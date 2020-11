Hoe beleven je kinderen de pandemie?

Het coronavirus raakt alle wereldburgers, maar niet iedereen wordt even hard door de crisis getroffen. Om de impact van de pandemie te laten zien, volgen correspondenten en verslaggevers van NRC iemand in hun regio. Hun bijzondere verhalen leest u in de serie Pandemiepost. Iedere aflevering staat een ander thema centraal.

Op Bali is volkomen onduidelijk wanneer de scholen openen. Het virus is er niet onder controle, al weet Wayan niet precies hoe het er in hun dorp voor staat omdat de inwoners niet naar het ziekenhuis gaan bij klachten. „Mijn oudste dochter Lianna is zó verveeld. Ze mist klasgenootjes. Ze ziet één of twee van haar beste vriendinnen en af en toe videobelt ze met de anderen, maar dat is toch anders.”

De twee dochters van Wayan Suantara, elf en drie, houden zich niet zo bezig met de coronacrisis, vertelt hij. En dat houden hij en zijn vrouw graag zo. „We willen niet dat ze zich zorgen maken.” Ze weten dat Covid-19 bestaat en dat er daarom geen school is, maar dat is het.

Lianna volgt wel online onderwijs op de telefoon van Wayan, de school stuurt video’s rond met uitleg en huiswerk. Maar de opdrachten vindt ze vaak lastig. „Dan zeg ik, kom, we proberen het samen. Maar het is voor mij ook lang geleden.” De overheid zendt ’s morgens schoolprogramma’s uit op tv, maar dat werkt ook niet echt. „Ze leggen alles maar één keer uit. Als je het niet begrijpt, wat moet je dan?”

Als ouder vindt Wayan het een moeilijke tijd. Ze hebben bijna geen geld meer. Hij loopt al vier maanden achter met het schoolgeld, dat ze wel gewoon moeten betalen ook al is de school dicht. „Het doet me pijn als de meisjes vragen of ze een ijsje mogen, en het kan niet, of maar één keer per week. Maar ze leren ervan dat je sterk en gedisciplineerd moet zijn als het tegenzit.”

Wayan Suantara (40) is gids en bezorger op het Indonesische Bali, en woont met zijn vrouw en twee kinderen op 100 vierkante meter.

Rudi Boermans - aardbeienteler in Heusden-Zolder, België

‘Kinderen passen zich snel aan’

‘Dit mag niet, dat mag niet, er zijn allerlei verbodstekens.’ Op de lagere school van Rudi Boermans’ kleinkinderen zijn sinds de zomervakantie behoorlijk veel nieuwe regels ingesteld. Een mondkapje hoeft onder de twaalf jaar niet, wel moet iedereen de handen goed en meerdere keren per dag wassen. Kinderen moeten te allen tijde binnen de klasbubbel blijven en bij een verkoudheid mogen ze niet naar school. De docent mag bij kleuters in principe nog wel dichtbij komen, maar vanaf zes jaar houdt personeel bij voorkeur afstand tot de leerlingen.

Voor de kleinkinderen zelf maakt het allemaal niet zoveel uit, merkt Boermans, die drie volwassen dochters en vijf kleinkinderen tussen de vijftien maanden en tien jaar oud heeft. Aan de telefoon vanaf zijn boerderij in het Belgisch Limburgse Heusden-Zolder vertelt hij: „Ze zijn er totaal niet mee bezig, zolang ze gewoon naar school kunnen en met hun vriendjes kunnen spelen.” En dat doen ze vooralsnog gewoon.

Aan het begin van de coronacrisis werd de kleinkinderen stevig ingepeperd: niet te dicht bij opa en oma. Het was even wennen, maar „ze begrepen het eigenlijk heel goed”, aldus Boermans. Inmiddels zijn ze wat minder streng en vormt de hele familie samen een contactbubbel. Een nadelig effect op de langere termijn vreest Boermans voor de jongste generatie dan ook niet. „De kinderen passen zich heel snel aan, eigenlijk makkelijker dan de volwassenen.”

Rudi Boerman (59) is aardbeienteler en woont op 165 vierkante meter met zijn vrouw. Het echtpaar heeft drie uitwonende dochters.

Robert Ochola - sociaal werker in Nairobi, Kenia

‘Het virus bestaat helemaal niet’

Plots wilde Imaan (8) haar ouders niet meer geloven. „Het is oplichterij wat jullie me hebben verteld over corona. Het virus bestaat helemaal niet. Kijk maar op de televisie, daar draagt niemand meer mondkapjes.”

Het aantal gemelde infecties is in Kenia afgenomen tot enkele tientallen. Sociaal werker Robert Ochola, de vader van Imaan, stond in de arme wijk Ziwani bekend als een fervent kruisvaarder tegen het virus, maar zijn geestdrift is verdwenen. „Kenianen twijfelen nu of het virus echt is. We zien op de tv dat tegen de regels politici drukbezochte rally’s organiseren, niet alleen kinderen stellen kritische vragen.”

Toen het virus in maart in Kenia landde, krompen de kinderen van Robert en Jackie uit angst ineen. „Corona komt mijn vader vermoorden”, jammerde Imaan en liet zich gedwee wekenlang in huis opsluiten. „Ze zijn schuw geworden”, zegt Robert, „want we leerden ze niemand de hand te schudden.”

Thuisblijven is saai. „Maar we hebben ook veel van elkaar geleerd. We speelden spelletjes en leerden elkaars temperament beter kennen.” Maar nu de discipline over de hele linie verslapt, laten Robert en zijn echtgenote Jackie de teugels vieren. „Ze mogen vlak bij huis buitenspelen, met een geselecteerd groepje kinderen en altijd met een mondkapje op.”

Jackie kreeg twee maanden terug corona, wat voor effect had dat op de kinderen? Robert zwijgt even. „Om heel eerlijk te zijn, ik heb vermoedelijk het virus het huis binnengehaald, niet Jackie. We hebben het niet aan de kinderen verteld, dat zou te traumatisch voor ze zijn.”

„Ik begrijp het nog steeds niet. Niemand in mijn buurt draagt een mondmasker. Ik voerde actie tegen het virus, in de buurt noemen ze me de ontsmetter. Ik weet zeker dat ik alles volgens de regels deed. En toch kreeg ik corona. Ik ben er nu van overtuigd dat meer dan negentig procent in mijn buurt is besmet, maar dat alleen mijn familie zich liet testen.”

Robert Ochola (40) is sociaal werker in Nairobi en woont met zijn gezin en overige familieleden op 10 vierkante meter in een sloppenwijk.

William Edwards - afdelingshoofd bij autodealer in Michigan, VS

‘Ze verliezen een deel van hun kindertijd’

William Edwards maakt zich zorgen om het effect van de pandemie op zijn dochters van achttien en veertien, Madison en Danica. „Het is zeker een grote verandering voor ze”, zegt hij over het dagelijks leven met coronabeperkingen in Warren, een voorstad van Detroit (Michigan). „Ze voelen zich bedrogen, want ze verliezen een deel van hun kindertijd en een deel van hun levens.”

Wegens de beperkingen op schooltijd missen ze het dagelijkse contact met hun vriendinnen, zegt de 53-jarige Edwards, afdelingshoofd bij een autodealer in Michigan. Ook lijdt hun schoolwerk er onder. „Het is waarschijnlijk een derde van wat ze normaal elke dag zouden doen. Academisch lopen ze toch een achterstand op.”

Madison slaagde vorig schooljaar voor high school, vertelt Edwards. „Maar er was geen diploma-uitreiking. Ze kon langsrijden met een mondkapje op om het in ontvangst te nemen en dat was het. Er was geen prom”, zegt hij, doelend op het bal dat in de Verenigde Staten wordt gehouden voor geslaagde scholieren en wat veel jongeren beschouwen als het hoogtepunt van hun schooltijd. „Niets van de pracht en praal.”

Danica is nu virtueel aan high school begonnen. Zij speelt klarinet in een fanfare, vertelt Edwards. „Maar ze doen alleen maar oefeningen. Normaal is er een festival met een wedstrijd. Dat doen ze dit jaar via video. Iedereen wordt gefilmd en door de jury beoordeeld. Ze kijkt ernaar uit om het weer samen te doen, in plaats van online, waarbij iedereen zijn eigen instrument speelt met de leraar.”

Hoewel zijn dochters opgroeiden met internet en smartphones, denkt hij dat de hoeveelheid tijd achter het scherm door de pandemie te veel wordt. „Ze doen nu alles op afstand en via internet, ook voor school. Het wordt een gewoonte, daar maak ik me zorgen om. Doe ook eens wat anders dan achter een scherm zitten. Dat was voorheen al moeilijk genoeg, nu is het nog erger.”

William Edwards (53) werkt als hoofd van de onderdelenafdeling bij een autodealer in Michigan. Hij woont samen met zijn vrouw en twee dochters van 18 en 14 in een koophuis in Warren, een voorstad van Detroit.

Cindy Guo - werkt bij databedrijf in Hangzhou, China

‘Judy vergeet nooit haar mondkapje’

‘Mijn kinderen maken zich niet zo’n zorgen om corona, maar vooral de jongste is wel heel secuur”, zegt Cindy Guo. „Judy van elf vergeet nooit om haar mondkapje op te doen als we een winkel binnenstappen. Ze wijst ons terecht als wij dat soms vergeten.”

Verder heeft het weinig invloed op Judy’s leven, denkt Guo. „Niemand in onze omgeving heeft corona, dus ze is er niet bang voor.” Toen ze een keer koorts had en daarom verplicht op corona getest moest worden, was ze nog het meeste bang om belangrijke lessen te missen op school. Ze past ook veel beter op dan vroeger om vooral niet verkouden te worden.

Guo doet wel andere dingen met haar kinderen dan vóór corona. „We gaan niet meer naar plekken waar veel mensen zijn. Dat vind ik nu te gevaarlijk”, zegt ze. „Maar Judy heeft genoeg leuke dingen te doen. Ze zit nu bijvoorbeeld op een clubje waar ze kan kleien.”

Daar lopen maar twee of drie kinderen rond, en het is in een grote ruimte. „Ze heeft er laatst een wit konijn gemaakt”, zegt Guo trots. Ze zit ook nog op pianoles, op Engels en op kalligrafie, dus ze heeft genoeg te doen. „Je wordt bij zo’n activiteit alleen binnengelaten als je een groene code hebt op je gezondheidsapp, je moet een mondkapje op en je temperatuur wordt altijd gemeten”, zegt Guo. „Dus dat vertrouwen we wel.”

Bij de poort van de kostschool van Ruby, Guo’s oudste dochter van bijna achttien, staat een robot die haar temperatuur meet als ze binnengaat. Als die te hoog is, moet ze meteen naar het ziekenhuis. Alleen als het ziekenhuis een verklaring afgeeft dat ze gezond is, mag ze weer naar binnen.

Het maakt dat Ruby zich op school heel veilig voelt. Ze doet dit jaar eindexamen. „Ze is veel bezorgder over haar schoolresultaten dan over corona”, zegt Guo. Ze ziet haar vrienden nog net zo veel als vroeger, maar dan wel deels virtueel. „Het enige dat ze jammer vindt, is dat we nu geen uitstapjes naar andere steden meer maken met de kinderen.”