slechts 9 kernmachten zijn, zijn we allemaal de dupe in het geval van een kernoorlog. Na pittige onderhandelingen kreeg de internationale coalitie voor de afschaffing van kernwapens (ICAN) het in 2017 voor elkaar een kernwapenverbod op tafel te leggen. Ze kregen hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede. Maar hoewel Nederland aan tafel zat bij de totstandkoming en 122 landen voorstemden, was Nederland het enige land dat tegenstemde.

Een van de belangrijkste bezwaren van de regering is dat ondertekening van het kernwapenverbod niet verenigbaar zou zijn met verplichtingen als NAVO-bondgenoot. In de kern is de NAVO namelijk een nucleaire alliantie om zo vijanden af te schrikken. Maar nu kernmachten de drempel voor inzet van kernwapens zelfs lijken te verlagen, vergroot nietsdoen de kans op een kernoorlog. De opstelling van de NAVO dat het een nucleaire alliantie is zo lang er kernwapens in de wereld zijn, mag dan ook nooit leiden tot een ontwapeningsimpasse.

En dat hoeft ook niet. Ondertekening van het kernwapenverbod zou een goede stap zijn. Zelfs al zou het verdrag in strijd zijn met Nederlandse NAVO-verplichtingen, dan nog kan het kabinet besluiten het verdrag wel te ondertekenen maar nog niet te laten ratificeren. Dan geef je wel het juiste signaal aan de internationale gemeenschap en kan Nederland gelijk doorpakken op het moment dat alle obstakels binnen de NAVO voor ratificatie zijn weggenomen.

In de tussentijd zal ook het toekomstige strategische belang van nucleaire afschrikking waarschijnlijk afnemen. De oorlogsvoering verandert namelijk ingrijpend als gevolg van technologische ontwikkelingen, zoals de recent gepubliceerde Defensievisie 2035 stelt. Hierdoor kunnen ouderwetse wapensystemen, zoals kernwapens, op termijn overbodig worden. Innovatieve afschrikking van vijanden, bijvoorbeeld via cyberspace, kan in potentie zelfs beter, gerichter en daarmee humaner.

De ervaring leert

Tenslotte leert de ervaring met vergelijkbare verdragen – zoals het verbod op biologische en chemische wapens, landmijnen en clustermunitie – dat na verloop van tijd ook de meeste landen in het bezit van die wapens aan boord kwamen. Het kernwapenverbod kan hetzelfde effect hebben op de kernmachten.

Behalve ondertekening van het kernwapenverbod kan het kabinet ook andere concrete stappen zetten. Naast intensivering van de diplomatieke inzet op ontwapening en wapenbeheersing is het ook goed de kernwapentaak van de F-16 en zijn vervanger de F-35 te schrappen. Daardoor verdwijnt de mogelijkheid nucleaire vrije-valbommen af te werpen die toch minimaal bijdragen aan de afschrikking van vijanden.

Ook kan Nederland, net als Duitsland, meer openheid geven over de waarschijnlijke opslag van Amerikaanse kernwapens op ons grondgebied. Dit maakt een fatsoenlijk debat en een degelijk democratisch besluit mogelijk over de aanwezigheid van kernwapens in ons land. Dat is des te belangrijker als de aanwezigheid van deze kernbommen in Nederland de reden zijn voor frictie tussen ondertekening van het kernwapenverbod en de Nederlandse NAVO-verplichtingen.

Kortom, het is hoog tijd dat het kabinet meer ambitie toont door het kernwapenverbod te onderschrijven. Alleen zo kunnen we een doorbraak forceren en de ontluikende kernwapenwedloop ombuigen in ontwapening. Dit zijn we als land van vrede en internationaal recht aan onze stand verplicht.