Femmetje de Wind: ‘Ik ben joods op mijn manier’

Femmetje de Wind (46), donkerbruine krullen, blauwe ogen, viert de sabbat en kent de taal van de Thora. Haar vader – „zijn nagedachtenis zij tot zegen” – heeft haar opgevoed en ingewijd in de tradities van zijn voorouders. Daar hoorden ook zijn angsten bij en het verdriet om het verlies van zijn familie, hij was, als 21-jarige, aan de dood ontsnapt door uit de trein naar Westerbork te springen.

Maar wat hij niet aan haar kon doorgeven was het recht zich joods te noemen. Alleen met een joodse moeder mag een kind zich joods noemen en de moeder van Femmetje de Wind is niet joods, dus strikt genomen – en in sommige kringen wordt dat héél strikt genomen – is zij dat ook niet. Voor haar ‘soort’ bestaat een term die klinkt als een scheldwoord. „Ik ben een vaderjood.”

Ze zegt het nu heel opgewekt, maar lang heeft ze zich „belast en belasterd” gevoeld, zegt ze. Dat ze eigenlijk een „half-fabrikaat” was en „onvolmaakt”, begreep ze pas toen ze naar de middelbare school ging, het Vossius Gymnasium in Amsterdam, waar veel joodse kinderen uit Buitenveldert en Amstelveen op zitten. Eerst was het een „warm bad” na haar basisschool in Duivendrecht waar ze de enige „Anne Frank” was. Ze kreeg een vriendje. „Hij zei: later kunnen wij natuurlijk niet trouwen. Huh? Hoezo? Hij: omdat je niet joods bent. Niet-joods?” Ze was veertien en aan trouwen dacht ze niet, toch was ze diep geraakt door de afwijzing om wat ze niet was.

De rekening

@7 Scheldestraat 92, Amsterdam 2 geitenkaas salade (meenemen) 31, 00 2 acai/banaan (meenemen) 12,00 Totaal 43, 00 euro

Vlakbij haar middelbare school van toen halen we een salade in een kartonnen bakje af, en op een bank bij een druk verkeersplein eten we die met kartonnen mes en vork op. Femmetje de Wind was bedenker en uitgever van tijdschriften Jackie en Wendy en is nu zelfstandig media-adviseur en schrijver. Toen ze wél toe was aan trouwen, op haar 22ste, was dat met een joodse man. Zij studeerde nog – kunstgeschiedenis en rechten –, hij was 12 jaar ouder, en een succesvol handelaar in zeventiende-eeuwse kunst. Ook hij wenste zich een joodse vrouw, om daar ‘echte’ joodse kinderen mee te krijgen. Zij heeft toen besloten het „probleem” van haar onvolmaaktheid definitief op te lossen.

Daarover, over de onmogelijke liefde tussen een vaderjodin en een orthodoxe man, en hun uitweg om toch tot een huwelijk te komen, schreef ze de roman Het beloofde leven. Net als zij vertrekt de hoofdpersoon naar Israël om daar voor het Hooggerechtshof van Jeruzalem halachisch joods te worden.

Ultra-orthodox

Het boek leest als een filmscript, en lijkt qua thema op Unorthodox, maar dan omgekeerd. In deze bestseller van Deborah Feldman – en de gelijknamige Netflix-serie gebaseerd op het boek – probeert een jonge vrouw zich te ontworstelen aan haar ultra-orthodoxe familie, in Het beloofde leven geeft een jonge vrouw haar vrije leven juist op om ‘erbij’ te horen. Een gioer doen, zoals de procedure van joods-worden heet, is niet makkelijk. De kandidaat moet vroom leven, en zich onderwerpen aan de 613 ver- en geboden, en uiteindelijk besluit de rabbijnse rechtbank over toelating of niet. In Nederland kan het zomaar tien jaar duren, in Israël gaat het sneller.

Femmetje de Wind nam haar intrek in de Machon Ora meisjes-jeshiewe (Talmoedschool voor ongehuwden) in Jeruzalem. Ze hoopte zich daar onder te dompelen in het joodse leven, maar ze trof, net als de hoofdpersoon in het boek, een wonderlijke mix aan van immigranten uit Peru, Filippijnen met „nul joodse wortels” en gelukszoekers die joods worden vooral zagen als vrijbrief om zich in Israël te vestigen. Volgens de wet mag iedereen die joods is in Israël wonen, en dat geldt ook voor wie joods wórdt.

Voor de orthodoxie blijf je een nepjood

Nou was de moeder van Femmetje de Wind ook ‘uitgekomen’, zoals dat heet. „Mijn vader had bedacht dat hij zijn kinderen een joodse opvoeding wilde geven.” Dus maakte haar moeder zich de joodse wetten en tradities eigen en werd erkend door een rabbijn van de liberale gemeente. „Zij was de drijvende kracht achter sabbat vieren op vrijdagavond, zondag naar joodse les.” Maar voor de orthodoxe stroming telt dat allemaal niet. „Als het erop aankomt, hoor je er niet bij.” Onderling trouwen, begraven, het recht om ‘echt’ joodse kinderen voort te brengen: „Voor de orthodoxie blijf je een nep-jood”.

Haar vader, zegt ze, was héél trots op zijn afkomst. „Zelf gaf hij af op de liberale sjoel – dat was niet het echte werk. Vrouwen met talles (gebedskleden)? Beláchelijk. Hij minachtte de lichte variant. Maar ondertussen trouwde hij wél met een niet-joodse vrouw. Die dubbele moraal zie je veel: vrijzinnig leven, maar als het erop aankomt orthodox denken. Geen bracha (zegening) uit je hoofd kennen, maar wel trouwen in de sjoel.”

En zij zat als meisje verstrikt in de verwarring. Mee naar de joodse disco Dizengoff, maar toen ze zich had ingeschreven voor het weekendkamp werd haar vader gebeld: zijn niet-joodse dochter mocht niet mee. „Ik hoorde hem schreeuwen aan de telefoon: Zestig jaar geleden had ze wél mee gemogen, naar élk kamp.”

Ze snapt dat er regels moeten bestaan, zegt ze. „Het jodendom bestaat nog dankzij die tradities en de wetten.” Maar déze regel dat uitsluitend de moederlijn bepaalt wie joods is en wie niet, stamt uit de Romeinse tijd toen het vaderschap niet onomstotelijk bewezen kon worden, en dat kan, zegt zij, met dna-techniek nu wel. „Je hebt idiote gevallen van kinderen met drie joodse grootouders, die zich niet joods mogen noemen.” Het zorgt voor „pijn en leed” binnen gezinnen en dat komt bovenop het leed veroorzaakt in de Tweede Wereldoorlog. „Bij ons thuis werd er geen dag niet over de oorlog gepraat.”

Vechten

Haar vader had vanaf zijn onderduikadressen bij het verzet gezeten. Na de oorlog werkte hij voor de politieke recherche. „Hij heeft Seyss-Inquart [Rijkscommissaris] nog helpen oppakken.” In haar ogen was hij een held. „Strijdlustig, dapper, voor niemand bang. Hij zou zich nooit meer klein laten krijgen. Vechten tegen de Duitsers, tegen oorlogsmisdadigers, en later tegen zichzelf en ons.” De ellende van trauma’s is, zegt ze, dat „loochening van pijn” ervoor zorgt dat de pijn blijft bestaan. Soms generaties lang.

