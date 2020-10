Hoe introduceer je een nieuwe partner?

Vader: „Mijn ex en ik zijn tweeënhalf jaar uit elkaar, op mijn initiatief. Na een moeilijke scheidingsperiode, waarin mijn ex haar moeite met de scheiding liet merken aan onze twee kinderen (10 en 14 jaar) is het rustiger. We hebben beiden een nieuwe woning, bij elkaar om de hoek, en hebben de kinderen ieder de helft van de tijd. Onze jongste heeft veel moeite met de scheiding. Hij gaat naar een kinderpsycholoog vanwege dwanghandelingen. Zijn schoolresultaten en sociale leven gaan goed. Tegelijkertijd heeft hij veel moeite met alleen-zijn (hij heeft de afgelopen jaren bijna niet alleen willen slapen), en sinds ik een nieuwe relatie heb die het afgelopen jaar serieuzer is geworden, merk ik dat het slechter met hem gaat. Hij wil niets weten van deze vrouw. Ik zie haar nu alleen op de dagen dat hij niet bij mij is, en hij geeft aan hier pas over enkele jaren klaar voor te zijn. Zijn oudere zus lijkt geen moeite te hebben met de veranderende situatie, zij is vooral met haar eigen sociale leven bezig. Ik wil graag mijn vriendin meer betrekken bij mijn leven en kinderen. Hoe pak ik dat verstandig aan?”

Ga stapje voor stapje

Zoë Rejaän: „Gemiddeld zijn de eerste twee jaar na een scheiding voor kinderen het moeilijkst vanwege alle veranderingen: verhuizing, minder tijd met ouders, nieuwe dagelijkse routines. Koester de rust, zeker aangezien uw zoon nog onder behandeling is van een psycholoog.

Zoë Rejaän is orthopedagoog en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en promoveert op het thuisgevoel van jongeren na een scheiding.

„We weten uit onderzoek dat niet de hoeveelheid, maar de kwaliteit van ouder-kindcontact kinderen na een scheiding helpt. Het is jammer als die momenten van liefde en zorg nu al in het teken moeten komen te staan van een nieuw samengesteld gezin.

„Creëer een veilige setting om met uw zoon te praten. Hoe voelt hij zich over deze nieuwe relatie? Hoopt hij misschien nog onbewust dat zijn ouders toch weer bij elkaar komen? Ik begrijp dat u ernaar verlangt dat uw nieuwe partner en kinderen een fijn geheel kunnen worden, maar voor uw zoon zal dit misschien nooit meer een fijn geheel zijn. Dat is verdrietig, maar wel iets om rekening mee te houden.

„Gezien de lage slagingskans van nieuwe relaties na een scheiding doet u er sowieso verstandig aan terughoudend te zijn in het introduceren van een nieuwe partner. Ga stapje voor stapje, tot uw zoon het aankan.”

Ga rustig met uw zoon het gesprek aan

Tischa Neve: „Uw zoon heeft het lastig, dus geef hem de tijd. Probeer eerst rustig samen het gesprek aan te gaan en te ontdekken wat er achter zijn gedrag zit. Dat kan eventueel in overleg met de kinderpsycholoog. Vindt hij het moeilijk om zijn vader te delen? Vindt hij het naar voor zijn moeder? Wil hij zijn plekje naast u in bed niet kwijt?

Tischa Neve is kinderpsycholoog; ze geeft (online) opvoedadvies en -cursussen

„Stip aan dat het een pittige tijd is geweest, maar dat het nu gelukkig wat rustiger is. Vertel dat er iemand in uw leven is van wie u houdt, en met wie u graag verder wilt, maar dat u snapt dat het lastig voor ze is. Dat u dat alleen wilt doen op een manier die ook voor hen oké is. U stelt de kaders: ‘Ik wil graag met deze vrouw verder’, maar daarbinnen kunt u uw kinderen regie geven: hoe kunnen jullie dat samen rustig opbouwen? Stel ze gerust dat er altijd momenten blijven waarop u alleen met uw kinderen iets zult doen, en dat uw vriendin zich niet zal mengen in de opvoeding.”