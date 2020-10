‘ICT-problemen bij GGD’s zijn niet structureel’

Tot drie keer toe waren er de afgelopen week ICT-problemen bij de GGD’s waardoor duizenden positieve tests niet werden doorgegeven. Maar drie keer ging het om een andere oorzaak. Er zijn geen „structurele problemen” met het systeem, zegt een woordvoerder van de GGD. „Omdat het nu drie keer vlak achter elkaar is misgegaan, lijkt dat misschien zo, maar daar is geen sprake van.” Wel zijn er vaker kleine storingen die een paar minuten duren, of waardoor sommige medewerkers even niet in het systeem kunnen.

Een woordvoerder van het RIVM noemt de storingen „heel vervelend”, omdat de komende dagen juist cruciaal zijn voor de besluitvorming van het kabinet; als het aantal gevallen toeneemt, moet er snel hard worden ingegrepen, stelde premier Mark Rutte woensdag in de Tweede Kamer.

Om welke problemen gaat het?

Vorige week werd een deel van de positieve tests over het hoofd gezien. Mensen met klachten kunnen hun testuitslag tegenwoordig ook op internet inkijken. Die uitslagen verschenen op een andere plek in het systeem dan de uitslagen waarbij mensen telefonisch op de hoogte werden gesteld. Deze tests werden daardoor vorige week pas aan het RIVM doorgegeven. Het ging soms om honderden positieve tests per GGD-regio.

Datastroom viel uit

Afgelopen weekend was een storing de oorzaak van de achterstand. Positieve tests worden bij de GGD’s van het ene naar het andere systeem overgeheveld – op die manier beschikken bron- en contactonderzoekers alleen over informatie over mensen met een positieve uitslag. De data uit dit systeem wordt ook doorgegeven aan het RIVM. Maar de automatische datastroom tussen de twee systemen viel afgelopen weekend uit. Het duurde een paar uur voordat dat werd ontdekt, toen bron- en contactonderzoekers er achter kwamen dat ze geen nieuwe gevallen meer binnenkregen. Zaterdagochtend, toen de storing werd ontdekt, moesten de data handmatig worden doorgezet. Daardoor misten waarschijnlijk honderden positieve tests in de dagrapportage van het RIVM. Er loopt een onderzoek naar hoe het kan dat de communicatie tussen de twee verschillende systemen is uitgevallen en er komt een waarschuwingssysteem voor als de connectie er langer dan een uur uit ligt.

Woensdag ontstond weer een ander probleem, nu in het systeem waarin de positieve tests worden verwerkt. Daarin werken nu zo’n vierduizend bron- en contactonderzoekers en dat aantal neemt toe. Dat levert ‘peformance-problemen’ op: het netwerk kan het aantal gebruikers niet aan. Ook in dit geval misten honderden positieve tests in de RIVM-cijfers. Het systeem heeft inmiddels een update gekregen.

Er zijn geen data verloren gegaan, maar het is wel onduidelijk hoe lang het precies duurt voordat de rapportageachterstand is ingehaald.