Hij was trots, zegt ze, dat zij en haar jongere zusje na een jaar joods verklaard werden door het Beet Dien (de rabbijnse rechtbank). „Ik wílde hem ook trots maken.” Dus voor wie deed ze het dan? Voor haar vader, haar verloofde, of zichzelf? „De liefde voor een man bracht me ertoe, maar uiteindelijk was het voor mezelf. Ik wilde mijn onvolmaaktheid, de voortdurende afwijzing, niet aan mijn toekomstige kinderen doorgeven.” Ze deed het, maar „onder protest”. „Natuurlijk vond ik het belachelijk dat ik niet geaccepteerd werd om wie of wat ik was.” Ze had toch ook het tegenovergestelde kunnen doen: afstand nemen? Nee, schudt ze. „Hoe kan ik me ervan afkeren als alle vermoorde broers en zussen van mijn opa over mijn schouder meekijken? Dat voelt als verraad.”

Ze is er niet trots op dat ze dit heeft moeten doen om „erbij te horen”, maar ze is wel trots dát ze het heeft gedaan. „Het is moeilijk om te doen. Je neemt je voor: ik blijf mezelf, ik doe niet meer dan nodig is.” Maar eenmaal in Israël, omringd door vrome vrienden, raakte ze meer bevangen door het geloof dan gedacht. „Je gaat de regels léven, de vrees voor God voelen. Ik durfde niet eens meer op sabbat het licht uit te doen.” Op zeker moment, zegt ze, zag ze zichzelf de labels van haar kleren controleren of ze soms de (verboden) combinatie van wol en zijde aanhad.

Onaffe gevoel

En heeft het haar wat goeds gebracht? De verloofde van toen is geen echtgenoot geworden. Maar zij was het onaffe gevoel kwijt. „Ik heb me nooit meer minder gevoeld.” Bij thuiskomst in Nederland heeft ze zich ingeschreven bij de orthodoxie. Ze sloot zich aan bij een internationale orthodoxe studentenorganisatie, die uitwisselingsprogramma’s organiseert waar – heel toevallig – flink wat huwelijken uit voortkomen. „Ik ben een paar jaar lid gebleven. Tot ik mijn man ontmoette.” Was ze op zoek naar een joodse man? „Niet bewust, of tenminste, ik zei niet hardop dat het mijn voorkeur had. Je zoekt herkenning in de gedeelde tradities, maar ook in de pijn en het verdriet om het verleden. Je hoeft niks uit te leggen.” Dus nu de hamvraag: trouwde ze een joodse man? „En dan nu het ham-antwoord: mijn man is een vaderjood.” Ze zijn, met hun twee dochters, aangesloten bij de liberaal joodse gemeente. Terug bij af? Nee hoor, zegt ze. „Ik ben nu joods op mijn manier.”

Ze heeft haar boek opgedragen aan haar moeder, die door wat zij niet was, haar dochter opzadelde met een probleem. „Ik heb haar nooit iets kwalijk genomen. Zij is degene die mijn vader en hun huwelijk overeind heeft gehouden.”

Het beloofde leven, zegt zij, gaat over hoeveel je van jezelf opgeeft voor de groep, en wat de groep van je accepteert. Voor iemand die zoveel moeite heeft gedaan erbij te horen, neemt ze wel een risico. Zo leuk zal de orthodoxie haar boek niet vinden, noch haar kritiek op de uitsluiting en hypocrisie. Ze weet het, maar bang voor verstoting is ze niet. „Eén van de voorschriften is dat er nooit getwijfeld mag worden aan iemand die is uitgekomen. Je krijgt een joodse ziel, die neemt niemand je meer af.”

In het kort

Geboren 29 november 1973 in de VU in Amsterdam

Burgerlijke staat samenwonend (geregistreerd partnerschap)Opleiding rechten en vergelijkende kunstwetenschap (postdoctoraal in executive coaching)

Woont in Amsterdam

Eerste baan adjunct-hoofdredacteur Miljonair Magazine

Vervoermiddel fiets

Sport tennis

Boek Ayelet Gundar Goshen, Eén nacht Markovitsj

Film Shtisel (is een Netflix serie)

Muziek Shlomo Artzi

Onmisbaar mijn gezin, familie, vrienden

