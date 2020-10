Ik lag op een zomerse nacht niet in mijn bedje maar in de buik van een walvishaai. De vraag hoe het is een walvishaai te zijn, en in de zee te wonen, deed mij in dit kunstwerk van veertigduizend aan elkaar gelaste vishaken klimmen, vastgehaakt aan een plafond in een loods in de Amsterdamse Houthavens.

In de buik lag een bedje van schapenvacht en kussens voor me klaar. Als een vriendelijk harnas sloot de buik zich om me heen. Het was alsof al die haken – haken die eigenlijk pijn en dood in zich dragen – eerder en elders druppels endorfine opgehengeld hadden. Ik lag enorm gelukkig te zijn, al mijn verlangens waren stilgevallen. Ik wilde alleen maar dit, hier. Misschien dat de euforie zo groot was omdat de walvishaai zelf zo groot was (twaalfeneenhalve meter), en ik zo klein, en ik dus weer even kind mocht zijn.

Waar kwam al dit geluk vandaan? Die vishaken hadden helemaal niet elders liggen dobberen in een badje endorfine. In een paradijselijke en gezonde zee vol leven. Die zee bestaat niet meer. De enige zee die ze kenden was een leeggeviste zee, met geamputeerde haaien op een zeebodem vol troep, eilanden van plastic, en drijvende visnetten met verstrengelde en naar adem happende vissen erin.

Wil je de walvishaai zien?

Ga online naar het werk van Vincent Mock ofnaar de Amsterdamse Houthavens, waar zijn werk in Awarehouse hangt. Je kunt zonder uitnodiging of ticket naar binnen. Of hou je ogen open voor de geboorte van de tweede walvishaai, die met de oceaanbeschermers van Sea Shepherd de wereld over zal gaan om aandacht te vragen voor de bescherming van haaien. Awarehouse, Danzigerkade 14-15, Amsterdam. vincentmock.com

De walvishaai hangt nu in een groot open gebouw ergens in de Amsterdamse Houthavens, maar toen ik haar – dit exemplaar moet wel een vrouwtje zijn – leerde kennen hing ze nog in een loods, de werkruimte van haar schepper, de door de natuur geobsedeerde kunstenaar Vincent Mock. Ze hing daar zoals een goed boek op je nachtkastje ligt. Van goede fictie wil je niet scheiden, want goede fictie duidt de werkelijkheid beter dan de werkelijkheid zelf. Zo moest deze walvishaai ook verzonnen worden om gezien te worden, want haaien zijn in een rap tempo aan het uitsterven.

Dus even wat non-fictie over de walvishaai. Net als een haai behoort hij tot de vissensoort. Maar net als de walvissen behoort hij tot de vriendelijke reuzen van de zee – en eet hij alleen maar plankton.

Rond middernacht kroop ik haar brede ovale mond in en liet mij naar binnen slokken. Het was zeer Jonas in de walvis. Eenmaal binnen wiegde ik op het gewicht van mijn eigen bewegingen heen en weer. Bewegingen due waren als zachte, vriendelijke golfjes. Het was donker en ik dronk wat cacao. Ergens in de verte scheen het felle licht van een nooduitgangbordje.

Het decor had, zo op dit tijdstip, iets weg van een slechte horrorfilm en even schoot dat witte masker van de film Scream aan mijn ogen voorbij. Ik ging liggen en de loods veranderde geleidelijk in een zee. Rechts van mij zwommen een hamerhaai en een mako, ook zij bungelden zachtjes aan het plafond. Links was er niks. Nothingness. Misschien omdat niks ook alles is, werd ik zelf ook niks en alles tegelijk – en de buik van de walvishaai een plek van onafgescheidenheid, oei lelijk woord, maar het betere ‘eenheid’ is zo opgebruikt en vol esoterie.

Ik beleefde wat een walvishaai vermoedelijk zelf beleeft, niet één walvishaai te zijn maar met alle andere walvishaaien in de zee walvishaaien te zijn, iets wat ik me voorstel als het leven zelf zijn. Dat is best prettig voor een Amsterdamse atheïst die het leven gegeven is, en dus een leven hééft en zich er daarom toe moet verhouden: praktisch en filosofisch, in plaats van het gewoon gedachteloos te zíjn en er niks mee hoeven doen. De kwestie van een identiteit en een btw-nummer, terwijl je gedachten en zielenroerselen hebt die steeds weer uitkomen op een plek waar beide helemaal niet bestaan.

Foto Niels Blekemolen

Hier doen sommige mensen heel makkelijk over. Ik niet. Misschien dat ik me daarom zo thuis voelde in de buik van de walvishaai; er was even niks om me over te verbazen. En misschien ook dat er daarom zoveel geluk was. Even had ik niet een leven, maar smolt ik ermee samen. Vincents walvishaai = stairway to heaven?

De cacao hield me ergens tussen wakker en lichte slaap in. De hele nacht door waren er korte plezierslaapjes die begonnen met ‘wow ik lig in een walvishaai’ en eindigden met ‘wow ik lig echt in een walvishaai’. Dankzij al die kleine slaapjes duurde de nacht lang, hij bleef maar duren en toch duurde hij niet lang genoeg. Het werd licht, Vincent kwam halverwege de ochtend binnenlopen en ik wilde blijven liggen.

We namen, heel toepasselijk, een duik in het water rond zijn loods. Nu slaap ik weer in een bed of op een matrasje voor de haard – op de grond dus. Er zijn geen golfjes, geen haaien, er is ook geen zee. Maar de walvishaai is er wel nog. Vastgehaakt in de tijd.