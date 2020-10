Heineken profiteerde even van volle terrassen en alcoholvrij bier

De Heineken Experience in Amsterdam is vanwege de coronamaatregelen gesloten.

Een wekenlang verbod op de verkoop van alcohol in Zuid-Afrika. Minder bierdrinkende buitenlandse toeristen in Egypte, Vietnam en Bali. Cafésluitingen van Mexico tot het Verenigd Koninkrijk. Afgelaste popfestivals over de hele wereld.

Ook in het derde kwartaal heeft de coronacrisis de resultaten van Heineken – na AB InBev het grootste bierconcern van de wereld – sterk beïnvloed. De bierbrouwer ziet zich gedwongen te gaan snijden in de personeelskosten en sluit gedwongen ontslagen volgend jaar niet uit. Het aandeel Heineken sloot woensdag ruim 3 procent lager.

Maar anders dan in het voorjaar, toen de Nederlandse brouwer over de eerste zes maanden een fors verlies leed, kende de zomer ook lichtpuntjes. Het weer was goed, er zaten weer mensen op de terrassen, premiummerk Heineken verkocht goed in belangrijke markten en in Zuid-Afrika steeg de verkoop van het alcoholvrije Heineken 0.0 sterk.

Het concern publiceerde woensdag de financiële resultaten over juli, augustus en september. In het derde kwartaal zag Heineken het verkochte volume bier opnieuw dalen, met bijna 2 procent naar 63 miljoen hectoliter. Maar die afname was minder sterk dan analisten vooraf hadden verwacht. Zij hadden gerekend op 60 miljoen hectoliter.

Alleen Azië, met de voor Heineken belangrijke Vietnamese markt, stelde echt teleur. Daar verkocht de brouwer 12 procent minder bier. In Europa daalde het volume 2,4 procent, in Noord- en Zuid-Amerika 2,5 procent en in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa ook 2,5 procent.

Dat kwam vooral door het sluiten van cafés. Zo verkocht Heineken in de VS minder van het speciaalbier Lagunitas – dat is volgens de brouwer meer een merk voor het café dan voor thuis. De bierverkoop via de supermarkt voor thuisconsumptie steeg in veel landen wel, maar vaak niet genoeg om de inkomsten via de horeca te compenseren. Brouwers halen over het algemeen een grotere winstmarge op een biertje in de kroeg dan in de supermarkt. Distributie van drank naar cafés is vaak wel duurder dan naar winkels.

Lees ook dit interview met een hoogleraar infectiepreventie: ‘Een café is vaak een primaire besmettingsbron’

Heineken blijft ‘kwetsbaar’

Heineken boekte in de eerste negen maanden een winst van 396 miljoen euro (dezelfde periode 2019: 1,7 miljard euro). In juli meldde het bedrijf nog een verlies van 300 miljoen euro over het eerste halfjaar (inclusief afschrijving van 550 miljoen).

De opleving in het derde kwartaal was voor Heinekens topman Dolf van den Brink weinig reden tot optimisme. „Hoewel we een herstel hebben gezien in de zomer, blijft de situatie in het vierde kwartaal kwetsbaar”, aldus de topman in een schriftelijke toelichting. Veel landen maken een nieuwe golf van coronabesmettingen door, zegt Van den Brink, en kennen de nodige restricties, inclusief horecasluitingen en gerelateerde economische gevolgen. Hij noemde nieuwe beperkende maatregelen in veel landen in Europa maar ook in Maleisië en andere Aziatische landen.

De coronacrisis noodzaakt Heineken om sterker te letten op de kosten, aldus Van den Brink. Het concern kondigde aan dat het fors wil snijden in de personeelskosten op het hoofdkantoor en regionale kantoren. Die bedrijfsonderdelen die ondersteunende diensten leveren aan de rest van het concern, moeten 20 procent besparen op met name salarissen.

Heineken heeft woensdag geen details bekendgemaakt van de bezuiniging. Het bedrijf zegt alleen dat het zich aan zijn belofte wil houden dat het niet in 2020 een „Covid-19-gerelateerde” reorganisatie zal doorvoeren. Pas begin volgend jaar begint de uitvoering ervan. Evenmin is duidelijk om hoeveel (gedwongen) ontslagen het precies zal gaan. Een woordvoerder van vakbond FNV zei woensdag dat zij rekening houdt met een paar honderd, mogelijk 250 ontslagen. Bij de betrokken afdelingen werken in totaal 1.700 medewerkers, vooral op het hoofdkantoor in Amsterdam.

De reorganisatie gaat niet over de Nederlandse brouwerijen in Zoeterwoude en Den Bosch. Daar wordt volgens de FNV-woordvoerder meer bier geproduceerd dan gebudgetteerd.

Ook Heinekens concurrent Carlsberg had een relatief goede zomer. De Deense bierbrouwer verkocht iets meer bier, in onder meer China en Rusland, en wist de kosten verder terug te dringen. Donderdag publiceert wereldwijd marktleider AB InBev zijn kwartaalcijfers.

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven