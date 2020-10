Het leger schiet op demonstranten, ook 50 jaar geleden

Afgelopen mei was het precies een halve eeuw geleden dat tijdens onlusten op de campus van Ohio State University vier doden en negen zwaargewonden vielen, nadat leden van de Nationale Garde het vuur openden op ongewapende betogers. Een aantal van de slachtoffers waren omstanders. In Kent State vertelt de Amerikaanse stripmaker Derf Backderf (die eerder Mijn vriend Dahmer en Trashed maakte) hoe het zover kwam. Nauwgezet en vanuit meerdere perspectieven verslaat hij de aanloop naar de gewelddadigheden.

Strips Derf Backderf: ‘Kent State, vier doden in Ohio’. Concerto Books, 280 pag. 29,99 euro (hardcover). ●●●●●

Het dramatische Kent State, vier doden in Ohio leest als een even ontroerend als tragisch relaas, dat gezien de hedendaagse ontwikkelingen in de Verenigde Staten bovendien akelig actueel is: een onbetrouwbare president, een vreedzame protestbeweging die als terroristisch wordt weggezet en een gewapend conservatief blok dat bereid is alle middelen in te zetten tegen wat zij het anarchistische, linkse gevaar noemen.

Backderf (1959) gaat dat laatste niet uit de weg: hij onderzoekt evengoed de radicale elementen binnen de Students for a Democratic Society, de grootste Amerikaanse protestorganisatie uit de jaren zestig, waarover de uitgesproken stripmaker Harvey Pekar al in 2008 een onooglijke maar zeer informatieve strip maakte.

Graphic journalism

De journalistieke aanpak van Backderf is indrukwekkend. Hij documenteerde uitvoerig en laat daar geen misverstand over bestaan, maar waakt ervoor om alle informatie gortdroog op te voeren. Zijn graphic novel leest opvallend vlot. In de aanloop naar de fatale gebeurtenissen – waarmee het boek eindigt – leren we de studenten, onder wie een aantal slachtoffers, kennen als doorsnee jonge mensen, met dromen, ambities en verlangens. Backderf portretteert ook de gardisten als gewone knapen – totdat ze hun uitrusting aantrekken en de wapens oppakken tegen hun leeftijdsgenoten.

Een vergelijking met die andere exponent van graphic journalism, de Canadees Joe Sacco (Onder Palestijnen, Terug aan het land en Safe Area Goražde) ligt voor de hand. Backderf werkt de gebeurtenissen en de voorgeschiedenis minstens zo grondig uit, gebruikt ooggetuigenverslagen, interviewde betrokkenen en trakteert de lezer op een notenapparaat van 26 pagina’s.

Bedrog, obstructie en omkering

Het grote verschil tussen beiden zit in de tekeningen. Sacco tekent realistisch, op het saaie af, waarmee het gedienstig is aan het verhaal. Backderf swingt veel meer: zijn figuren zijn karikaturaler, met slungelige lijven, grote handen en uitgesproken koppen. Dat werkt op zich, maar het speelsere karakter van zijn tekenwerk voelt toch vreemd als de gewelddadigheden plaatsvinden.

Het beeldverhaal stopt op de dag na de schietpartij. Backderf vat de nasleep bondig samen in twee pagina’s tekst: het is een stuitende samenvatting van bedrog, obstructie en omkering. Niemand aanvaardt uiteindelijk schuld, al wordt er na jaren van gesteggel voorzichtig „spijt” betuigt – de aanhalingstekens zijn van de auteur. Geen enkele schutter, functionaris of politicus wordt verantwoordelijk gehouden voor de schietpartij op Kent State.

